Εθνικό Θέατρο: Ανακοίνωσε το πρόγραμμα της σεζόν 2025-2026 - Στο επίκεντρο η γλώσσα

Ευχαριστώντας τον προκάτοχό της, Γιάννη Μόσχο που «άλλαξε ακόμα και το ταμπελάκι στο γραφείο και από "καλλιτεχνικός διευθυντής" έβαλε "καλλιτεχνική διευθύντρια"» αλλά και τους εργαζόμενους που «τίποτα δεν εξελίσσεται χωρίς αυτούς», η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη παρουσίασε χθες Τρίτη το περίγραμμα του προγράμματος της επόμενης σεζόν στην κεντρική σκηνή της χώρας. Πρόγραμμα που θα έχει ως όχημα τη γλώσσα και το δίκτυό της και θα συνδέει όλες τις παραστάσεις.

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας υπογράμμισε ότι «το Εθνικό θέατρο έχει έμπνευση, πάθος και δεν κρατιέται. Είναι δημόσιο θέατρο και πρέπει να αφορά όλους και χρέος της πολιτείας είναι να κρατάει ανοικτό το δρόμο που αυτό έχει επιλέξει».

Σημειώστε ότι το Εθνικό θέατρο ξεκινά για πρώτη φορά τη λειτουργία του δικού του διαδικτυακού ραδιοφώνου και ότι αύριο 15 Μαΐου ανακοινώνονται οι ανοικτές ακροάσεις όσων ενδιαφέροινται να πλαισιώσουν τη διανομή των νέων παραστάσεων. Επίσης, το Εθνικό θέατρο για πρώτη φορά «μετακομίζει» στο θέατρο Ολύμπια της οδού Ακαδημίας με τις «Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων» σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη.

Τέλος, το Rex της Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών ανακαίνισης σε όλη τη διάρκεια της ερχόμενης σεζόν και η πρόβλεψη είναι ότι θα παραδοθεί και πάλι στο Εθνικό θέατρο το καλοκαίρι του 2026.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη

Η καλλιτεχνική διευθύντρια, Αργυρώ Χιώτη σημείωσε:

«Το Εθνικό Θέατρο είναι φάρος, βρίσκεται στο κέντρο του θεατρικού χάρτη της Ελλάδας και αποτελεί σημείο αναφοράς της.

Το Εθνικό Θέατρο καλλιεργεί τον χώρο, το εύρος, την ταυτότητά του στο σήμερα.

Το Εθνικό Θέατρο εκπέμπει σήμα, δίνει στίγμα διακριτό και σταθερό.

Γίνεται ένας ζωντανός πυρήνας δημιουργίας, πρωτοπόρων καλλιτεχνικών ζυμώσεων, ουσιαστικής έρευνας και κοινωνικοπολιτικού προβληματισμού. Γίνεται ένα κέντρο που ανοίγεται από την άμεση γειτονιά του και τους ανθρώπους της ως τις διεθνείς τάσεις στις παραστατικές τέχνες και τα κρίσιμα ερωτήματα των καιρών μας. Το Εθνικό Θέατρο συνδέεται και συνδέει. Δημιουργεί ένα ανοιχτό και διαδραστικό δίκτυο. Δίκτυο δημιουργών, θεατών, ιδεών, γλωσσών. Το Εθνικό θέατρο θέτει ερωτήματα, επανεξετάζει την ιστορία του, επανασυστήνει κλασικά έργα, προτείνει έργα δυναμικά, έργα που φέρουν ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα και υψηλή αισθητική πρόταση.

Το συνολικό μας πρόγραμμα ξεκινά από μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, και ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους. Οι βασικοί άξονες που συνθέτουν τον σχεδιασμό μας είναι: ζεύξη της θεωρίας με την πράξη, αλλά και της ιστορίας με το σήμερα˙ στήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας˙ δημιουργία ισότιμων συμπαραγωγών και συμπράξεων με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού και ενίσχυση του διεθνούς εκτοπίσματος του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια εμβάθυνση στη σκηνική γλώσσα, τη μέθοδο και τη σκέψη του κάθε δημιουργού, αλλά και στα ερωτήματα που εγείρει το έργο του˙ πλαισίωση των παραστάσεων με ποικίλες παράλληλες δράσεις και άλλα βραχύχρονα και ευέλικτα καλλιτεχνικά συμβάντα (μικρά θεματικά Φεστιβάλ).

