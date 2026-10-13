Νύχι που εισχωρεί στο δέρμα: αν το κόψετε έτσι επιδεινώνετε την κατάσταση

Η εισχώρηση όνυχος (νύχι που μπαίνει στο δέρμα) συμβαίνει όταν η άκρη του νυχιού πιέζει ή διαπερνά το γύρω δέρμα, προκαλώντας πόνο και οίδημα (πρήξιμο). Το βαθύ κόψιμο της επώδυνης γωνίας μπορεί να φαίνεται ως η πιο γρήγορη λύση, αλλά ενδέχεται να αφήσει μια αιχμηρή ακμή και να τραυματίσει περαιτέρω το δέρμα.

Οι ήπιες περιπτώσεις μπορεί να βελτιωθούν με ήπια φροντίδα, ενώ η επιδείνωση των συμπτωμάτων απαιτεί ιατρική εκτίμηση.

Γιατί το κόψιμο της γωνίας του νυχιού μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση;

Το κόψιμο της πλαϊνής άκρης μπορεί να αφήσει ένα αιχμηρό κομμάτι νυχιού που συνεχίζει να εισχωρεί στο δέρμα. Η προσπάθεια «σκαψίματος» της γωνίας μπορεί επίσης να βλάψει τον γύρω ιστό.

Το πρόβλημα εντοπίζεται συχνότερα στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. Στα αίτια περιλαμβάνονται τα στενά υποδήματα, η επαναλαμβανόμενη πίεση, οι τραυματισμοί και το σχήμα του νυχιού, καθώς και το υπερβολικά κοντό κόψιμο των νυχιών ή η στρογγυλοποίηση των γωνιών τους.

Το ερεθισμένο δέρμα μπορεί να παρουσιάσει ερυθρότητα, πρήξιμο και ευαισθησία. Η ερυθρότητα από μόνη της δεν αποτελεί απόδειξη λοίμωξης: το ίδιο το νύχι μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή.

Τι μπορείτε να κάνετε με ασφάλεια στο σπίτι;

Για ήπια ενόχληση χωρίς πύον ή έντονο πρήξιμο, μειώστε την πίεση και διατηρήστε το δάκτυλο καθαρό.

Μουλιάστε για λίγο το πόδι σε ζεστό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε το προσεκτικά.

Φοράτε φαρδιά, άνετα παπούτσια ή σανδάλια που δεν πιέζουν την επώδυνη περιοχή.

Μην κόβετε και μην πειράζετε την επώδυνη άκρη του νυχιού.

Συμβουλευτείτε φαρμακοποιό για κατάλληλα αναλγητικά, εάν χρειάζεται.

Ο ειδικός μπορεί να εφαρμόσει τεχνικές διαχωρισμού της άκρης του νυχιού από το δέρμα, όπως η χρήση ταινίας ή ενός μικρού νάρθηκα. Μην προσπαθείτε να εισάγετε με δύναμη εργαλεία, βαμβάκι ή άλλα υλικά κάτω από ένα νύχι που έχει εισχωρήσει στο δέρμα και πονάει. Ρωτήστε αν μια τέτοια μέθοδος είναι κατάλληλη και πώς να την εφαρμόσετε.

Η φροντίδα στο σπίτι θα πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση. Το συνεχές μούλιασμα ενός δακτύλου που πονάει όλο και περισσότερο δεν υποκαθιστά την ιατρική εκτίμηση.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική εξέταση;

Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή εάν υπάρχει πύον, επιδείνωση του πόνου ή εξάπλωση της ερυθρότητας. Ο πυρετός ή το αίσθημα θερμότητας και ρίγους απαιτούν επείγουσα εκτίμηση, ειδικά όταν συνυπάρχουν με φλεγμονή στο δάκτυλο.

Προγραμματίστε εξέταση εάν η φροντίδα στο σπίτι δεν αποδίδει ή αν το πρόβλημα επανέρχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ αν πάσχετε από διαβήτη, κακή κυκλοφορία του αίματος ή μειωμένη αισθητικότητα στα πόδια, ζητήστε έγκαιρα συμβουλή, αντί να προσπαθήσετε να κόψετε το νύχι μόνοι σας. Αυτές οι παθήσεις μπορεί να δυσκολέψουν τον εντοπισμό ή την επούλωση τυχόν τραυματισμών.

Τι θεραπεία μπορεί να χρειαστείτε;

Η θεραπεία εξαρτάται από το βάθος στο οποίο έχει εισχωρήσει το νύχι, τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και το αν το πρόβλημα επανεμφανίζεται.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να αφαιρεθεί μια συγκεκριμένη λωρίδα του νυχιού, αφού πρώτα αναισθητοποιηθεί τοπικά το δάκτυλο. Δεν είναι πάντα απαραίτητη η αφαίρεση ολόκληρου του νυχιού.

Εάν η ίδια άκρη του νυχιού εισχωρεί επανειλημμένα στο δέρμα, η θεραπεία μπορεί να στοχεύσει και στον ιστό που παράγει το συγκεκριμένο τμήμα του νυχιού. Αυτό μειώνει την πιθανότητα να ξαναμεγαλώσει το νύχι προς την ίδια περιοχή.

Τα αντιβιοτικά δεν είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση ερυθρότητας ή οιδήματος λόγω εισχώρησης νυχιού. Ο ειδικός θα αξιολογήσει αν υπάρχει λοίμωξη που απαιτεί τη χρήση τους, όπως η κυτταρίτιδα, μια λοίμωξη που εξαπλώνεται στο γύρω δέρμα.

Πώς πρέπει να κόβετε τα νύχια για να αποφύγετε ένα νέο περιστατικό

Για τη συνήθη πρόληψη, κόβετε τα νύχια των ποδιών σε ευθεία γραμμή και αποφεύγετε να τα κόβετε πολύ κοντά ή να στρογγυλεύετε τις γωνίες τους. Αυτό διαφέρει από την προσπάθεια αντιμετώπισης μιας άκρης που έχει ήδη εισχωρήσει στο δέρμα.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο νυχοκόπτη, αποφύγετε το σχίσιμο του νυχιού και επιλέξτε υποδήματα που αφήνουν αρκετό χώρο στα δάκτυλα. Εάν δυσκολεύεστε να δείτε ή να φτάσετε τα πόδια σας, ζητήστε βοήθεια για τη φροντίδα των νυχιών.

Συχνές Ερωτήσεις

Βοηθάει το κόψιμο του νυχιού σε σχήμα «V»;

Όχι. Μια εγκοπή στο κέντρο δεν διορθώνει το πρόβλημα της άκρης του νυχιού που εισχωρεί στο δέρμα.

Μπορώ να γυμναστώ κανονικά μετά τη θεραπεία του νυχιού;

Ακολουθήστε τις οδηγίες του ειδικού για την μετέπειτα φροντίδα. Αποφύγετε δραστηριότητες που προκαλούν πόνο στο δάκτυλο και περιμένετε να λάβετε έγκριση πριν κολυμπήσετε ή χρησιμοποιήσετε υδρομασάζ (τζακούζι) μετά από διαδικασία αφαίρεσης νυχιού.

Συμπέρασμα

Ανακουφίστε την πίεση σε ένα δάκτυλο που παρουσιάζει ήπιο πόνο, αλλά μην πειράζετε τη γωνία του νυχιού που έχει εισχωρήσει στο δέρμα. Ο επίμονος πόνος και τα σημάδια λοίμωξης απαιτούν επαγγελματική φροντίδα.

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