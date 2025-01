Ποια τηλέφωνα Android θα είναι χωρίς WhatsApp από την 1η Φεβρουαρίου

Από την 1η Φεβρουαρίου 2025, πολλά μοντέλα smartphone δεν θα υποστηρίζονται πλέον από το WhatsApp. Η απόφαση της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων, που ανήκει στη Meta, θα επηρεάσει τόσο τις συσκευές Android που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος που απαιτούνται για την εκτέλεση των νέων ενημερώσεων της εφαρμογής.

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες αυτών των συσκευών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή ή να κατεβάζουν μελλοντικές ενημερώσεις από το Google Play Store. Το WhatsApp θα απαιτεί από τις συσκευές Android να διαθέτουν τουλάχιστον την έκδοση 5.0 του λειτουργικού συστήματος, γνωστή ως Android Lollipop, που κυκλοφόρησε το 2014.

Το μέτρο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή λειτουργεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια, επειδή τα παλαιότερα λειτουργικά συστήματα έχουν ευπάθειες και τεχνικούς περιορισμούς που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή νέων λειτουργιών.

Ποια τηλέφωνα Android θα χάσουν την πρόσβαση στο WhatsApp;

Οι συσκευές που δεν θα μπορούν να ενημερώσουν στην απαιτούμενη έκδοση του Android περιλαμβάνουν δημοφιλή μοντέλα από μάρκες όπως η Samsung, η Motorola, η LG, η HTC και η Sony. Some of the affected models include:

Motorola: Moto G (1η γενιά), Droid Razr HD, Moto E (1η γενιά).

Moto G (1η γενιά), Droid Razr HD, Moto E (1η γενιά). Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini. HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

One X, One X+, Desire 500, Desire 601. LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90. Sony: Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Η αδυναμία ενημέρωσης αυτών των συσκευών οφείλεται κυρίως στους περιορισμούς του υλικού τους, το οποίο δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων λειτουργικών συστημάτων.

Επιπλέον, πολλά από αυτά τα μοντέλα σταμάτησαν να λαμβάνουν επίσημη υποστήριξη από τους κατασκευαστές τους πριν από αρκετά χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας ή λογισμικού.

Η απόφαση της Meta να σταματήσει να υποστηρίζει τηλέφωνα με παλαιότερα λειτουργικά συστήματα έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ασφάλεια και την απόδοση της εφαρμογής.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Τα ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα συχνά περιέχουν ευπάθειες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το απόρρητο των χρηστών και να εμποδίσουν την εφαρμογή νέων λειτουργιών.

Η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές, ενημερώνει συνεχώς την πλατφόρμα της για να προσφέρει βελτιώσεις στην εμπειρία του χρήστη, καθώς και νέα εργαλεία και μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, αυτές οι ενημερώσεις απαιτούν ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνικών δυνατοτήτων που οι παλαιότερες συσκευές δεν διαθέτουν.