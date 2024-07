Η MSD ανάμεσα στις 50 ηγέτιδες εταιρείες - πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα

Στη λίστα με τις 50 κορυφαίες εταιρείες που αποτελούν πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας περιλαμβάνεται η MSD Ελλάδος, βάσει του Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης (“The ESG Index in Greece”) που ανακοινώθηκε πρόσφατα, για έβδομη συνεχή χρονιά, από το QualityNet Foundation. Η ένταξη της MSD Ελλάδος στη λίστα των “The Most Sustainable Companies in Greece” αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας σχολιάζοντας την ανάδειξη της εταιρείας ως πρότυπο Βιώσιμης Ανάπτυξης ανάφερε χαρακτηριστικά: «Στην MSD βελτιώνουμε ζωές σε όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δύναμη επιστημών αιχμής. Η στρατηγική ESG στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμης αξίας τόσο προς όφελος της εταιρείας μας όσο και προς όφελος της κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η αξιοποίηση των πόρων και η ανάπτυξη των επενδύσεών μας καθορίζεται σύμφωνα με τους εξής τέσσερις τομείς προτεραιότητας: πρόσβαση στην υγεία, εργαζόμενοι, περιβάλλον καθώς και ηθική και αξίες. Η υπεύθυνη και επιχειρηματική μας λειτουργία με ηθική, ακεραιότητα και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία μας».