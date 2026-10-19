Καρδιολόγος έκοψε αυτά τα σκεύη από την κουζίνα της και προειδοποιεί για την καρδιά

Snapshot Ορισμένα πλαστικά σκεύη κουζίνας μπορεί να απελευθερώνουν μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια καιημικές ουσίες κατά το ζέσταμα ή την αποθήκευση ζεστών τροφίμων.

Η καρδιολόγος Elizabeth Klodas αντικατέστησε τα πλαστικά δοχεία με γυάλινα για να μειώσει την έκθεση σε μικροπλαστικά και χημικές ενώσεις.

Η χρήση πλαστικών δοχείων στον φούρνο μικροκυμάτων αυξάνει την απελευθέρωση μικροσωματιδίων, ειδικά όταν τα δοχεία είναι φθαρμένα ή ακατάλληλα για υψηλές θερμοκρασίες.

Πλαστικές επιφάνειες κοπής με βαθιές χαρακιές μπορεί να απελευθερώνουν σωματίδια και να ευνοούν τη διασταυρούμενη επιμόλυνση από βακτήρια όπως η σαλμονέλα.

Μελέτη του 2024 βρήκε μικροπλαστικά σε αθηρωματικές πλάκες αρτηριών, που σχετίστηκαν με αυξημένα καρδιαγγειακά επεισόδια, χωρίς όμως να αποδεικνύεται αιτιώδης σχέση. Snapshot powered by AI

Λίγοι γνωρίζουν ότι ορισμένα από τα σκεύη που χρησιμοποιούμε καθημερινά στην κουζίνα μπορεί να συμβάλλουν στην έκθεση σε πλαστικά σωματίδια και συγκεκριμένες χημικές ουσίες. Αν και είναι πρακτικά και οικονομικά, τα αντικείμενα αυτά προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς υγείας, ιδιαίτερα όταν έρχονται σε επαφή με ζεστά τρόφιμα.

Η καρδιολόγος Elizabeth Klodas αποκάλυψε στο περιοδικό EatingWell ότι αποφάσισε να απομακρύνει από την κουζίνα της τα περισσότερα πλαστικά δοχεία, ειδικά εκείνα που χρησιμοποιούσε για να ζεσταίνει φαγητό στον φούρνο μικροκυμάτων.

Η ανησυχία σχετίζεται με το ενδεχόμενο ορισμένα υλικά να απελευθερώνουν μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια και χημικές ενώσεις, τα οποία καταλήγουν να έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Παρότι η έρευνα για τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών στην ανθρώπινη υγεία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ορισμένες μελέτες έχουν εντοπίσει συσχετίσεις μεταξύ της παρουσίας αυτών των σωματιδίων στον οργανισμό και των καρδιαγγειακών προβλημάτων. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα ότι η συστηματική χρήση τέτοιων σκευών προκαλεί άμεσα καρδιακές παθήσεις.

Το σκεύος που σταμάτησε να χρησιμοποιεί η καρδιολόγος

Τα πλαστικά δοχεία αποθήκευσης τροφίμων είναι από τα βασικά αντικείμενα που αποφάσισε να αντικαταστήσει η Elizabeth Klodas.

Σύμφωνα με την ειδικό, όπως αναφέρει το EatingWell, η διατροφή δεν εξαρτάται μόνο από τα θρεπτικά συστατικά που προσλαμβάνουμε, αλλά και από την ακούσια έκθεση σε δυνητικά επιβλαβείς ουσίες.

Για τον λόγο αυτό, η γιατρός άρχισε να προτιμά γυάλινα δοχεία, κυρίως για την αποθήκευση και το ζέσταμα των γευμάτων.

Το γυαλί έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απελευθερώνει μικροπλαστικά, αποτελώντας μια εναλλακτική επιλογή για όσους θέλουν να περιορίσουν την επαφή των τροφίμων με τέτοιου είδους σωματίδια.

Το ζέσταμα φαγητού σε πλαστικό μπορεί να αυξήσει την έκθεση

Μία από τις συνήθειες στις οποίες εφιστούν την προσοχή οι ειδικοί που μίλησαν στο Verywell Health είναι το ζέσταμα γευμάτων στον φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε πλαστικά δοχεία.

