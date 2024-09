iPhone 16: Πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες στην Ελλάδα - Οι τιμές

Associated Press

Το iPhone 16 και τα iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max παρουσίασε η Apple τη Δευτέρα στο Apple Event 2024.

Τα τέσσερα νέα μοντέλα της Apple θα διατίθενται για προπαγγελίες από την Παρασκευή ενώ από τις 20 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα.

Τα χρώματα είναι μαύρο, λευκό, μπλε, πετρόλ και ροζ.

iPhone 16: Η τιμή

Παρακάτω ακολουθούν οι τιμές για τα iPhone:

iPhone 16 (128GB): 799 δολάρια

iPhone 16 (256GB): 899 δολάρια

iPhone 16 (512GB): 1,099 δολάρια

iPhone 16 Plus (128GB): 899 δολάρια

iPhone 16 Plus (256GB): 999 δολάρια

iPhone 16 Plus (512GB): 1,199 δολάρια

iPhone 16 Pro (128GB): 999 δολάρια

iPhone 16 Pro (256GB): 1,099 δολάρια

iPhone 16 Pro (512GB): 1,299 δολάρια

iPhone 16 Pro (1TB): 1,499 δολάρια

iPhone 16 Pro Max (256GB): 1,199 δολάρια

iPhone 16 Pro Max (512GB): 1,399 δολάρια

iPhone 16 Pro Max (1TB): 1,599 δολάρια

Τα χαρακτηριστικά του iPhone 16

Το iPhone16 έρχεται με περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη, 50% πιο ανθεκτική οθόνη και το action button που προγραμματίζεται και λειτουργεί ακόμη και σέρνοντας το δάχτυλο πάνω του.

Η οθόνη του θα έχει διαγώνιο 6.1 ιντσών, ενώ το iPhone 16 Plus έρχεται με διαγώνιο 6.7 ιντσών, ενώ στο εσωτερικό τους θα έχουμε το Α18 chip που καταναλώνει χαμηλότερη ενέργεια και συνεργάζεται με τον επεξεργαστή που είναι σχεδόν 30% ταχύτερος από αυτόν του iPhone 15.