Όχημά μας η γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει. Κάθε παράσταση εμπνέεται από μια πτυχή της γλώσσας, και συνομιλεί με τις έννοιες, τις ιδέες, τα ερωτήματα που αυτή θέτει. Συνδέει όλες τις θεματικές των παραστάσεων, τις άλλες δράσεις, όλες τις σκηνές του Θεάτρου. Το δίκτυο της γλώσσας γίνεται ολόκληρη η φιλοσοφία μας.

«Κι αν τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου», θα πω:

Ας διευρύνουμε τα όριά μας.

Αργυρώ Χιώτη

* Ludwig Wittgenstein | “Tractatus Logico-Philosophicus”, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1922.

Το πρόγραμμα της σεζόν 2025-2026

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2025

Το καλοκαίρι του 2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Urlich Rasche σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Ορέστεια του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου, που μετά από τεράστια ζήτηση, επιστρέφει δυναμικά φέτος στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ενώ περιοδεύει σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η παράσταση Ιππόλυτος του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τον θεατρικό οργανισμό Λυκόφως, που θα παρουσιαστεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

ΔΙΚΤΥΟ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΜΥΑΛΑ ΛΑΛΕΙ | ΦΑΟΥΣΤ βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε – Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

2ος χρόνος

Η βασισμένη στον Φάουστ του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε ομώνυμη παράσταση, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, επιστρέφει με ανανεωμένη διανομή, για να μας ταξιδέψει ξανά στο υποσυνείδητο ενός από τους πιο συναρπαστικούς χαρακτήρες της δυτικής λογοτεχνίας. Μια εμβυθιστική εμπειρία, ένα περιπετειώδες ψυχικό ταξίδι στις ανεξάντλητες πτυχές ενός ήρωα που αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της ανθρώπινης εξερεύνησης, των ηθικών διλημμάτων, του υπαρξιακού αδιεξόδου.

ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ | Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ! του Γιώργου Καπουτζίδη – Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη – Θέατρο Κάππα

2ος χρόνος

Η σπαρταριστή κωμωδία για τη μεγαλειώδη και ιστορική ικανότητα του πολύπαθου αυτού τόπου, να μπλέκει μόνιμα σε κωμικοτραγικές περιπέτειες, επιστρέφει πιο… ανελέητη από ποτέ. Μετά από αιχμαλωσία δεκαετιών ολόκληρων στο Βρετανικό Μουσείο, η αιθέρια Καρυάτιδα,το απαστράπτον σύμβολο ενός ολόκληρου πολιτισμού, επιστρέφει ανέλπιστα στην πατρίδα! Η υποδοχή της, όμως, δεν θα είναι όπως τη φανταστήκαμε. Η υποδοχή της είναι κωμωδία. Ξεκαρδιστική μεν, αμείλικτη δε.

Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

2ος χρόνος

Το αριστούργημα του Άντον Τσέχωφ ζωντανεύει ξανά σε μια παράσταση – αφιέρωση στον άνθρωπο που -ενώ λαχταρά- δεν έχει το κουράγιο να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Ένα έργο για την προσδοκία, τον χρόνο και τη μνήμη, μα κυρίως για την αναζήτηση μιας «Μόσχας» που βρίσκεται πάντοτε εκεί όπου δεν είμαστε εμείς.





Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ – Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη – Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» | ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Μικρές και μεγάλες Αλίκες θα βουτήξουν –με τη συμμετοχή ενός θιάσου νέων ερμηνευτών/τριών– στη χώρα του ονείρου, για να μπορέσουν με όχημα τη χορική αφήγηση, να φυσήξουν με δύναμη μακριά όλες τις χάρτινες φιγούρες. Σύντροφος στο ταξίδι τους, η συγγενική μουσική και ποίηση της Λένας Πλάτωνος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΛΩΣΣΑ | COW|DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ

Άνεμος στα ψηλά δέντρα. Συννεφιασμένος ουρανός. Η βροχή πλησιάζει. Οπλές στη γη. Κλαδιά. Που σπάνε. Στάσου. Άκου.

