Νέο υπερσύγχρονο Τηλεσκόπιο και Αστεροσχολείο στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα στα Ανώγεια (pics)

Η αγορά του τηλεσκοπίου που κατασκευάστηκε από την αυστριακή εταιρεία ASA Astrosysteme GbmH, με διάμετρο 1.0 μ., πραγματοποιήθηκε με χορηγία 500 χιλ. ευρώ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση, και ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το νέο τηλεσκόπιο, το οποίο η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, κατά την τελετή ανακοίνωσης της χορηγίας στις 9 Ιουνίου 2022, βάφτισε ως «200+», δε θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την έρευνα και την εκπαίδευση της νέας γενιάς σε θέματα αστρονομίας.

Θα αποτελέσει ένα εθνικό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τηλεπικοινωνίες νέας γενιάς, με δορυφόρους οι οποίοι βασίζονται στη χρήση λέιζερ, καθώς και ένα κέντρο παρακολούθησης της θέσεως των δορυφόρων αυτών, οι οποίοι είναι πλέον χιλιάδες και περιστρέφονται μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης - δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής καθώς και νέες θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη στην Κρήτη.

O Βασίλης Χαρμανδάρης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Σκίνακα και του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ αναφέρει:

«Είναι δύσκολο να περιγράψω τον ενθουσιασμό όλων των αστρονόμων στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα του νησιού. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια, ένα νέο τηλεσκόπιο έχει αρχίσει να συλλέγει το φως των άστρων στον Σκίνακα! Χάρη στο νέο τηλεσκόπιο μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εντυπωσιακή δυναμική που έχει το νεοσύστατο Ινστιτούτο Αστροφυσικής, και να συνεχίσουμε να προσελκύουμε τους καλύτερους ερευνητές και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέους ανθρώπους που, με καλές ιδέες και σκληρή δουλειά, βασιζόμενοι στις υποδομές μας και στο εύρυθμο ακαδημαϊκό περιβάλλον του φιλόξενου νησιού μας, κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα και την Κρήτη διάσημη».

Επίσης, μέσα στο 2025 θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του «Αστεροσχολείου», ενός κτιρίου 360 τ.μ. που περιλαμβάνει αίθουσα 85 θέσεων, το οποίο επίσης επιχορηγήθηκε από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», με χορηγία ύψους 1 εκ. ευρώ, ένα όραμα 15 χρόνων του Δήμου Ανωγείων:

Ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Δήμαρχος Ανωγείων δήλωσε:

«Ο Δήμος Ανωγείων, από την ίδρυση του Αστεροσκοπείου πριν από 40 σχεδόν χρόνια μέχρι και σήμερα, το στηρίζει, διότι γνωρίζει τη σημασία που έχει η υποδομή αυτή, όχι μόνο για την περιοχή μας και την Κρήτη, αλλά και ολόκληρη τη χώρα μας. Το νέο κτίριο, το «Αστεροσχολείο», εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για την ανάπτυξη της ευρύτερης ορεινής περιοχής. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025 και μαζί με τα τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου Σκίνακα θα αποτελέσει πόλο έλξης και συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Δήμο Ανωγείων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ. Οι τρεις φορείς από κοινού θα οργανώσουμε εκεί πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και δραστηριότητες στην αναπτυσσόμενη θεματική του αστροτουρισμού. Το νέο κτίριο θα μας βοηθήσει ώστε να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες που θα συνεισφέρουν απτά στην ήπια και ποιοτική ανάπτυξη της ορεινής Κρήτης αναδεικνύοντας, πάντα με σεβασμό στην παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό, αλλά και το λαμπρό μέλλον του τόπου μας».

«Οι επενδύσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές, και δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την προσφορά της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι προσωπικά», τόνισε ο κ. Χαρμανδάρης.

“The Sky is not our limit!” («Ο ουρανός δεν είναι το όριό μας!») είναι το ρητό του Ινστιτούτου Αστροφυσικής και του Αστεροσκοπείου Σκίνακα.