Έχετε συνέχεια κρύα πόδια: Πότε είναι φυσιολογικό και πότε υποδηλώνει πρόβλημα υγείας

Τα κρύα πόδια είναι συχνό φαινόμενο τον χειμώνα, αλλά ορισμένοι τα αισθάνονται κρύα ακόμα και μέσα σε έναν θερμαινόμενο χώρο.

Η σημαντική διάκριση έγκειται στο αν το δέρμα είναι πράγματι κρύο ή αν πρόκειται απλώς για την αίσθηση του κρύου, καθώς και στο αν υπάρχουν άλλα συμπτώματα που υποδεικνύουν κάποιο υποκείμενο πρόβλημα.

Σε συνθήκες ψύχους, τα μικρά αιμοφόρα αγγεία στα πόδια στενεύουν για να διατηρήσουν τη θερμότητα. Η παρατεταμένη καθιστική στάση μπορεί να κάνει αυτή την αίσθηση πιο έντονη, ενώ ορισμένοι είναι εκ φύσεως πιο ευαίσθητοι στο κρύο.

Συνήθως, αυτό είναι αβλαβές. Ωστόσο, η επίμονη αίσθηση κρύου —ειδικά αν συνοδεύεται από πόνο ή αλλαγές στο χρώμα του δέρματος— χρήζει προσοχής.

Ποιες παθήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε επίμονα κρύα πόδια;

Οι πιθανές εξηγήσεις συνοδεύονται από διαφορετικά ενδείξεις:

Περιφερική αρτηριακή νόσος : Οι αρτηρίες στενεύουν, περιορίζοντας τη ροή του αίματος. Τα πόδια μπορεί να είναι κρύα στην αφή, ενώ μπορεί να εμφανιστεί πόνος στη γάμπα κατά το περπάτημα (ο οποίος υποχωρεί με την ανάπαυση), αλλαγές στο χρώμα του δέρματος ή πληγές που αργούν να επουλωθούν.

: Οι αρτηρίες στενεύουν, περιορίζοντας τη ροή του αίματος. Τα πόδια μπορεί να είναι κρύα στην αφή, ενώ μπορεί να εμφανιστεί πόνος στη γάμπα κατά το περπάτημα (ο οποίος υποχωρεί με την ανάπαυση), αλλαγές στο χρώμα του δέρματος ή πληγές που αργούν να επουλωθούν. Περιφερική νευροπάθεια : Η βλάβη στα νεύρα (συχνά σχετιζόμενη με τον διαβήτη) μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα, αίσθημα καύσου, μούδιασμα και μη φυσιολογική αντίληψη της θερμοκρασίας.

: Η βλάβη στα νεύρα (συχνά σχετιζόμενη με τον διαβήτη) μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα, αίσθημα καύσου, μούδιασμα και μη φυσιολογική αντίληψη της θερμοκρασίας. Φαινόμενο Raynaud : Το κρύο ή το στρες προκαλούν προσωρινή στένωση των μικρών αγγείων. Τα δάχτυλα των ποδιών μπορεί να γίνουν χλωμά ή μπλε και να μουδιάσουν, ενώ στη συνέχεια, καθώς ζεσταίνονται, επανακτούν πιο ζωηρό χρώμα.

: Το κρύο ή το στρες προκαλούν προσωρινή στένωση των μικρών αγγείων. Τα δάχτυλα των ποδιών μπορεί να γίνουν χλωμά ή μπλε και να μουδιάσουν, ενώ στη συνέχεια, καθώς ζεσταίνονται, επανακτούν πιο ζωηρό χρώμα. Υποθυρεοειδισμός: Η μειωμένη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να προκαλέσει γενικευμένη δυσανεξία στο κρύο, η οποία συχνά συνοδεύεται από κόπωση, ξηροδερμία και δυσκοιλιότητα.

Η μειωμένη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να προκαλέσει γενικευμένη δυσανεξία στο κρύο, η οποία συχνά συνοδεύεται από κόπωση, ξηροδερμία και δυσκοιλιότητα. Αναιμία: Τα μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης μπορεί να συμβάλουν στην αίσθηση του κρύου, συχνά σε συνδυασμό με αδυναμία, δύσπνοια ή ασυνήθιστη κόπωση.