Η Katie Mitchell (Bluets, Anatomy of a Suicide), η Nina Segal (Shooting Hedda Gabler, Big Guns) και η Melanie Wilson (Oracle Song, Opera for the Unknown Woman) συν-δημιουργούν μια νέα σκηνική εμπειρία με τίτλο COW|DEER. Μόνο ήχος, χωρίς λόγια, ένα κουαρτέτο Ελλήνων/ίδων ερμηνευτών/τριών και μουσικών ζωντανεύει τις ζωές δύο ζώων. Μιας αγελάδας κι ενός ελαφιού. Μια παράσταση – πρόσκληση σε έναν κόσμο πέρα από τον ανθρώπινο. Η παράσταση θα παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο με έναν θίασο Άγγλων/ίδων ερμηνευτών/τριών, παρουσία Ελλήνων/ίδων συντελεστών/τριών και της συνεργάτιδος στη σκηνοθεσία για την Ελλάδα, Ειρήνη Φαναριώτη. Μια διεθνής συμπαραγωγή με το Royal Court Theatre του Λονδίνου.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ | KONTAKTHOF της Pina Bausch – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της θρυλικής χορογράφου επιστρέφει στην Ελλάδα 37 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του 1988. Τη σκηνική του αναβίωση θα αναλάβει η Josephine Ann Endicott, μέλος του αρχικού θιάσου, σε συνεργασία με τους Scott Jennings, Anne Martin και Δάφνι Κόκκινο, διευθυντές προβών από το Pina Bausch Foundation. Μετά την πρώτη του παρουσίαση με τους χορευτές του Tanztheater Wuppertal το 1978, την εκδοχή του με «Κυρίες και Κυρίους άνω των 65 ετών» το 2000 και εκείνη με ερασιτέχνες εφήβους το 2008, το συναρπαστικό αυτό έργο θα ζωντανέψει αυτή τη φορά με επαγγελματίες ερμηνευτές/τριες από την Ελλάδα που θα επιλεγούν ειδικά για αυτή την παραγωγή.

Μια σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation.



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ | Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ (Προσωρινος τίτλος) της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη – Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μόνο όνειρα, καθόλου ύπνος».

Φραντς Κάφκα, 21/07/1913

Μια αθλητική ομάδα εφήβων, προσπαθεί να βρει τη δική της φωνή, την ταυτότητά της, να αγκαλιάσει τους φόβους και τις αδυναμίες της. Άνθρωποι που ονειρεύονται, άλλοτε βουβά, άλλοτε ηχηρά, αφήνοντας τους πάντες άναυδους, άνθρωποι που αναγκάζονται να ωριμάσουν πρόωρα, για να υπερασπιστούν την ύπαρξή τους. Ένα ολόκληρο σύστημα ελέγχου που τους περιορίζει και τους ετεροκαθορίζει. Τι θα συνέβαινε, όμως, αν το σύστημα αυτό δεχόταν την κριτική τους; Θα κατέρρεε ή θα επαναπροσδιοριζόταν, θεμελιώνοντας νέες νόρμες και στόχους; Πώς θα κυλούσε η ζωή στο σύστημα την επόμενη μέρα; Η παράσταση θα αντλήσει έμπνευση από όνειρα (του ύπνου και του ξύπνιου) εφήβων που συμμετέχουν στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου.





Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | [ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ] Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Ο αριστούχος του τμήματος σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου θα σκηνοθετήσει ένα ελληνικό θεατρικό έργο, ευέλικτης κλίμακας. Μετά τις παραστάσεις στο Κτήριο Τσίλλερ, η παράσταση θα ταξιδέψει σε συνεργασία με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, Δήμους και άλλους τοπικούς φορείς,σε πόλεις της περιφέρειας και σε νησιά της άγονης γραμμής.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | UN SACRE του Γκιγιόμ Πουά – Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ

Ιστορίες ανθρώπων ξετυλίγονται σε μία παράδοξη συνάντηση κάποια στιγμή στον χρόνο και κάπου στον κόσμο· ανθρώπων που μοιράζονται μεταξύ τους αλλά και μαζί μας σκέψεις και συναισθήματα με αφορμή έναν κοινό παρανομαστή: την ιστορία ενός θανάτου. Μαζί υφαίνουν ένα χρονικό απώλειας. Σε έναν κόσμο όπου ο θάνατος περνά απαρατήρητος, το έργο του Γκιγιόμ Πουά γιορτάζει τη ζωή μέσα από αυτόν. Η παράσταση θα ακολουθήσει τα βήματά του, χρησιμοποιώντας τις αληθινές ιστορίες που προέρχονται από συνεντεύξεις που έκανε ο συγγραφέας σε άτομα όλων των ηλικιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και σε νέες που θα πραγματοποιηθούν ειδικά για την παράσταση στην Αθήνα. Με όχημα τη μουσική και την κίνηση -την οποία υπογράφει η στενή συνεργάτιδα του Θεοδωρίδη, Ξένια Θεμελή-, συμπληρώνοντας ή μεγεθύνοντας τα κενά που αφήνει ο λόγος, η παράσταση θα αποπειραθεί να αναδείξει μία παρέλαση ανθρωπινότητας, μια γιορτή της ζωής. Γιατί το μόνο που μπορείς να κάνεις στον κόσμο που έχουμε φτιάξει, είναι να συνεχίσεις να υπάρχεις. Η ύπαρξη ως επανάσταση, λοιπόν.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ | Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Τα μέλη μιας «ευρύτερης οικογένειας» ξαναβρίσκονται μετά από χρόνια στο γερασμένο πια σπίτι τους. Όλες και όλοι γνωρίζουν πως είναι η τελευταία ευκαιρία να ξαναζήσουν παρέα την ανακούφιση της οικειότητας που τους ενώνει, αλλά και να αποχαιρετίσουν όλα αυτά που, ακόμα και την ώρα που τα βιώνουν, καταλαβαίνουν πως είναι ήδη παρελθόν. Μια κωμική και νοσταλγική ιστορία, ιδωμένη ως ένα έργο συνόλου, για μια ομάδα ανθρώπων που παλεύει με τα λόγια και τη δράση τους να ξορκίσουν τη σιωπή και το κενό που ανά πάσα στιγμή απειλούν να τους αφανίσουν.



ΜΑΡΤΙΟΣ

ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ βασισμένο στο Κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν – Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος».

Το αδιαμφισβήτητα επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας έργο του Ίψεν καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Λαμβάνει δε μια σχεδόν υπερφυσική διάσταση όσο μένουν άλυτα τα υπαρξιακά και κοινωνικά ζητήματα που θίγει. Είναι, άλλωστε, εντυπωσιακό πόσο λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα για τις γυναίκες στο κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον από το 1879 που γράφτηκε το σκοτεινό και ύπουλα βίαιο έργο του Ίψεν. Η μετατροπή, όμως, της Κούκλας σε δαίμονα δεν θα δηλώσει το «κακό». Αντίθετα, θα σημάνει την επιλογή και την ευθύνη που απαιτεί η ελευθερία. Η τελική ρήξη δεν είναι απλώς έξοδος από το σπίτι. Είναι έκρηξη.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΔΙΠΥΛΟΝ

Υπεύθυνοι: Ακύλλας Καραζήσης & Νεφέλη Μαϊστράλη



«Ο φόβος γι’ αυτό που πρόκειται να συμβεί δεν είναι πρόβλημα. Είναι η αρχή του αυτοσχεδιασμού». John Cale

Με έδρα της πλέον το ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ, η Πειραματική Σκηνή θα εστιάσει στη ζεύξη θεωρίας-πράξης και στη διαδικασία της δημιουργίας και της έρευνας χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Η πρόβα είναι διαρκής, διατρέχει όλη τη χρονιά και εβδομαδιαίως ανοίγει για τους θεατές. Παράλληλα, συστήνεται ένα σταθερό ensemble ηθοποιών, το οποίο και θα συνομιλεί σκηνικά για έναν ολόκληρο χρόνο με τις/τους παρακάτω έξι συνολικά συν-δημιουργούς. Η παράδοση της μεταξύ τους σκυτάλης θα πραγματοποιείται διαδοχικά, ύστερα από πρόταση ενός διαφορετικού κάθε φορά υλικού. Το έργα-υλικά θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο.

