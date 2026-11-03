Παναθηναϊκός: Αντίδραση Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Σιάο - Οι... απορίες για τον Ολυμπιακό

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναγνώρισε την ανωτερότητα του Άρη μετά τη νίκη, αλλά καταδίκασε τις προσβλητικές αναρτήσεις του Ρίτσαρντ Σιάο στα social media.

Ο κ. Γιαννακόπουλος τόνισε ότι οι υβριστικές δημοσιεύσεις βλάπτουν όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, αλλά και την ιστορία και το κύρος του Άρη.

Κάλεσε σε σεβασμό μεταξύ των ομάδων και επεσήμανε την υποχρέωση των διοικήσεων να προστατεύουν την αξιοπρέπεια των συλλόγων τους.

Έθεσε ερωτήματα για τη στάση της διοίκησης του Ολυμπιακού σε περιπτώσεις δυσφήμισης του ελληνικού μπάσκετ, αναφέροντας την απουσία καταγγελιών από πλευράς τους σε σημαντικές υποθέσεις. Snapshot powered by AI

Έντονη ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις αναρτήσεις του Ρίτσαρντ Σιάο στα social media, μετά την επικράτηση του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» τοποθετήθηκε δημόσια, στέλνοντας μήνυμα προς τον παράγοντα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Μέσα από διαδοχικά stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναγνώρισε αρχικά την ανωτερότητα του Άρη στην αναμέτρηση της Κυριακής (01/11), δίνοντας, ωστόσο, συνέχεια στο θέμα που προέκυψε από το περιεχόμενο των αναρτήσεων του Σιάο.

Συγκεκριμένα, ο παράγοντας του Άρη είχε αναδημοσιεύσει υλικό από οπαδικές σελίδες, το οποίο περιείχε προσβλητικές αναφορές προς τον Παναθηναϊκό. Μεταξύ αυτών βρισκόταν και μία εικόνα που απεικόνιζε μια τίγρη να κατασπαράζει έναν πράσινο λαγό, συνοδευόμενη από υβριστικό περιεχόμενο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία του Άρη, επισημαίνοντας πως ο σεβασμός προς τους αντιπάλους αποτελεί υποχρέωση όσων εκπροσωπούν διοικητικά έναν σύλλογο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τέτοιου είδους δημοσιεύσεις δεν προσβάλλουν αποκλειστικά τον Παναθηναϊκό, αλλά θίγουν και την ίδια την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η παρέμβασή του, πάντως, δεν σταμάτησε στον Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ αναφέρθηκε και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, εκφράζοντας... απορίες για τη στάση που έχει κρατήσει σε άλλες περιπτώσεις, όταν έχει τεθεί ζήτημα δυσφήμισης του ελληνικού μπάσκετ.

Επιπλέον, έκανε αναφορά στην υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση και έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, ασκώντας κριτική στους «ερυθρόλευκους» για τη στάση τους. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν προσωπικές αιχμές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και δεν συνιστούν διαπίστωση εμπλοκής του Ολυμπιακού στην υπόθεση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Άρη. Καταρχάς συγχαρητήρια που κέρδισε, έπαιξε πολύ καλύτερα από εμάς.

Πάμε παρακάτω. Δεν θυμάμαι πώς σου λένε, εσένα που έχεις πάρει τον Άρη, αλλά θα σου πω λίγο το εξής. Δεν τιμά την ιστορία του Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα που μας έμαθε όλους μπάσκετ έτσι. Το να βγαίνεις και να κάνεις αυτά που έγραφες και αυτά που ανέβασες στο διαδίκτυο, θα σου πω ότι προσβάλλεις ένα σύλλογο με επτά ευρωπαϊκά, προσβάλλεις τον πολυνίκη σύλλογο της Ελλάδος, αλλά πάνω απ’ όλα προσβάλλεις το ίδιο σου το σύλλογο.

Εγώ δεν πρόκειται να πάω να κάνω καμία καταγγελία για όλα αυτά που έκανες γιατί είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι που πάνε και καταγγέλλουν τα πάντα που είναι δυσφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ, οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, θα πάνε να το κάνουν εκείνοι. Γιατί οτιδήποτε γίνεται στη χώρα που δυσφημεί το μπάσκετ και δεν αφορά δικούς τους ανθρώπους να το δυσφημούν, πηγαίνουν και κάνουν αγώγες.

Βέβαια, τελευταία δεν πηγαίνουν. Δηλαδή, με όλο αυτό που έχει γίνει με το σκάνδαλο το τεράστιο στο μπάσκετ δεν έχουν πάει να κάνουν παράσταση για όλα αυτά τα οποία προς το παρόν φαίνονται να έχουν γίνει. Άρα εγώ δεν πρόκειται να σου κάνω καταγγελίες αλλά καλό θα είναι να αρχίσεις να σέβεσαι τους συλλόγους. Συγχαρητήρια και πάλι για εχθές.

Εκτός αν, τελικά, όλο αυτό είναι μία φαρσοκομωδία και δεν τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους στον Ολυμπιακό η φήμη του μπάσκετ και τους ενδιαφέρει μόνο το τι κάνει ο Γιαννακόπουλος πέρα από να τους κερδίζει και να τους… ακούνε και μικρά παιδιά… Λοιπόν… Για να δούμε… Ένα περιστατικό, είπαμε ΕΟΚ, δεύτερο περιστατικό που δεν έχουν ανακατευτεί και δεν έχουν κάνει καταγγελίες είναι αυτά τα οποία ανέβαζες εσύ, γιατί ξεκάθαρα δυσφημούν του μπάσκετ. Εγώ δεν θα σου κάνω καταγγελία αυτή τη φορά

Συνεχίζω λοιπόν τα ερωτήματά μου γιατί είναι πάρα πολλά. Και καθημερινά θα σκάνε και άλλα. Πώς εκλέχθηκε ο στενός συνεργάτης του προφυλακιστέου Λιόλιου, Ηλίας Μπουρμάς, στον ΕΣΚΑΣΕ και το 25. Ο Μπουρμάς είναι πλέον πρώην πρόεδρος. Ακούγεται ότι παραιτήθηκε άρον άρον φέτος τον Ιούλιο μετά από το τηλεφώνημα κάποιου πολιτικού. Ισχύει; Ρωτάω; Βοήθησε, και πώς, τον κύριο Μπούρμα, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος και κουμπάρος του, Φάνης Σπανός; Πώς προσπάθησε να επιβάλλει στον ΚΕΔαρχη Γιώργο Χριστοδούλου τη σφαγή κατά του Εθνικού Διστόμου; Ρωτάω.