Η θερμότητα μπορεί να ευνοήσει την απελευθέρωση μικροσκοπικών σωματιδίων, ιδιαίτερα όταν τα δοχεία έχουν φθαρεί ή δεν είναι κατάλληλα για την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Παρότι υπάρχουν πλαστικές συσκευασίες που είναι κατάλληλες για χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων, η επιλογή γυάλινων δοχείων που προορίζονται για θέρμανση μπορεί να περιορίσει την έκθεση που σχετίζεται με την επαφή του ζεστού φαγητού με το πλαστικό.

Η διατροφολόγος που μίλησε στο αμερικανικό μέσο προειδοποιεί επίσης ότι ορισμένα από αυτά τα σωματίδια μπορεί να εισέρχονται στον οργανισμό χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Προσοχή και όταν βάζουμε ζεστό φαγητό σε πλαστικά δοχεία

Μια ακόμη συνηθισμένη πρακτική που χρειάζεται προσοχή είναι η μεταφορά φρεσκομαγειρεμένου φαγητού απευθείας σε πλαστικά δοχεία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς που επικαλείται το Verywell Health, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να ευνοήσουν τη μεταφορά ορισμένων χημικών ουσιών που περιέχονται σε συγκεκριμένα υλικά προς τα τρόφιμα.

Μεταξύ των ενώσεων που μελετώνται συχνότερα είναι η δισφαινόλη Α (BPA) και ορισμένοι φθαλικοί εστέρες. Ωστόσο, η παρουσία τους εξαρτάται από τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά κάθε δοχείου.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν περιέχουν όλα τα πλαστικά αυτές τις ουσίες, ενώ στην Ευρώπη ισχύουν κανονισμοί που αποσκοπούν στον περιορισμό της έκθεσης των καταναλωτών σε δυνητικά επικίνδυνες χημικές ενώσεις.

Ένα ακόμη σκεύος της κουζίνας που χρειάζεται προσοχή

Στην προσοχή της διατροφολόγου βρέθηκαν και οι πλαστικές επιφάνειες κοπής, ιδιαίτερα όταν έχουν αποκτήσει βαθιές χαρακιές από τη συχνή χρήση.

Πέρα από το ενδεχόμενο απελευθέρωσης μικρών σωματιδίων κατά την κοπή των τροφίμων, οι φθαρμένες επιφάνειες μπορεί να δυσκολεύουν τον καθαρισμό και να ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Η χρήση της ίδιας επιφάνειας κοπής για την προετοιμασία ωμού κοτόπουλου και για την κοπή τροφίμων που καταναλώνονται χωρίς μαγείρεμα, όπως το ψωμί ή τα λαχανικά, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Βακτήρια όπως η σαλμονέλα μπορούν να μεταδοθούν με αυτόν τον τρόπο. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η χρήση διαφορετικών επιφανειών κοπής για ωμά τρόφιμα και τρόφιμα που είναι έτοιμα προς κατανάλωση, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους.

Τι δείχνουν οι μελέτες για τα μικροπλαστικά και την καρδιά

Η ανησυχία για τα μικροπλαστικά έχει ενταθεί μετά τη δημοσίευση επιστημονικών ερευνών που εντόπισαν αυτά τα σωματίδια σε διάφορους ιστούς του ανθρώπινου σώματος.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine εντόπισε μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε αθηρωματικές πλάκες που είχαν αφαιρεθεί από τις καρωτίδες αρτηρίες.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι συμμετέχοντες στις αρτηριακές πλάκες των οποίων εντοπίστηκαν αυτά τα σωματίδια εμφάνισαν υψηλότερη συχνότητα ορισμένων καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μια συσχέτιση και δεν επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι τα μικροπλαστικά αποτέλεσαν την άμεση αιτία αυτών των προβλημάτων.

Μέχρι να προχωρήσει περαιτέρω η επιστημονική έρευνα, οι ειδικοί συνιστούν απλά μέτρα για τον περιορισμό της περιττής έκθεσης, όπως η χρήση γυάλινων δοχείων για το ζέσταμα των τροφίμων, η αποφυγή φθαρμένων πλαστικών σκευών και η τήρηση των κανόνων υγιεινής στην κουζίνα.