Το μέρος του ακτινιδίου που όλοι πετάμε έχει ένα απροσδόκητο διατροφικό όφελος

Είναι βρώσιμη η φλούδα του ακτινιδίου; Διατροφικά οφέλη, ασφάλεια και τρόποι κατανάλωσης.

Newsroom

Το μέρος του ακτινιδίου που όλοι πετάμε έχει ένα απροσδόκητο διατροφικό όφελος
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η καφέ, χνουδωτή φλούδα του ακτινιδίου δίνει την εντύπωση ότι πρέπει να αφαιρείται, ωστόσο είναι βρώσιμη.

Η κατανάλωσή της προσθέτει φυτικές ίνες και ορισμένα θρεπτικά συστατικά, αν και το ξεφλούδισμα του φρούτου παραμένει σαφώς μια απολύτως υγιεινή επιλογή.

Είναι ασφαλές να τρώμε τη φλούδα του ακτινιδίου;

Ναι, η φλούδα ενός ώριμου ακτινιδίου είναι βρώσιμη, είτε πρόκειται για πράσινο είτε για κίτρινο (χρυσαφένιο) ακτινίδιο. Τα πράσινα ακτινίδια έχουν συνήθως χνουδωτή εξωτερική επιφάνεια, ενώ πολλές κίτρινες ποικιλίες διαθέτουν λεπτότερη και πιο λεία φλούδα, η οποία μπορεί να είναι και πιο ευχάριστη στην κατανάλωση.

Δεν χρειάζεται να πιέζετε τον εαυτό σας να φάει τη χνουδωτή φλούδα. Η σάρκα του φρούτου παρέχει ήδη βιταμίνη C, φυτικές ίνες και κάλιο, οπότε τα επιπλέον θρεπτικά συστατικά της φλούδας αποτελούν απλώς ένα πρόσθετο όφελος και όχι κάποια διατροφική αναγκαιότητα.

Πόσο ενισχύει τη διατροφική αξία η φλούδα;

Οι φυτικές ίνες αποτελούν το πιο σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά αν συνήθως αφαιρείτε τη σάρκα με κουτάλι και πετάτε το υπόλοιπο ακτινίδιο.

Μια ανασκόπηση σχετικά με τη διατροφική αξία του ακτινιδίου έδειξε, ότι η κατανάλωση ενός ολόκληρου ακτινιδίου ποικιλίας SunGold (κίτρινο ακτινίδιο), μαζί με τη φλούδα του, αύξησε την πρόσληψη φυτικών ινών κατά περίπου 50% σε σύγκριση με την κατανάλωση μόνο της σάρκας. Η περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε και φυλλικό οξύ αυξήθηκε επίσης κατά περίπου 32% και 34%, αντίστοιχα.

Πρόκειται για σχετικές αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποικιλία που μελετήθηκε, και όχι για ποσοστά επί των ημερήσιων αναγκών σας σε θρεπτικά συστατικά. Η ακριβής διαφορά ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και την ποικιλία του φρούτου.

Η φλούδα του ακτινιδίου περιέχει επίσης αντιοξειδωτικές ουσίες. Ωστόσο, το γεγονός ότι η φλούδα περιέχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως η κατανάλωσή της προλαμβάνει ασθένειες ή προσφέρει σημαντικότερα οφέλη για την υγεία σε σχέση με το ξεφλουδισμένο ακτινίδιο.

ακτινιδια

Πώς πρέπει να προετοιμάσετε το ακτινίδιο αν πρόκειται να φάτε και τη φλούδα

Πλύντε το κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό, τρίβοντας απαλά την επιφάνειά του, και στη συνέχεια στεγνώστε το με μια καθαρή πετσέτα. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικά ή οικιακά καθαριστικά προϊόντα στα φρούτα.

Μπορείτε να τρίψετε ελαφρά ένα πράσινο ακτινίδιο με μια καθαρή πετσέτα για να μειώσετε το χνούδι, ή να το κόψετε σε λεπτές φέτες ώστε η φλούδα να είναι λιγότερο αισθητή.

