Το μαρινάρισμα σε ξύδι καθιστά τα φρέσκα ψάρια ασφαλή για κατανάλωση σε ωμή μορφή;

Μαριναρισμένα ψάρια: Τι πραγματικά επιτυγχάνουν το ξύδι, η κατάψυξη και το μαγείρεμα.

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Το μαρινάρισμα σε ξύδι καθιστά τα φρέσκα ψάρια ασφαλή για κατανάλωση σε ωμή μορφή;
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το μαρινάρισμα του φρέσκου ψαριού σε ξύδι δεν το καθιστά, από μόνο του, ασφαλές για κατανάλωση. Είτε ετοιμάζετε γαύρο, σαρδέλες ή κάποιο άλλο ψάρι, η μαρινάδα με ξύδι μπορεί να αλλάξει τη γεύση, το χρώμα και την υφή του, χωρίς όμως να εξαλείφει με βεβαιότητα τους κινδύνους που ενέχει η κατανάλωσή του σε ωμή μορφή.

Η ίδια αρχή ισχύει και για τον χυμό λεμονιού ή λάιμ στο σεβίτσε (ceviche). Το γεγονός ότι ένα φιλέτο γίνεται πιο ανοιχτόχρωμο και σφιχτό είναι μια αλλαγή που μπορείτε να διακρίνετε οπτικά, ωστόσο, η προστασία από παράσιτα και επιβλαβή βακτήρια απαιτεί μέτρα ελέγχου που δεν μπορούν να αξιολογηθούν με βάση την εμφάνιση και μόνο.

Γιατί το μαριναρισμένο ψάρι μοιάζει με μαγειρεμένο;

Το οξύ μεταβάλλει τη δομή των πρωτεϊνών στο ψάρι, μια διαδικασία που ονομάζεται μετουσίωση (denaturation). Αυτό μπορεί να κάνει τη σάρκα πιο σφιχτή και λιγότερο διαφανή, προκαλώντας αλλαγές παρόμοιες με εκείνες που επιφέρει η θερμότητα.

Ωστόσο, αυτές οι ορατές αλλαγές δεν υποδηλώνουν ότι το ψάρι έχει υποστεί επεξεργασία ικανή να εξολοθρεύσει τα παθογόνα. Ούτε το χρώμα ούτε ο χρόνος μαριναρίσματος που προβλέπει μια συνταγή αποτελούν εγγύηση ασφάλειας.

Το οξύ από το ξύδι μπορεί να επηρεάσει ορισμένα βακτήρια, αλλά η δράση του δεν ισοδυναμεί με το μαγείρεμα. Εργαστηριακή μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022 έδειξε ότι ορισμένα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν στις συνθήκες που απαιτούνται για την παρασκευή σεβίτσε με χυμό λάιμ. Η μελέτη εξέτασε μια συγκεκριμένη μέθοδο παρασκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, χωρίς να αξιολογεί τον κίνδυνο εμφάνισης ασθένειας στους καταναλωτές.

Ceviche

Ποιοι κίνδυνοι μπορεί να παραμείνουν μετά το μαρινάρισμα;

Τα παράσιτα, τα βακτήρια και ορισμένες τοξίνες απαιτούν διαφορετικά μέτρα ελέγχου.

  • Παράσιτα: Ορισμένα θαλασσινά ψάρια φέρουν προνύμφες του παρασίτου Anisakis, οι οποίες, αν καταναλωθούν ζωντανές, μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερικά προβλήματα. Το μαρινάρισμα σε ξύδι δεν αποτελεί αξιόπιστο τρόπο εξόντωσής τους. Τα ψάρια μπορεί να φέρουν παράσιτα ακόμη και όταν είναι φρεσκοαλιευμένα και φαίνονται να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
  • Βακτήρια: Η επιμόλυνση μπορεί να συμβεί κατά τον χειρισμό και την προετοιμασία. Η κατάψυξη, η οποία χρησιμοποιείται για την εξόντωση των παρασίτων, δεν εξαλείφει όλους τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς· επομένως, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ο έλεγχος της θερμοκρασίας παραμένουν απαραίτητα και στη συνέχεια.
  • Ισταμίνη: Σε ορισμένα είδη ψαριών, όπως ο τόνος, ο ανεπαρκής έλεγχος της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση ισταμίνης, η οποία παράγεται από τη δράση βακτηρίων. Μόλις σχηματιστεί, δεν μπορεί να εξαλειφθεί μέσω της κατάψυξης ή του μαγειρέματος. Τα ψάρια που έχουν υποστεί κακό χειρισμό δεν μπορούν να «σωθούν» απλώς με μια άλλη μέθοδο προετοιμασίας.

Πώς μπορείτε να προετοιμάσετε τα ψάρια με μεγαλύτερη ασφάλεια

Το καλό μαγείρεμα αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για την μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

Για το μαγείρεμα των ψαριών, στοχεύστε σε εσωτερική θερμοκρασία 63°C, την οποία θα ελέγξετε με θερμόμετρο τροφίμων.

γυναικα μαριναρει φρεσκο σολομο

Εάν ετοιμάζετε ένα πιάτο που περιλαμβάνει ωμό ψάρι:

  • Ενημερώστε τον προμηθευτή για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να το σερβίρετε. Ρωτήστε εάν το ψάρι έχει υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία για την εξουδετέρωση παρασίτων. Ο χαρακτηρισμός «φρέσκο» από μόνος του δεν αποτελεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
  • Μην υποθέτετε ότι η κατάψυξη για μία νύχτα είναι επαρκής. Ένα καθιερωμένο πρωτόκολλο για τον έλεγχο των παρασίτων απαιτεί θερμοκρασία −20°C ή χαμηλότερη για 7 ημέρες. Ένας καταψύκτης που λειτουργεί στους −18°C δεν πληροί αυτό το πρωτόκολλο. Εάν δεν μπορείτε να διασφαλίσετε τις κατάλληλες συνθήκες, αγοράστε ψάρια που έχουν υποστεί την ενδεδειγμένη επεξεργασία για κατανάλωση σε ωμή μορφή.
  • Διατηρήστε το ψάρι κρύο καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Η απόψυξη και το μαρινάρισμα πρέπει να γίνονται στο ψυγείο, ιδανικά σε θερμοκρασία κάτω από τους 4°C.
  • Αποτρέψτε τη διασταυρούμενη επιμόλυνση. Φροντίστε για την καθαριότητα των χεριών, των μαχαιριών, των επιφανειών κοπής και των σκευών, και διατηρήστε το ωμό ψάρι χωριστά από τρόφιμα που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.

Οι έγκυες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα θα πρέπει να αποφεύγουν τα ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ψάρια, συμπεριλαμβανομένων των παρασκευασμάτων που έχουν μαριναριστεί σε οξύ (π.χ. ξύδι).

Αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση έντονου κοιλιακού πόνου ή επαναλαμβανόμενων εμέτων μετά την κατανάλωση ωμού ψαριού, και ενημερώστε τον γιατρό για το γεύμα που καταναλώσατε. Η δυσκολία στην αναπνοή ή η κατάρρευση απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Συμπέρασμα

Θεωρήστε το ξύδι ως υλικό που προσδίδει γεύση και βοηθά στην προετοιμασία. Η ασφάλεια των μαριναρισμένων ψαριών εξαρτάται από την κατάλληλη επεξεργασία για την εξουδετέρωση παρασίτων, τον προσεκτικό χειρισμό και τη διατήρηση σε ψυγείο και όχι από το αν το ψάρι «φαίνεται μαγειρεμένο».

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