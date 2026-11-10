Οξειδωτική καταπόνηση και καρδιά: Ένζυμο αυξάνει κατά 70% τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Snapshot Η ενεργοποίηση του ενζύμου NOX2 σχετίζεται σημαντικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω της αύξησης της οξειδωτικής καταπόνησης.

Η μελέτη σε πάνω από 2.800 άτομα έδειξε ότι υψηλά επίπεδα του δείκτη sNOX2-dp αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 70%, ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου.

Η οξειδωτική καταπόνηση μπορεί να εξηγήσει το υπολειπόμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο που δεν καλύπτεται από τους συνήθεις δείκτες κινδύνου.

Η μέτρηση των επιπέδων sNOX2-dp προτείνεται ως πιθανό νέο εργαλείο για την αξιολόγηση και πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, με περαιτέρω επιστημονική επιβεβαίωση να απαιτείται.

Η δημόσια χρηματοδότηση μέσω του PNRR υποστήριξε την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνολογιών για την πρόληψη και διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Snapshot powered by AI

Η οξειδωτική καταπόνηση ενδέχεται να διαδραματίζει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στην υγεία της καρδιάς από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα της Ρώμης και του ερευνητικού κέντρου IRCCS Neuromed, η οποία εντόπισε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ενεργοποίησης του ενζύμου NOX2, που ευθύνεται για την παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS), και του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Atherosclerosis, αποτελεί σημαντικό βήμα για την κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Για πρώτη φορά, σε έναν μεγάλο πληθυσμό, κατέστη δυνατό να καταγραφεί η σύνδεση μεταξύ της δραστηριότητας του NOX2, της οξειδωτικής καταπόνησης και της εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Ο ρόλος της οξειδωτικής καταπόνησης

Η οξειδωτική καταπόνηση εμφανίζεται όταν στον οργανισμό συσσωρεύονται υπερβολικές ποσότητες δραστικών μορφών οξυγόνου, σε επίπεδα που ξεπερνούν την ικανότητα των αντιοξειδωτικών συστημάτων να τις εξουδετερώσουν. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα συγκεκριμένα μόρια συμμετέχουν σε διάφορες λειτουργίες του οργανισμού. Ωστόσο, όταν η παραγωγή τους γίνεται υπερβολική, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα κύτταρα και στους ιστούς, ευνοώντας παράλληλα την ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης και τη φθορά των αιμοφόρων αγγείων.

Ένα από τα ένζυμα που συμμετέχουν στην παραγωγή των δραστικών μορφών οξυγόνου είναι η NADPH οξειδάση 2, γνωστή ως NOX2, η οποία εντοπίζεται κυρίως σε συγκεκριμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και στα αιμοπετάλια. Η δραστηριότητά της είναι σημαντική για διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, ωστόσο η υπερβολική ενεργοποίησή της μπορεί να ενισχύσει την οξειδωτική καταπόνηση και να συμβάλει στην πρόκληση αγγειακών βλαβών.

Η έρευνα συντονίστηκε από τον Ρομπέρτο Καρνεβάλε, του Τμήματος Ιατροχειρουργικών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα της Ρώμης, σε συνεργασία με τους Φραντσέσκο Βιόλι και Τζάκομο Φράτι. Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης οι Αουγκούστο Ντι Καστελνουόβο και Λίτσια Ιακοβιέλο από το IRCCS Neuromed, καθώς και συνεργάτες της ερευνητικής ομάδας Moli-sani.

Μελέτη σε περισσότερους από 2.800 ανθρώπους: 70% υψηλότερος ο καρδιαγγειακός κίνδυνος

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι από το ερευνητικό πρόγραμμα Moli-sani. Οι επιστήμονες εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων του sNOX2-dp στο αίμα, ενός πεπτιδίου που χρησιμοποιείται ως βιολογικός δείκτης της δραστηριότητας του NOX2, και της μετέπειτα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Στα περιστατικά που εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν εμφράγματα, άλλες μορφές στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιακή ανεπάρκεια. Για τη μέτρηση των επιπέδων του sNOX2-dp, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα ειδικό διαγνωστικό κιτ ELISA, μια τεχνολογία που επιτρέπει τον εντοπισμό συγκεκριμένων μορίων μέσα σε βιολογικά δείγματα. Το συγκεκριμένο κιτ, το οποίο έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και έχει πιστοποιηθεί, χρησιμοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR), μέσω του κόμβου καινοτομίας Rome Technopole.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν άμεση σχέση μεταξύ της αύξησης των επιπέδων sNOX2-dp και του υψηλότερου καρδιαγγειακού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που ανήκαν στην ομάδα με τις υψηλότερες τιμές εμφάνισαν 70% μεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση με εκείνους που είχαν τις χαμηλότερες τιμές.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή ακόμη και όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν τους βασικούς παραδοσιακούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, το κάπνισμα και η χοληστερόλη. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν επίσης δείκτες συστηματικής φλεγμονής, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και η βαθμολογία INFLA.

Νέα δεδομένα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων

Τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν αποτέλεσμα ενός σύνθετου συνδυασμού βιολογικών μηχανισμών, ορισμένοι από τους οποίους δεν αποτυπώνονται πλήρως στους δείκτες κινδύνου που χρησιμοποιούνται σήμερα στην κλινική πράξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η οξειδωτική καταπόνηση θα μπορούσε να εξηγήσει ένα μέρος του λεγόμενου υπολειπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου. Πρόκειται για το ποσοστό κινδύνου που εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και όταν οι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου βρίσκονται υπό επαρκή έλεγχο.

Τη σημασία της έρευνας υπογράμμισε και ο Ρομπέρτο Καρνεβάλε, επισημαίνοντας τη συμβολή της δημόσιας χρηματοδότησης στην επιστημονική έρευνα και στη μεταφορά τεχνολογίας.

«Το αποτέλεσμα αποδεικνύει τον ουσιαστικό αντίκτυπο των πόρων του PNRR, οι οποίοι αξιοποιήθηκαν στη βιοϊατρική έρευνα και στην ανάπτυξη προηγμένων διαγνωστικών συσκευών για την υποστήριξη της πρόληψης και της διαστρωμάτωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα εργαλεία για τον εντοπισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου

Η έρευνα ανοίγει επίσης ενδιαφέρουσες προοπτικές για τη διαγνωστική ιατρική και την προληπτική φροντίδα. Εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν από μελλοντικές μελέτες, η μέτρηση των επιπέδων sNOX2-dp θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο αξιολόγησης του καρδιαγγειακού κινδύνου, βοηθώντας στον εντοπισμό ανθρώπων που δεν εμφανίζουν τα συνηθισμένα κλινικά προειδοποιητικά σημάδια.

Πρόκειται για μια προοπτική που χρειάζεται ακόμη περαιτέρω επιστημονική επιβεβαίωση, ωστόσο θα μπορούσε να διευρύνει τις δυνατότητες πρόληψης και να επιτρέψει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της καρδιαγγειακής υγείας.

Η κατανόηση του ρόλου της οξειδωτικής καταπόνησης σημαίνει, επομένως, ότι οι επιστήμονες εξετάζουν βαθύτερα μια πτυχή των μηχανισμών που οδηγούν σε παθήσεις της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη. Στόχος είναι να εντοπιστούν νέες δυνατότητες έγκαιρης αναγνώρισης του κινδύνου και αποτελεσματικότερης προστασίας της υγείας.