Ελέγξτε για αλλοιώσεις πριν φάτε ένα φρούτο. Το πλύσιμο μειώνει την επιφανειακή επιμόλυνση, αλλά δεν εξαλείφει κάθε μικροοργανισμό ή υπόλειμμα φυτοφαρμάκων.

Πλύνετε το φρούτο, ακόμα κι αν τελικά αποφασίσετε να το ξεφλουδίσετε: κατά το κόψιμο της μη πλυμένης φλούδας το μαχαίρι μπορεί να μεταφέρει μολυσματικούς παράγοντες στη σάρκα του φρούτου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως η πολτοποίηση ενός ολόκληρου ακτινιδίου αφαιρεί τις φυτικές ίνες της φλούδας;

Όχι. Η πολτοποίηση διασπά τη φλούδα σε μικρότερα κομμάτια, αλλά γενικά διατηρεί τις φυτικές ίνες, σε αντίθεση με το στράγγισμα του πολτού κατά την παρασκευή χυμού. Πλύνετε πρώτα το φρούτο και θυμηθείτε ότι η πολτοποίηση δεν καθιστά ασφαλές ένα τρόφιμο στο οποίο είστε αλλεργικοί.

Τι ισχύει αν κάποιος έχει ιστορικό νεφρικών λίθων οξαλικού ασβεστίου;

Η φλούδα του ακτινιδίου περιέχει οξαλικά άλατα, γεγονός που μπορεί να είναι σημαντικό για άτομα στα οποία έχει συσταθεί περιορισμός της πρόσληψης οξαλικών, λόγω υποτροπιαζόντων νεφρικών λίθων οξαλικού ασβεστίου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον διαιτολόγο σας για το αν η κατανάλωση της φλούδας ταιριάζει στο προσωπικό σας πλάνο πρόληψης.

Συμπέρασμα

Η κατανάλωση της φλούδας του ακτινιδίου είναι ένας εύκολος τρόπος, για να λάβετε περισσότερες φυτικές ίνες από το φρούτο, ωστόσο είναι προαιρετική. Πλύντε το σωστά και δώστε σημασία σε τυχόν συμπτώματα αλλεργίας.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:33ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Θα συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

08:26LIFESTYLE

The Chase: Το «Βουνό» έκανε ρεκόρ λαθών στον τελικό και ένα απίθανο δίδυμο έφυγε με 6.000 ευρώ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Abeille Marengo: Πού πλέει αυτήν τη στιγμή το γαλλικό ερευνητικό σκάφος

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους; Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Τα 56 έφτασαν τα «εγκαταλελειμμένα» παιδιά στο Νοσοκομείο Παίδων: Εκεί μεταφέρθηκε και η τρίτη ανήλικη που βρισκόταν σε καθεστώς «Προστατευτικής Φύλαξης»

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη - Δεκτή από τον πρωθυπουργό

08:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζεφύρι: Οικογενειακή υπόθεση τα ναρκωτικά - Η «Μπουμπού», ο «Τζέκος» και η «Φιλιώ» - Το «ντου» της ΟΠΚΕ στα 12 σπίτια-φρούρια των ναρκοβαρόνων

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BMW M3 Tribute to Alex Zanardi: Μια μοναδική έκδοση στη μνήμη του θρυλικού οδηγού

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Ξανά στο εδώλιο για τη δολοφονία των τριών βρεφών - 80 μάρτυρες και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές-κολαστήριο που βρίσκεται ο Τόμας Μαρκλ: Νεκροί κρατούμενοι και αστυνομική βία

07:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Πέρασε στη Γαλλία μέσω της Ιταλίας ο 20χρονος στραγγαλιστής της Αραμάτα - Τον «έδωσε» ο συγκάτοικός του