Τα παραπάνω είναι πιθανές αιτίες και όχι για παθήσεις που μπορεί κανείς να διαγνώσει βασιζόμενος αποκλειστικά στο ότι έχει κρύα πόδια.

Τι συμβαίνει αν τα πόδια σας τα αισθάνεστε κρύα, αλλά είναι ζεστά στην αφή;

Η αίσθηση του κρύου δεν συνεπάγεται πάντα χαμηλή θερμοκρασία δέρματος. Όταν τα νεύρα που ανιχνεύουν τη θερμοκρασία δυσλειτουργούν, τα πόδια μπορεί να δίνουν την αίσθηση ότι είναι παγωμένα, ακόμα κι αν στην πραγματικότητα είναι ζεστά όταν τα αγγίζει κάποιος άλλος.

Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις περιφερικής νευροπάθειας, ειδικά όταν συνυπάρχει αίσθημα καύσου ή «τσιμπήματα» (σαν βελόνες). Αντιθέτως, η περιορισμένη κυκλοφορία του αίματος μπορεί να κάνει το δέρμα πραγματικά κρύο. Η αφή από μόνη της δεν αρκεί για να διακρίνετε με βεβαιότητα τις δύο καταστάσεις.

Πώς μπορείτε να ζεστάνετε τα πόδια σας με ασφάλεια

Για απλές περιπτώσεις κρύων ποδιών, δοκιμάστε τα εξής:

Άνετες, μονωτικές κάλτσες και παπούτσια που δεν περιορίζουν την κυκλοφορία του αίματος.

Τακτικό περπάτημα, κινήσεις των αστραγάλων και διαλείμματα από την καθιστή θέση.

Αποφυγή του καπνίσματος, το οποίο προκαλεί στένωση των αιμοφόρων αγγείων.

Σταδιακή θέρμανση, αντί για άμεση και έντονη θερμότητα.

Τα άτομα με διαβήτη ή μειωμένη αισθητικότητα στα πόδια θα πρέπει να αποφεύγουν τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα επιθέματα, τις θερμοφόρες και τα ζεστά ποδόλουτρα. Λόγω πιθανής βλάβης στα νεύρα, ενδέχεται να μην αντιληφθούν τυχόν εγκαύματα. Για το πλύσιμο, χρησιμοποιήστε νερό που είναι ευχάριστα ζεστό (όχι καυτό) και ελέγξτε τη θερμοκρασία του με τρόπο που να μην εξαρτάται από την αίσθηση στα πόδια (αν αυτά είναι μουδιασμένα).

Πότε πρέπει να σας ανησυχήσουν τα κρύα πόδια;

Κλείστε ραντεβού με γιατρό εάν το σύμπτωμα επιμένει παρά τη θέρμανση, ή εάν συνοδεύεται από επαναλαμβανόμενο αίσθημα ψύχους στην μία μόνο πλευρά, πόνο κατά το περπάτημα, μούδιασμα, αλλαγές στο χρώμα του δέρματος ή πληγή που δεν επουλώνεται.

Ένα πόδι που γίνεται ξαφνικά κρύο, επώδυνο, ωχρό ή μουδιασμένο, ειδικά αν συνοδεύεται από αδυναμία ή δυσκολία στην κίνηση, αποτελεί επείγον ιατρικό περιστατικό. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει απότομη διακοπή της αιμάτωσης. Καλέστε αμέσως το 166 και μην επιχειρήσετε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση στο σπίτι.

Συμπέρασμα

Τα κρύα πόδια είναι συνήθως ακίνδυνα, ωστόσο τα επίμονα και με συνοδεία πόνου συμπτώματα, αλλοιωμένη αισθητικότητα ή δερματικές αλλαγές θα πρέπει να αξιολογούνται. Το αν τα πόδια σας είναι πράγματι κρύα ή αν απλώς υπάρχει η αίσθηση ότι είναι κρύα, αποτελεί μια χρήσιμη ένδειξη, όχι όμως διάγνωση.

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