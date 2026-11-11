Μπλάτερ κατά Ινφαντίνο: «Ο Τζιάνι είναι δικτάτορας και χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια»

Σφοδρή επίθεση προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, χαρακτηρίζοντας τον νυν επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ως «έναν δικτάτορα που χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια».

Σε συνέντευξη του στην γερμανική εφημερίδα Der Spiegel, ο 90χρονος Ελβετός άσκησε κριτική στην απόφαση του Ινφαντίνο να θεσπίσει ένα βραβείο ειρήνης της FIFA, το οποίο απονεμήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Μπλάτερ επέκρινε τα σχέδια του Ινφαντίνο να πουλήσει μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων της διοργάνωσης μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, μία πρόταση που τελικά αποσύρθηκε, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε.

«Η FIFA υποφέρει. Αυτή τη στιγμή διοικείται από έναν άνθρωπο που έχει χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπλάτερ για τον Ινφαντίνο.

Και συνέχισε: «Πιστεύει ότι έχει επιλεγεί για να γίνει το μονοπώλιο του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν ηγετικά στελέχη στον οργανισμό του ποδοσφαίρου που δεν το βλέπουν με "καλό μάτι"», εξήγησε ο 90χρονος τονίζοντας ότι ορισμένοι θέλουν να τον απομακρύνουν.

Όταν έμαθε ότι η Ασιατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σκόπευε να ταχθεί εναντίον του στις επερχόμενες εκλογές για την προεδρία της FIFA, ο Ινφαντίνο πέταξε στην Ασία και έκανε προεκλογική εκστρατεία, λέει ο 90χρονος.

«Υποσχέθηκε χρήματα σε εθνικές ομοσπονδίες μέχρι ο πρόεδρος της Ασιατικής Ομοσπονδίας να ταχθεί υπέρ του. Κάνει όλα όσα δεν επιτρέπεται να κάνει ένας πρόεδρος», τόνισε, εξηγώντας ότι παρά την μεγάλη πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) στον Ινφαντίνο, εάν δεν απομακρυνθεί από μέλη του οργανισμού, τότε θα επανεκλεγεί.

«Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είναι δικτάτορας. Άνθρωποι μέσα στη FIFA μού λένε ότι κανείς δεν επιτρέπεται να μπει μαζί του στο ασανσέρ. Δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανείς. Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να στείλουν τον Ινφαντίνο σε ψυχιατρική κλινική», κατέληξε.