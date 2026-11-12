Το μέρος του ακτινιδίου που όλοι πετάμε έχει ένα απροσδόκητο διατροφικό όφελος

Η καφέ, χνουδωτή φλούδα του ακτινιδίου δίνει την εντύπωση ότι πρέπει να αφαιρείται, ωστόσο είναι βρώσιμη.

Η κατανάλωσή της προσθέτει φυτικές ίνες και ορισμένα θρεπτικά συστατικά, αν και το ξεφλούδισμα του φρούτου παραμένει σαφώς μια απολύτως υγιεινή επιλογή.

Είναι ασφαλές να τρώμε τη φλούδα του ακτινιδίου;

Ναι, η φλούδα ενός ώριμου ακτινιδίου είναι βρώσιμη, είτε πρόκειται για πράσινο είτε για κίτρινο (χρυσαφένιο) ακτινίδιο. Τα πράσινα ακτινίδια έχουν συνήθως χνουδωτή εξωτερική επιφάνεια, ενώ πολλές κίτρινες ποικιλίες διαθέτουν λεπτότερη και πιο λεία φλούδα, η οποία μπορεί να είναι και πιο ευχάριστη στην κατανάλωση.

Δεν χρειάζεται να πιέζετε τον εαυτό σας να φάει τη χνουδωτή φλούδα. Η σάρκα του φρούτου παρέχει ήδη βιταμίνη C, φυτικές ίνες και κάλιο, οπότε τα επιπλέον θρεπτικά συστατικά της φλούδας αποτελούν απλώς ένα πρόσθετο όφελος και όχι κάποια διατροφική αναγκαιότητα.

Πόσο ενισχύει τη διατροφική αξία η φλούδα;

Οι φυτικές ίνες αποτελούν το πιο σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά αν συνήθως αφαιρείτε τη σάρκα με κουτάλι και πετάτε το υπόλοιπο ακτινίδιο.

Μια ανασκόπηση σχετικά με τη διατροφική αξία του ακτινιδίου έδειξε, ότι η κατανάλωση ενός ολόκληρου ακτινιδίου ποικιλίας SunGold (κίτρινο ακτινίδιο), μαζί με τη φλούδα του, αύξησε την πρόσληψη φυτικών ινών κατά περίπου 50% σε σύγκριση με την κατανάλωση μόνο της σάρκας. Η περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε και φυλλικό οξύ αυξήθηκε επίσης κατά περίπου 32% και 34%, αντίστοιχα.

Πρόκειται για σχετικές αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποικιλία που μελετήθηκε, και όχι για ποσοστά επί των ημερήσιων αναγκών σας σε θρεπτικά συστατικά. Η ακριβής διαφορά ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και την ποικιλία του φρούτου.

Η φλούδα του ακτινιδίου περιέχει επίσης αντιοξειδωτικές ουσίες. Ωστόσο, το γεγονός ότι η φλούδα περιέχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως η κατανάλωσή της προλαμβάνει ασθένειες ή προσφέρει σημαντικότερα οφέλη για την υγεία σε σχέση με το ξεφλουδισμένο ακτινίδιο.

Πώς πρέπει να προετοιμάσετε το ακτινίδιο αν πρόκειται να φάτε και τη φλούδα

Πλύντε το κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό, τρίβοντας απαλά την επιφάνειά του, και στη συνέχεια στεγνώστε το με μια καθαρή πετσέτα. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικά ή οικιακά καθαριστικά προϊόντα στα φρούτα.

Μπορείτε να τρίψετε ελαφρά ένα πράσινο ακτινίδιο με μια καθαρή πετσέτα για να μειώσετε το χνούδι, ή να το κόψετε σε λεπτές φέτες ώστε η φλούδα να είναι λιγότερο αισθητή.

Ελέγξτε για αλλοιώσεις πριν φάτε ένα φρούτο. Το πλύσιμο μειώνει την επιφανειακή επιμόλυνση, αλλά δεν εξαλείφει κάθε μικροοργανισμό ή υπόλειμμα φυτοφαρμάκων.

Πλύνετε το φρούτο, ακόμα κι αν τελικά αποφασίσετε να το ξεφλουδίσετε: κατά το κόψιμο της μη πλυμένης φλούδας το μαχαίρι μπορεί να μεταφέρει μολυσματικούς παράγοντες στη σάρκα του φρούτου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως η πολτοποίηση ενός ολόκληρου ακτινιδίου αφαιρεί τις φυτικές ίνες της φλούδας;

Όχι. Η πολτοποίηση διασπά τη φλούδα σε μικρότερα κομμάτια, αλλά γενικά διατηρεί τις φυτικές ίνες, σε αντίθεση με το στράγγισμα του πολτού κατά την παρασκευή χυμού. Πλύνετε πρώτα το φρούτο και θυμηθείτε ότι η πολτοποίηση δεν καθιστά ασφαλές ένα τρόφιμο στο οποίο είστε αλλεργικοί.

Τι ισχύει αν κάποιος έχει ιστορικό νεφρικών λίθων οξαλικού ασβεστίου;

Η φλούδα του ακτινιδίου περιέχει οξαλικά άλατα, γεγονός που μπορεί να είναι σημαντικό για άτομα στα οποία έχει συσταθεί περιορισμός της πρόσληψης οξαλικών, λόγω υποτροπιαζόντων νεφρικών λίθων οξαλικού ασβεστίου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον διαιτολόγο σας για το αν η κατανάλωση της φλούδας ταιριάζει στο προσωπικό σας πλάνο πρόληψης.

Συμπέρασμα

Η κατανάλωση της φλούδας του ακτινιδίου είναι ένας εύκολος τρόπος, για να λάβετε περισσότερες φυτικές ίνες από το φρούτο, ωστόσο είναι προαιρετική. Πλύντε το σωστά και δώστε σημασία σε τυχόν συμπτώματα αλλεργίας.

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