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΦΕΣΤΩΝ Αλεξάνδρα Καζάζου

2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Θεανώ Μεταξά

3. ΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ vs ΩΜΗ ΓΛΩΣΣΑ Σταυρούλα Σιάμου

4. ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (AI) Μάρθα Μπουζιούρη

5. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ Μιχάλης Πητίδης

6. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ Φώτης Σιώτας

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

Στις 15 Μαΐου ξεκινά η ανακοίνωση διαδοχικών ανοιχτών ακροάσεων για όλες τις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου της θεατρικής περιόδου 2025-26. Περισσότερες πληροφορίες: n-t.gr

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ Δ | Διεπιστημονικοί Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι με κέντρο τη Γλώσσα του μήνα. | Σχεδιασμός – Επιμέλεια: Νατάσα Τριανταφύλλη

Με αφορμή τις θεματικές που προκύπτουν κάθε μήνα από τις παραστάσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος (φιλοσοφία, φύση και κλιματική αλλαγή, άνθρωπος και εξουσία κ.ά.), διακεκριμένοι εκπρόσωποι από τον χώρο των επιστημών συναντούν το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα σημαντικούς/ές καλλιτέχνες/ιδες πάνω στη σκηνή. Πώς είναι να δίνεις μια διάλεξη χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της τέχνης; Πόση τέχνη κρύβει η γλώσσα της επιστήμης;

ΣΑΛΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ | Γνωριμία με τη σύγχρονη θεατρική γραφή

Κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα θα πραγματοποιείται ένα σαλόνι γλώσσας, στο πλαίσιο του οποίου ένας/μία καλεσμένος/η θεατρικός/ή συγγραφέας θα μοιράζεται απόσπασμα από νέο έργο που γράφει. Στη συνέχεια, το απόσπασμα θα παρουσιάζεται από μια ομάδα ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου, ενώ θα ακολουθεί συζήτηση με έναν/μία ακόμη συγγραφέα ή καλλιτέχνη/ιδα της επιλογής του/της. Ένας ανοιχτός χώρος δημιουργικής συνάντησης, που μπορεί να οδηγήσει σε μια δεύτερη απόπειρα με ανοιχτή προοπτική.

Και κάποια βραχύχρονα ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ | Γλώσσα και Ιστορία της ελληνικής δραματουργίας

Θεατρικά αναλόγια αφιερωμένα σε κομβικά έργα της ελληνικής δραματουργίας, από την Κρητική Αναγέννηση έως τις απαρχές του 20ου αιώνα, σε σκηνοθετική επιμέλεια καταξιωμένων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών.

ΒΑΒΕΛ | Κατοικούμε το Εθνικό Θέατρο

Μικρής φόρμας δημιουργίες, οι οποίες θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους στο κοινό και κατάλληλους για δράσεις χώρους του Εθνικού Θεάτρου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ

Η γλώσσα της γειτονιάς | Έρευνα - Work in Progress

«Επιχείρηση: ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινός τίτλος)

Έρευνα, κείμενο: Ανέστης Αζάς & Πρόδρομος Τσινικόρης

Το Εθνικό Θέατρο προσκαλεί τον Ανέστη Αζά και τον Πρόδρομο Τσινικόρη, δυο έμπειρους δημιουργούς του θεάτρου ντοκιμαντέρ, να αναπτύξουν από φέτος την έρευνά τους στην ευρύτερη γειτονιά του Κτηρίου Τσίλλερ με στόχο τη δημιουργία ενός νέου έργου για την αθέατη καθημερινότητα, την κοινωνική ορατότητα και το δικαίωμα στον δημόσιο χώρο. Το έργο θα μετουσιωθεί σε μια μια παράσταση που θα φωτίσει τις ζωές όσων ζουν και κινούνται στο περιθώριο της πόλης και θα παρουσιαστεί τη θεατρική περίοδο 2026-27.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Το Εθνικό Θέατρο αποκτά για πρώτη φορά διαδικτυακό Ραδιόφωνο με εκπομπές για το θέατρο, συζητήσεις, γνωριμία με καλλιτέχνες/ιδες, ραδιοφωνικό θέατρο, podcast, μουσικές σχετικές με τις παραστάσεις και πολλά άλλα. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο.



ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ | Υπεύθυνη: Μαρία Μαγκανάρη

Εκτός από τις δύο νέες θεατρικές παραγωγές που περιλαμβάνονται στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, οι υπόλοιπες δράσεις του Μικρού Εθνικού για την ερχόμενη σεζόν θα αναπτυχθούν πάνω στους άξονες που διατυπώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, εξελίσσοντας ιδέες που δοκιμάστηκαν με επιτυχία. Η λογική της σύνδεσης των πολλών και ζωντανών πεδίων που απαρτίζουν την κοινότητά μας και της σύνθεσης της θεατρικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας παραμένει κεντρική. Η πλαισίωση των παραστάσεων με εργαστήρια, δράσεις και συζητήσεις την περασμένη χρονιά αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία για όλους και ο ενθουσιασμός όσων συμμετείχαν σε αυτές έδειξε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για τέτοιου είδους ανταλλαγή. Οι φετινές παραστάσεις (που θα πλαισιώνονται από εργαστήρια), θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν τη γλώσσα της ποίησης και του ονείρου, φέρνοντάς σε επαφή μικρούς και μεγάλους με τον ποιητικό τους εαυτό. Το Μικρό Εθνικό οφείλει να προτείνει, ιδίως στα κατεξοχήν ποιητικά όντα που είναι τα παιδιά, εναλλακτικούς τρόπους αφήγησης. Οφείλει να δίνει χώρο όχι μόνο στο «τι καταλαβαίνουν» τα παιδιά και οι έφηβοι αλλά και στο τι φαντάζονται, νιώθουν ή διαισθάνονται- με ελευθερία και χωρίς διδακτισμό. Παράλληλα, συνεχίζονται πάνω από 50 τακτικά, εκπαιδευτικά εργαστήρια, που πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας γύρω από ποικίλες μεθόδους, είδη, θεατρικούς τρόπους και δρόμους. Την σεζόν που κλείνει πάνω από 800 άνθρωποι συμμετείχαν στα εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η πλούσια δραστηριότητα του Μικρού Εθνικού ανατροφοδοτείται από την άμεση σύνδεσή της με την κοινωνία, μέσω δράσεων που οξύνουν τα κοινωνικά μας αντανακλαστικά. Η συμπερίληψη, η αλληλεγγύη, η έμπρακτη συμπαράσταση σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και η πίστη στην ευεργετική λειτουργία του θεάτρου διαπνέουν το σύνολο των κοινωνικών μας δράσεων. Το Επισκεπτήριο, μια δράση που απευθύνεται σε συνανθρώπους μας, που τη δεδομένη στιγμή της ζωής τους αδυνατούν να έρθουν στο θέατρο γιατί νοσηλεύονται, συνεχίζεται. Ο Ηλίας Κουνέλας με ομάδα ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου, θα συνεχίσουν να δίνουν παραστάσεις μέσα σε θαλάμους νοσοκομείων και ψυχιατρείων. Το Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ) σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα που με συνέπεια εμψυχώνει ο Στάθης Γράψας συνεχίζει τη δράση του, πάντα με την βαθιά πεποίθηση στην απελευθερωτική αξία της τέχνης. Το Πρόγραμμα εργαστηρίων με άτομα από δομές απεξάρτησης (18 Άνω, ΚΕΘΕΑ) που με ευαισθησία εμψυχώνει η Όλια Λαζαρίδου με τους συνεργάτες της, θα συνεχίσει και φέτος να δίνει χώρο έκφρασης σε συνανθρώπους μας που κάνουν ένα σπουδαίο βήμα στη ζωή τους.



