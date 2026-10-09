Πράσινο σημάδι στο δέρμα κάτω από το δαχτυλίδι: Τι σημαίνει και τι πρέπει να κάνετε

Το πράσινο σημάδι κάτω από ένα δαχτυλίδι είναι συνήθως ένας επιφανειακός λεκές που δημιουργείται όταν το μέταλλο αντιδρά με τον ιδρώτα ή με προϊόντα που βρίσκονται στο δέρμα σας. Εάν το σημάδι φεύγει με το πλύσιμο και το δέρμα δεν παρουσιάζει άλλες αλλοιώσεις, αυτό δεν υποδηλώνει από μόνο του αλλεργία.

Αλλά αν η περιοχή παρουσιάζει κνησμό (φαγούρα), πόνο ή φουσκάλες απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση.

Γιατί κάποιες φορές τα κοσμήματα αφήνουν πράσινο σημάδι;

Ο χαλκός αποτελεί την πιο συχνή αιτία: μπορεί να αντιδράσει με την υγρασία και τις χημικές ουσίες, παράγοντας πρασινωπά κατάλοιπα. Ο ιδρώτας, οι λοσιόν και άλλα προϊόντα μπορούν να ευνοήσουν αυτήν τη χημική αντίδραση, γνωστή ως οξείδωση, στο σημείο όπου το κόσμημα έρχεται σε επαφή με το δέρμα.

Ο χαλκός μπορεί να αποτελεί μέρος του κράματος μετάλλων, που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του αντικειμένου ή να βρίσκεται κάτω από μια προστατευτική εξωτερική επίστρωση. Όταν, με το πέρας του χρόνου, αυτή η επίστρωση φθείρεται, το μέταλλο που βρίσκεται από κάτω εκτίθεται.

Και άλλα μέταλλα μπορούν να αφήσουν κατάλοιπα, αν και ο πράσινος λεκές συνδέεται συνήθως με τον χαλκό. Αυτά τα συνηθισμένα επιφανειακά κατάλοιπα είναι γενικά ακίνδυνα.

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Τι υποδηλώνει δερματική αντίδραση και όχι απλώς έναν λεκέ;

Ο κνησμός, το οίδημα (πρήξιμο) ή οι αλλαγές στην υφή του δέρματος αποτελούν ενδείξεις δερματίτιδας, δηλαδή φλεγμονής του δέρματος. Προσέξτε για:

Εξάνθημα με κνησμό ή εξογκώματα

Ερυθρότητα ή άλλες επίμονες αλλαγές στο χρώμα του δέρματος

Οίδημα

Ξηρότητα

Απολέπιση

Ρωγμές

Φουσκάλες ή υγρό έκκριμα από το δέρμα

Το νικέλιο σε μεταλλικά κράματα αποτελεί συχνή αιτία αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής. Αυτό συμβαίνει όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά στην επαφή του νικελίου με το δέρμα. Η αντίδραση μπορεί να εκδηλωθεί εντός λίγων ημερών από την επαφή, επομένως δεν είναι απαραίτητο να εμφανιστεί άμεσα την ώρα που θα φορέσετε το δαχτυλίδι.

Το γεγονός ότι απομακρύνονται τα πράσινα κατάλοιπα με το πλύσιμο δεν εξηγεί την τυχόν εναπομείνασα φαγούρα, τον πόνο ή το εξάνθημα.

Μπορεί ένα δαχτυλίδι να προκαλέσει εξάνθημα χωρίς να υπάρχει αλλεργία στο μέταλλο;

Ναι. Το σαπούνι, το νερό και η τριβή κάτω από το δαχτυλίδι μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής. Μπορεί να εμφανιστεί χωρίς να υπάρχει ανοσολογική αντίδραση στο μέταλλο, ιδίως όταν η υγρασία και το σαπούνι παραμένουν επανειλημμένα εγκλωβισμένα ανάμεσα στο δαχτυλίδι και το δέρμα.

Το σημείο όπου εμφανίζεται το εξάνθημα παρέχει μια χρήσιμη ένδειξη, αλλά δεν μπορεί να διακρίνει με βεβαιότητα τον ερεθισμό από την αλλεργία. Και τα δύο χρήζουν προσοχής εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή επανεμφανίζονται.

Τι πρέπει να κάνετε και πώς μπορείτε να το προλάβετε

Για έναν απλό λεκέ, αφαιρέστε το δαχτυλίδι και πλύνετε απαλά την περιοχή με σαπούνι και νερό. Εάν το δέρμα παρουσιάζει φλεγμονή, μην φοράτε το κόσμημα μέχρι να επουλωθεί η περιοχή. Χρήσιμες συμβουλές:

Αφαιρείτε τα δαχτυλίδια πριν πλύνετε τα χέρια σας και στεγνώνετε καλά το δέρμα πριν τα ξαναφορέσετε.

Εάν έχει φθαρεί η προστατευτική επίστρωση, ρωτήστε έναν κοσμηματοπώλη αν μπορεί να αποκατασταθεί.

Εάν επιβεβαιωθεί αλλεργία σε κάποιο μέταλλο, επιλέξτε κοσμήματα που δεν περιέχουν το συγκεκριμένο μέταλλο. Ρωτήστε για τη σύνθεσή τους αντί να βασίζεστε μόνο στην εμφάνισή τους.

Επισκεφθείτε δερματολόγο εάν το εξάνθημα δεν υποχωρεί ή επανεμφανίζεται. Μπορεί να προτείνει τη διενέργεια δερματικών τεστ (patch tests): μικρές ποσότητες ύποπτων αλλεργιογόνων τοποθετούνται στο δέρμα κάτω από ειδικά επιθέματα και ελέγχονται επί αρκετές ημέρες, ώστε να εντοπιστεί τυχόν καθυστερημένη αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν η περιοχή παρουσιάζει θερμότητα, αυξανόμενο πόνο ή πύον, καθώς αυτά μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα δαχτυλίδι από γνήσιο χρυσό να προκαλέσει επίσης προβλήματα;

Ναι. Τα χρυσά κοσμήματα είναι συχνά κράματα μετάλλων και ενδέχεται να περιέχουν χαλκό ή νικέλιο. Επίσης, μια χρυσή επίστρωση μπορεί να καλύπτει κάποιο άλλο μέταλλο. Ένα σημάδι ή εξάνθημα από μόνο του δεν αρκεί για να διαπιστώσετε αν ένα δαχτυλίδι είναι γνήσιο ή ποιο συστατικό ευθύνεται για τη δερματική αντίδραση.

Μπορεί να εκδηλωθεί αλλεργία μετά από χρόνια χρήσης του ίδιου δαχτυλιδιού;

Ναι. Το γεγονός ότι το φορούσατε χωρίς προβλήματα στο παρελθόν δεν αποκλείει την εμφάνιση νέας αλλεργίας εξ επαφής. Η ευαισθησία μπορεί να αναπτυχθεί μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση στο πέρασμα των ετών. Ένα νέο, επαναλαμβανόμενο εξάνθημα χρήζει αξιολόγησης, ακόμη και αν πρόκειται για κόσμημα που φοράτε συχνά.

Συμπέρασμα

Τα υπολείμματα που απομακρύνονται με το πλύσιμο, σε δέρμα που δεν παρουσιάζει ερεθισμό, συνήθως απαιτούν απλώς καθαρισμό. Η επίμονη φαγούρα ή η φλεγμονή επιβάλλουν την αφαίρεση του κοσμήματος και τον εντοπισμό της αιτίας πριν την μελλοντική χρήση του.

Πηγές: