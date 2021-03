Ο ΓΓ του ΕΟΤ στο Newsbomb.gr: Συμφωνίες με αεροπορικές και tour operators - Μέσα Απριλίου η καμπάνια

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, με δηλώσεις του στο Newsbomb.gr ανέφερε πως ήδη υπάρχουν 50 συμφωνίες με tour operators και αεροπορικές εταιρίες για να ενεργοποιηθούν με το άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα. Το πλάνο της κυβέρνησης.

Προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαϊου. Το 2020 ταξίδεψαν στην Ελλάδα 7,4 εκατομμύρια τουρίστες και η ελληνική τουριστική βιομηχανία κατέγραψε τζίρο 4 δις ευρώ. Φέτος ο στόχος είναι να προσεγγιστούν τα 8 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 40% του 2019.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν θα ισχύουν τέσσερα μέτρα προστασίας.

Για να μπει κάποιος στην Ελλάδα θα πρέπει ή να είναι εμβολιασμένος ή να έχει αναρρώσει από την ασθένεια ή να έχει αρνητικό τεστ. Στα αεροδρόμια θα γίνονται στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι με το σύστημα «EVA». Θα αξιοποιηθούν τα rapid test. Θα υπάρχουν ξενοδοχεία καραντίνας για τα κρούσματα.

Για πιλοτικό άνοιγμα του τουρισμού μέσα στον Απρίλιο, που θα αφορά κάποιες χώρες, όπως το Ισραήλ, που ήδη η Ελλάδα έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας αλλά και λόγω του υψηλού ποσοστού των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί, κάνει λόγο στο Newsbomb.gr ο γενικός γραμματείας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης. Όπως σημειώνει πρόκειται για στοχευμένες, πιλοτικές και μεμονωμένες κινήσεις που για να πραγματοποιηθούν είναι αναγκαίο να έχουν ανοίξει η εστίαση και το λιανεμπόριο.

Σύμφωνα με το γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, το άνοιγμα τουρισμού θα είναι μια διαδικασία μαραθωνίου και όχι σπριντ. Για το ψηφιακό πιστοποιητικό σημειώνει πως θα διευκολύνει όσους θέλουν να ταξιδέψουν και είναι σημαντικό για την Ελλάδα που αποτελεί τουριστική χώρα.

Ο κ. Φραγκάκης αναφέρθηκε και στην καμπάνια για την προώθηση του τουρισμού του ΕΟΤ, τονίζοντας πως για πρώτη φορά η στρατηγική έχει ορίζοντα τριετίας και θα είναι έτοιμη στα μέσα Απριλίου. Η καμπάνια με σύνθημα "All you want us Greece", θα αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες: το θαλάσσιο τουρισμό, το γαστρονομικό, την ευεξία και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

«Η Ελλάδα δεν είναι μόνο θάλασσα και ήλιος, είναι ένα εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν, γι' αυτό πάμε σε καμπάνια 6μηνη και 8μηνη, με στόχο την ενίσχυση του brand της Ελλάδας», υπογραμμίζει.

Παράλληλα ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ ανέφερε πως φέτος δίνεται μεγάλη σημασία στις απευθείας συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, προκειμένου να διαφημιστεί η Ελλάδα. Ήδη, όπως αποκάλυψε ο κ. Φραγκάκης έχουν υπάρξει συμφωνίες με 50 αεροπορικές εταιρείες και tour operators, μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, τονίζοντας ωστόσο πως θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται όταν οι υγειονομικές συνθήκες κριθούν κατάλληλες.

Και προσθέτει: «Στοχεύουμε στην Ευρώπη και έχουμε κι ένα μηχανισμό ευελιξίας αναλόγως της εξέλιξης της πανδημίας σε κάθε χώρα».

Ταυτόχρονα ο κ. Φραγκάκης εξάρει το γεγονός πως υπάρχει υψηλή ζήτηση για την Ελλάδα, η οποία είναι στις πρώτες χώρες για διακοπές φέτος. Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο των προκρατήσεων, ο γενικός γραμματέας εκτιμά πως η εικόνα θα βελτιωθεί το επόμενο διάστημα. Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Βασιλιάς της φετινής τουριστικής χρονιάς θα είναι το last minute».