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστιο το ψηφιακό χάσμα της Ελλάδας στα data center – Νέοι περιορισμοί απειλούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με 23χρονη δρομέα που βρέθηκε νεκρή σε ρέμα: Τι έδειξαν οι εξετάσεις 21 μήνες μετά - Τα 6 αναπάντητα ερωτήματα

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολύγωνο: Καρέ-καρέ η έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού σε πολυκατοικία - Εξετάζεται προειδοποιητικό χτύπημα σε δικηγόρους

07:35ΕΥ ΖΗΝ

Το μέρος του ακτινιδίου που όλοι πετάμε έχει ένα απροσδόκητο διατροφικό όφελος

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα τροπολογία ΠΑΣΟΚ: Προτείνει κατάργηση ηλικιακών περιορισμών στην ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων

07:30WHAT THE FACT

Οι άνθρωποι κρατούσαν αναμνηστικά αντικείμενα πριν από 500.000 χρόνια – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

07:29ΜΑΝΤΕΙΟ

Αγκιστρωμένη στην πρώτη θέση η ΝΔ-καθαρά δεύτερος ο Αλέξης, ανοσιούργημα η ρηματική των Γάλλων λέει ο Ροζάκης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν δύο από τα τελευταία πραγματικά ανέγγιχτα μέρη του πλανήτη – Πού βρίσκονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη - Δεκτή από τον πρωθυπουργό

07:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Πέρασε στη Γαλλία μέσω της Ιταλίας ο 20χρονος στραγγαλιστής της Αραμάτα - Τον «έδωσε» ο συγκάτοικός του

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές-κολαστήριο που βρίσκεται ο Τόμας Μαρκλ: Νεκροί κρατούμενοι και αστυνομική βία

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους; Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα

08:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζεφύρι: Οικογενειακή υπόθεση τα ναρκωτικά - Η «Μπουμπού», ο «Τζέκος» και η «Φιλιώ» - Το «ντου» της ΟΠΚΕ στα 12 σπίτια-φρούρια των ναρκοβαρόνων

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν δύο από τα τελευταία πραγματικά ανέγγιχτα μέρη του πλανήτη – Πού βρίσκονται

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπρούκλιν: Μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια από την κατάρρευση κτηρίου - Δύο νεκροί

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση 9 μοντέλων για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα - Τι «βλέπο»υν ECMWF, UKMO και JMA

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με 23χρονη δρομέα που βρέθηκε νεκρή σε ρέμα: Τι έδειξαν οι εξετάσεις 21 μήνες μετά - Τα 6 αναπάντητα ερωτήματα

22:48LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννόπουλος για Μητσοτάκη: «Είναι τυχερή η Ελλάδα που έχει έναν τέτοιο πρωθυπουργό»

08:39WHAT THE FACT

«Ισχυρές αποδείξεις» επιβεβαιώνουν ότι η μαρτυρία για την Ανάσταση του Ιησού είναι «αληθινή»

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Τα 56 έφτασαν τα «εγκαταλελειμμένα» παιδιά στο Νοσοκομείο Παίδων: Εκεί μεταφέρθηκε και η τρίτη ανήλικη που βρισκόταν σε καθεστώς «Προστατευτικής Φύλαξης»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή σήμερα δύο πρόσωπα «κλειδιά» του κυκλώματος φοροδιαφυγής - Ο κρίσιμος ρόλος του πρώην μοντέλου που «έμπλεξε» τον Πετιλόν

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμο 48ωρο στην Κάσο: Σήμερα το βράδυ βγαίνει στα διεθνή ύδατα το γαλλικό ερευνητικό - Συναγερμός στην Αθήνα - Λιμενικό, ραντάρ και ανοιχτή γραμμή με το Πεντάγωνο

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Ξανά στο εδώλιο για τη δολοφονία των τριών βρεφών - 80 μάρτυρες και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

19:51LIFESTYLE

Emily in Paris: Το τρέιλερ της 6ης σεζόν με πλάνα από Ελλάδα – Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας

18:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους- 8 διαφεύγουν τη σύλληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