8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει από τις 7 έως τις 22 Ιουλίου το 8ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος στο Λυγουριό Αργολίδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Επιδαύρου. Στο εργαστήριο, το οποίο φέτος τιτλοφορείται «Βρήκε στα βάθη του γλώσσα με λέξεις», θα διδάξει η ηθοποιός Αμαλία Μουτούση σε συνεργασία με τον μουσικό και δάσκαλο της Τεχνικής Αλεξάντερ Στέλιο Κατσατσίδη, με τον δάσκαλο ελληνικών παραδοσιακών χορών Κωνσταντίνο Γιουρνά και με βοηθό της τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Εμμανουήλ Κοντό. Το εργαστήριο απευθύνεται σε νέους και νέες επαγγελματίες ηθοποιούς, σκηνοθέτες/ιδες, φοιτητές/τριες δραματικών σχολών και γενικότερα σε επαγγελματίες της σκηνικής πράξης, που επιθυμούν αφενός να εμβαθύνουν στη μελέτη και τη διερεύνηση των μηχανισμών του αρχαίου δράματος και αφετέρου να δοκιμάσουν και να εργαστούν πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές. Επιστημονική υπεύθυνη του έργου για το Εθνικό Θέατρο: Δρ. Ειρήνη Μουντράκη. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως τις 3 Ιουνίου: n-t.gr

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Εθνικού Θεάτρου για τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια, υλοποιούνται επιδοτούμενα προγράμματα.

Residencies



Οι καλλιτεχνικές φιλοξενίες (Art Residencies) είναι ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας και πολιτισμικής ανταλλαγής που απευθύνεται σε ανερχόμενους/ες θεατρικούς δημιουργούς με έδρα την Ευρώπη, με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας και την καλλιέργεια της νέας γενιάς καλλιτεχνών/ιδων του θεάτρου. Εκτός από το ανοιχτό κάλεσμα σε Ευρωπαίους/ες δημιουργούς που φιλοξενούνται στο Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα, το Εθνικό Θέατρο προσκαλεί καλλιτέχνες/ιδες με έδρα την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του θεάτρου να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας (artistic residency) σε συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά θέατρα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε θεατρικούς συγγραφείς, σκηνοθέτες/τριες και δραματουργούς έως 39 ετών. Το 3o Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο - Νοέμβριο) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σχετική πρόσκληση θα ανακοινωθεί στο τέλος Μάη.

Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται δύο σημαντικά έργα για τη Δραματική Σχολή: αφενός η αναβάθμιση των φυσικών και ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών της Σχολής προς τους σπουδαστές και το εκπαιδευτικό της προσωπικό και αφετέρου ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών της, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακού μαθητολογίου και της ψηφιοποίησης του αρχείου των σπουδαστών της.

Τέλος, ξεκινά πρόγραμμα για ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας και των ψηφιακών εργαλείων του Εθνικού Θεάτρου (νέο web site και mobile εφαρμογή καθώς και η ψηφιοποίηση του φροντιστηριακού, ενδυματολογικού ηχητικού και φωτιστικού υλικού του θεάτρου).

Τα προγράμματα Art Residencies, Ανάπτυξη Εφαρμογής Ψηφιακού Μαθητολογίου, Ψηφιακή Αναμόρφωση της Δραματικής Σχολής, Αναβάθμιση και εμπλουτισμός ψηφιακής παρουσίας του Εθνικού Θεάτρου στο Διαδίκτυο, Δημιουργία Ψηφιακής Αποθήκης κινητών περιουσιακών στοιχείων και επιλεγμένων τίτλων του Εθνικού Θεάτρου, πραγματοποιούνται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ψηφιακό Αρχείο

