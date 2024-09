Γεωργιάδης: «Εντός στόχων το clawback - Πρέπει να κλείσει η ψαλίδα σε retail, νοσοκομειακά και ΦΥΚ»

Αισιόδοξος για την πορεία των υποχρεωτικών επιστροφών του φαρμάκου εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld με τίτλο "The Healthcare Sector in a Changing World: Are we Ready?", που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Το φετινό συνέδριο εστιάζει στην αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας και της καινοτομίας γενικότερα, καθώς αυτή επηρεάζει όχι μόνο τον τομέα της υγείας, αλλά επίσης τους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, της οικονομίας αλλά και της εργασίας και επίσης στην παροχή υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας με βάση την αξία.

Η Ελλάδα έχει ανέβει δέκα θέσεις στην απορρόφηση πόρων για την καινοτομία στην ευρωπαϊκή κατάταξη, επισήμανε εισαγωγικά ο Άδωνις Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα για τη φαρμακευτική καινοτομία τόνισε ότι «και κοστίζει και κατά μείζονα λόγο δεν παράγεται στην Ελλάδα». Επομένως, είναι ένα ακριβό και εισαγόμενο προϊόν, το οποίο «πρέπει να χωρέσει μέσα σε κλειστούς περιορισμούς με πολύ περιορισμένες δυνατότητες». Η τάση αυτή θα είναι συνεχώς αυξανόμενη, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φέρει «κοσμογονία» νέων θεραπειών για τις οποίες τα συστήματα υγείας θα πρέπει να ξεπεράσουν τα προβλήματα βιωσιμότητας.

Μνημόνιο συνεργασίας

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την υπογραφή ενός τριετούς μνημονίου συνεργασίας με τη φαρμακοβιομηχανία. «Έχουμε καταλήξει σε ένα οδικό χάρτη» είπε ο κ. Γεωργιάδης. Προτεραιότητα θα είναι να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει σε περισσότερες καινοτόμες θεραπείες να έρθουν στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας παρουσιάζει υποχώρηση σε αυτόν τον τομέα. Η δημιουργία ενός ξεχωριστού χώρου στη δαπάνη, χωρίς clawback, είναι μία ιδέα την οποία το Υπουργείο έχει αποδεχτεί, πρόσθεσε.

Ως προς την πορεία των υποχρεωτικών επιστροφών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «οι στόχοι που είχαμε θέσει στην αρχή της χρονιάς, να έχουμε 200-300 εκατ. ευρώ λιγότερες συνολικά επιστροφές σε σχέση με το 2023, μπορώ να πω με σχετική ασφάλεια ότι θα επιτευχθούν». Αυτό συνάγεται, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, από την πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο τέλος του 2025, αρχές του 2026 θα έχει διαμορφωθεί ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον, με κεντρικό πολιτικό στόχο τη σύγκλιση των επιστροφών στο retail με το νοσοκομειακό clawback και τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. «Όχι ανεβάζοντας το retail, αλλά μειώνοντας τα άλλα δύο» διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας.

Πέντε πυλώνες από την καινοτόμο φαρμακοβιομηχανία

Στο κλείσμο της «ψαλίδας» ανάμεσα στην καινοτομία και στην αγορά του φαρμακείου, αναφέρθηκε και η πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιρειών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη. «Αν δεν κλείσει η ψαλίδα καινοτομίας και retail, τότε θα έχουμε το φαινόμενο να μην έρχονται στην Ελλάδα καινοτόμες θερπαείες» τόνισε και πρόσθεσε πως μπορεί σήμερα να βρίσκουμε προσωρινές λύσεις, όμως θα πρέπει να δούμε πώς το σύστημα υγείας θα εξασφαλίσει μόνιμες λύσεις.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα μεταίχμιο για τη σύναψη του συμφώνου συνεργασίας με την Πολιτεία, καθώς οι επιστροφές για τα νοσοκομειακά φάρμακα ξεπερνούν το 75% και για τα ΦΥΚ το 65%. Πρόκειται για επίπεδα που δεν επιτρέπουν να έρθουν καινούριες θεραπείες, υποστήριξε η κυρία Μπαρμπετάκη.

Επομένως, χρειάζεται ένα μοντέλο που να βάζει όριο στις επιστροφές και να διασφαλίζει ένα μονοπάτι ώστε να έρχονται καινοτόμες θεραπείες και οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Στο πλαίσιο της συζήτησης για την υπογραφή της τριετούς συμφωνίας με την Πολιτεία, η καινοτόμος φαρμακοβιομηχανία κάνει λόγο για πέντε πυλώνες:

Επένδυση και χρηματοδότηση: πρόβλεψη του budget και μέγιστο όριο επιστροφών, συμφωνία για τις πηγές χρηματοδότησης και κλιμάκωση χρόνο με το χρόνο. Δομικές μεταρρυθμίσεις: επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης νέων θεραπειών, με χρήση δεδομένων και μετρήσιμη αξία της καινοτομίας. Κίνητρα φορολογικά και επενδυτικά: να ξαναμπεί η Ελλάδα στο χάρτη των κλινικών μελετων. Δεσμεύσεις της φαρμακοβιομηχανίας για την εισαγωγή των νέων θεραπειών: υπηρεσίες για τον ασθενή και βοήθεια προς το σύστημα υγείας. Έλεγχος στους στόχους που έχουν τεθεί.

