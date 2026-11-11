Νέες «βόμβες» Γιαννακόπουλου: «Τι γίνεται με κοινούς λογαριασμούς Λιόλιου-Μαυραγάνη στο εξωτερικό;»

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έθεσε δημόσια ερωτήματα για κοινές εταιρείες και λογαριασμούς Λιόλιου και Μαυραγάνη στο εξωτερικό, ζητώντας να ανοίξουν τα τηλέφωνα του Μαυραγάνη.

Αναφέρθηκε σε υποτιθέμενη σύνδεση υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους με επιχειρήσεις Coffee Island, υπονοώντας πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις που διερευνώνται.

Κατήγγειλε επιλεκτική ευαισθησία των αρμοδίων όσον αφορά τη δυσφήμιση του μπάσκετ, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος έχει καταδικαστεί ενώ άλλες επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος του μένουν ατιμώρητες.

Θέτει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα και τις σχέσεις εντός της ΕΟΚ και των διαιτητών, επισημαίνοντας πολιτικές και αθλητικές διασυνδέσεις που επηρεάζουν το μπάσκετ. Snapshot powered by AI

Τη στιγμή που όλη η φίλαθλη Ελλάδα παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις στο «Λιόλιος Gate» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει νέα ερωτήματα που «καίνε» και δίνουν άλλη διάσταση στις έρευνες που συνεχίζονται. Ο κύριος Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για κοινές εταιρείες και κοινούς λογαριασμούς Λιόλιου-Μαυραγάνη στο εξωτερικό και για μία ακόμα φορά αναρωτήθηκε αν ανοίξαν τα τηλέφωνα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πάμε στις σημερινές ερωτήσεις…

Η κλασική. Τα τηλέφωνα ανοίξανε; Του Μαυραγάνη!

Δύο. Ο Λιόλιος κατέθεσε ότι ο Μαυραγάνης είναι φίλος του. Εν ενεργεία διαιτητής της Euroleague κατέθεσε πως έπρεπε να μιλάνε με τον Μαυραγάνη πριν προχωρήσουν στους ορισμούς της των διαιτητών.

Υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί και εταιρείες Λιόλιου-Μαυραγάνη στο Βέλγιο; Και αν ναι τι κάνουνε;

Αυτοί οι δύο φίλοι έχουν κοινούς λογαριασμούς στην Κύπρο; Και αν ναι τι κάνουνε;

Πάμε και στο λίγο πιο σοβαρό. Υπάρχει Γενικός Γραμματέας υψηλόβαθμου στελέχους της Κυβέρνησης του οποίου η γυναίκα μέχρι πρότινος είχε δύο Coffee Island; Το ένα το πούλησε πριν από λίγο καιρό. Ρωτάω…

Τα τηλέφωνα θα ανοίξουνε;»

Αμέσως μετά ακολούθησε story από ένα site ερυθρόλευκων συμφερόντων το οποίο αναπαρήγαγε παλιότερη συνέντευξη του Μάνου Παπαδόπουλου στο οποίο ο έμπειρος παράγοντας τόνιζε την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι κάτι που προκάλεσε τις νέες ερωτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά:

«Στο προηγούμενο story παρακολουθήσατε την προσπάθεια κάποιων να ρίξουν λάσπη και να αποδομήσουν ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν το μπάσκετ. Το αν θα τα καταφέρουν ή όχι δεν το ξέρω. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι.

Όταν η Τσαρούχα ήταν μέλος στο Facebook σε ομάδες Θρυλάρα Ολυμπιακάρα, όλα καλά; Όταν βρέθηκαν στο σπίτι της φανέλες του Ολυμπιακού όλα καλά;

Όταν, έχει γραφτεί και θα βγει, από το υψηλότερο σκαλοπάτι της ΕΟΚ, “Τον Γιαννακόπουλου θέλω να μου γαμ… και δε με νοιάζει τίποτα άλλο” όλα καλά; Δεν τρέχει τίποτα;

Όταν ο Λιόλιος ταξίδευε με τα τσάρτερ της ΚΑΕ Ολυμπιακός για να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όλα καλά;

Υπάρχουν διαιτητές που είναι δηλωμένοι στην θύρα 7, με γονείς και παιδιά που είναι κάθε φορά στο ΣΕΦ και φωνάζουν “Που… και πρεζάκια Γιαννακόπουλε”. Εκεί όλα καλά ε; Δεν πείραζε που όλοι αυτοί είναι Ολυμπιακοί. Τώρα σας πειράζει».

Για… καληνύχτα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στην επιλεκτική ευαισθησία των αρμοδίων αναφορικά με το ποιος δυσφημεί το άθλημα.

Όσα είπε:

«Ένα τελευταία για καληνύχτα

Τα συνθήματα για την Τσαρούχα τα ακούτε ε; Το ίδιο και για τον Μπαρτζώκα. Τα πανό τα βλέπετε.

Εγώ έφαγα πάλι 10 μήνες και 90 χιλιάρικα για δυσφήμηση του μπάσκετ.

Στο δανεικό γήπεδο που παίζει ο Ολυμπιακός μέχρι να του φτιαχτεί το κρατικό κάθε λίγο και λιγάκι φωνάζουν “Πούστ… και πρεζάκιας Γιαννακόπουλε”. Αυτό δεν είναι δυσφήμηση ρε; Γελοίοι. Δεν είναι δυσφήμηση καραγκιόζηδες;»

Πηγή: onsports.gr

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