Ο Λάμπρος Τάκης, Γενικός Γραμματέας ΕΟΚ, έδωσε βεβαιώσεις στο σωματείο προσκείμενος στον Μπούρμα; …. Προσπάθησε ο ΛαμπροςΤάκης να βάλουνε στη μέση το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία για να εμποδίσουνε το πρωτάθλημα στη Στερεά Ελλάδα; Αλλά ευτυχώς πέσανε σε έναν τίμιο υπουργό, τον Βρούτση και στον Μαυρωτά που αντέδρασαν αμέσως, καταλαβαίνοντας τι πάτε να κάνετε. Ισχύει; O περιφερειάρχης ο Σπανός γνωρίζει όλα αυτά και σε ποια δημόσια θέμα με δημόσιο χρήμα, ξανάτονίζω με δημόσιο χρήμα, έχει τώρα τοποθετημένο το κουμπάρο του Μπούρμα;

Θέλετε κι άλλα ερωτήματα; Έχω.

Λοιπόν, πάμε και σε ένα δεύτερο θέμα. Για όλους εσάς που αναρωτιέστε, σίγουρα Ολυμπιακοί, γιατί δεν νομίζω ότι αφορά φιλάθλους ή άλλης ομάδας, πώς εγώ γνωρίζω όλα αυτά τα οποία ρωτούσα προχθές και πώς λοιπόν, γιατί μου λέγατε ότι έχω και τη δικογραφία στα χέρια μου, ρε σεις, τα στόματα έχουν ανοίξει. Τα στοιχεία που τόσο καιρό με ειρωνεία ζητούσατε, φτάνουνε κατά συρροήν στον εισαγγελέα, και δεν έχει φτάσει τίποτα ακόμα. Έχουμε να δούμε ακόμα.... Ο Θεός και η ψυχή του τι έχουμε να δούμε. Όλοι είναι έτοιμοι να μιλήσουνε. Ακόμα δεν έχει γίνει η αρχή. Μείνετε συντονισμένοι

Η αγαπημένη λέξη των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, συνεχίζω, "σκάνδαλο", "διαιτησία", "ΕΟΚ", "εγκληματική οργάνωση στο μπάσκετ" κτλ. Έχετε ακούσει εσείς τίποτα, γιατί εγώ όταν παρακολουθώ, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ όλη μέρα να είμαι στο ίντερνετ, έχει πετύχει ρε παιδιά κανένας να μιλάνε και να λένε τίποτα;

Γιατί μέχρι πριν από κάποια χρόνια ήτανε το αγαπημένο τους θέμα. Τώρα ξαφνικά που υπάρχουν στοιχεία προς το παρόν να ακουμπάνε όλους αυτούς που ακουμπάνε, έχουνε τοποθετηθεί καθόλου; Εγώ σαν πολίτης, Εγώ ως φίλαθλος, γιατί δεν μπορεί να μην έχω την ιδιότητα του φιλάθλου επειδή είμαι ιδιοκτήτης, εχώ και του φιλάθλου, άλλωστε ως φίλαθλος τιμωρούμαι τόσα χρόνια, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Εγώ πώς το διαβάζω αυτό και μπορεί να κάνω λάθος, "ας μην μιλήσω γιατί είμαι σε άγνοια", "ας μην μιλήσω γιατί δεν ξέρω αν αυτός που μου υπόσχεται ότι κάποια πράγματα δεν θα υπάρχουνε", "ας μην εκτεθώ". Εγώ ως φίλαθλος τα διαβάζω αυτά έτσι το τονίζω γιατί έχω κάθε δικαίωμα να εκφράζομαι και ως φίλαθλος. Εγώ ως φίλαθλος να βλέπω δύο ιδιοκτήτες της πιο πετυχημένης ομάδας στα τελευταία, δεν ξέρω τελευταία φορά πόσα χρόνια είπαν, 15 χρόνια, 36 μέρες και 4 δευτερόλεπτα δεν θυμάμαι τι είχαν πει, που πήραν πανάξια το ευρωπαϊκό μέσα στην έδρα του μεγάλου τους αντίπαλου, πεντακάθαρα και μάγκικα και πειραιώτικα, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν υπάρχουν; Εδώ συζητάνε για τα πάντα.

Λοιπόν. Υπάρχετε; Υπάρχετε; Σας νοιάζει το μπάσκετ; Ή σας νοιάζει μόνο ο Γιαννακόπουλος και το σύνδρομο της Στοκχόλμης; Για πείτε μου. Υπάρχετε. Θα υπάρξετε. Θα υπάρξετε. Ό,τι και να σας τάζουν. Ό,τι και να σας τάζουν. Τα τηλέφωνα θα ανοίξουνε. Και μακάρι να κάνω λάθος. Η απομαγνητοφώνηση και το άνοιγμα του τηλεφώνου του Μαυραγάνη σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Αυτό το συγκεκριμένο θα το ρωτάω κάθε μέρα».