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση ψηφιακού Αποθέματος Εθνικού Θεάτρου» το Ψηφιακό Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.nt-archive.gr/, αναβαθμίστηκε και πλέον περιλαμβάνει συλλογές του από το 1932 έως το 2024, με σπάνιο και πολύτιμο υλικό: προγράµµατα παραστάσεων, αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών, φωτογραφικό υλικό, ηχητικά ντοκουµέντα (από το 1955), βιντεοσκοπήσεις, μουσικές παρτιτούρες, αφίσες, καθώς και ιστορικές φωτογραφίες. Επίσης, ψηφιοποιήθηκαν οι σκηνές και οι χώροι του Κτηρίου Τσίλλερ, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να περιηγηθούν ψηφιακά στον χώρο και να γνωρίσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το κτήριο και την ιστορία του. Τέλος, ψηφιοποιήθηκαν 403 κοστούμια σημαντικών δημιουργών από το Βεστιάριο του Εθνικού Θεάτρου ενώ δημιουργήθηκε και ένα ψηφιακό μουσείο, το οποίο περιλαμβάνει μερικά από τα πιο ιστορικά κοστούμια της συλλογής του Εθνικού Θεάτρου. Επιστημονική υπεύθυνη του έργου για το Εθνικό Θέατρο: Δρ. Ειρήνη Μουντράκη | Ανάδοχοι έργων: Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» & Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου INDIGITAL A.E.

Το έργο αυτό πνοής έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Επίσης, μέσα από το ΕΣΠΑ 2021–2027, ενδυναμώνεται η εξωστρέφεια του Οργανισμού με τη διοργάνωση ενός νέου διεθνούς φεστιβάλ θεατρικών μέσων στην Πειραματική σκηνή.



ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύμπραξη με τον Δήμο Αθηναίων

Το Εθνικό Θέατρο και ο Δήμος Αθηναίων υπέγραψαν την Παρασκευή 2 Μαΐου Μνημόνιο Συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή πολιτιστικής σύμπραξης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο βασίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι το θέατρο αποτελεί θεμελιώδη μορφή παιδείας και πολιτισμού, στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων που θα απευθύνονται ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Live Streaming

Παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου θα ταξιδέψουν μέσω live streaming σε απομακρυσμένους τόπους και σε νησιά άγονης γραμμής. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο. Χορηγός της δράσης: ΔΕΗ.



Παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας

Το Εθνικό Θέατρο, υπηρετώντας τον θεσμικό του ρόλο, προασπίζει την ισότητα και το δικαίωμα όλων των ατόμων στην ανεμπόδιστη πρόσβαση σε παραστάσεις και τη συμμετοχή τους με ίσες ευκαιρίες σε θεατρικές δράσεις. Σε συνεργασία με την Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Πολιτισμός για όλους», το Εθνικό Θέατρο θα πραγματοποιήσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας, με διερμηνεία στην ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Υπερτιτλισμό με αποτύπωση του ηχητικού καναλιού επικοινωνίας και Ακουστική Περιγραφή με αποτύπωση του οπτικού περιεχομένου για ισότιμη πρόσβαση, ενώ θα περιλαμβάνεται, επίσης, απτική ξενάγηση για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου.



Εξωστρέφεια Δραματικής Σχολής

Δυο σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου θα συμμετάσχουν στην 9η Διεθνή Συνάντηση Θεατρικών Σχολών του οργανισμού L’Aria στην Κορσική, στο πλαίσιο μιας νέας δράσης εξωστρέφειας που μόλις ξεκίνησε. Οι Διεθνείς Συναντήσεις Θεατρικών Σχολών γεννήθηκαν πριν από οκτώ χρόνια, με κύριο στόχο να προτείνουν ερευνητικές εργασίες σχετικά με την τέχνη και την τεχνική του ηθοποιού στο θέατρο και να φέρνουν σε επαφή διαφορετικές γλώσσες, στο πλαίσιο μιας εμβύθισης, μακριά από την πόλη. Μια ευκαιρία συνάντησης μεταξύ νέων σπουδαστών που σχεδόν ποτέ δεν έχουν την ευκαιρία να βιώσουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένας εναλλακτικός τρόπος άσκησης του θεάτρου, σε αρμονία με τη φύση, και συγκεκριμένα στη μέση του Περιφερειακού Φυσικού Πάρκου της Κορσικής.