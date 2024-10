Ανατροπή με την πιο διάσημη φωτογραφία της μαύρης τρύπας - Εξετάζεται η ακρίβειά της

Η πρώτη φωτογραφία που δείχνει τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία, που ελήφθη σε συνεργασία με το Τηλεσκοπικό Ορίζοντα Γεγονότων (EHT), προκάλεσε μεγάλη αναταραχή όταν δημοσιεύτηκε το 2022.

Εμφανίζοντας ένα στρογγυλό πορτοκαλί σχήμα με μια σκοτεινή περιοχή στη μέση, αυτή η εμβληματική εικόνα αποκάλυψε δραματικά τη μάζα που στροβιλίζεται στην καρδιά του γαλαξία μας.

Αναφέρθηκε ότι το πορτοκαλί δαχτυλίδι στη φωτογραφία εμφανίστηκε όταν το αέριο γύρω από τη μαύρη τρύπα θερμάνθηκε σε υψηλές θερμοκρασίες. Η σκοτεινή περιοχή στο κέντρο αντιπροσώπευε την ίδια τη μαύρη τρύπα και ο πορτοκαλί δακτύλιος αντιπροσώπευε το αέριο γύρω από τη μαύρη τρύπα.

Ωστόσο, ερευνητές από το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Ιαπωνίας (NAOJ) ισχυρίζονται ότι αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι στην πραγματικότητα λάθος. Μια νέα μελέτη περιγράφει τον δίσκο υλικού που συσσωρεύεται γύρω από τη μαύρη τρύπα ως μακρύτερο και ελαφρώς επιμήκη σε κατεύθυνση ανατολής-δύσης.

«Η εικόνα μας δείχνει ένα επίμηκες σχήμα ανατολής-δύσης, με το ανατολικό μισό πιο φωτεινό από το δυτικό μισό», δήλωσε ο Miyoshi Makoto του NAOJ. «Αυτό δείχνει ότι το υλικό στον δίσκο προσαύξησης που περιβάλλει τη μαύρη τρύπα περιστρέφεται με περίπου το 60% της ταχύτητας του φωτός», είπε.

Υποτιθέμενο σφάλμα στην ανάλυση απεικόνισης

Οι ερευνητές προέβησαν σε αυτόν τον νέο ισχυρισμό εξετάζοντας δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2017 και χρησιμοποιήθηκαν από την EHT. Πιστεύουν ότι η ομοιότητα του δακτυλίου της εικόνας που προκύπτει μπορεί να οφείλεται σε σφάλματα κατά την ανάλυση απεικόνισης του EHT. Υποστηρίζεται επίσης ότι μέρος αυτής της εικόνας που μοιάζει με δακτύλιο αποτελείται από ανθρώπινα λάθη και όχι από μια πραγματική αστρονομική δομή.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της NAOJ, αυτοί οι ισχυρισμοί ενδέχεται να δημιουργήσουν έντονες συζητήσεις στον επιστημονικό κόσμο. Το άρθρο σχετικά με τη μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* με τίτλο "An Independent Hybrid Imaging of Sgr A* from the Data in EHT 2017 Observations".

Αυτή η νέα ανάλυση μπορεί να ωθήσει τους επιστήμονες να αναρωτηθούν εάν η εικόνα της μαύρης τρύπας είναι ακριβής.