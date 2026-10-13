Κλινική και βιοϊατρική έρευνα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» - Συνεργασία με το Athens LifeTech Park

Snapshot Το Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» και το Athens LifeTech Park υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη κλινικών μελετών και βιοϊατρικής έρευνας στην Ελλάδα.

Η συνεργασία εστιάζει σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας, κλινικές μελέτες και την πρώιμη ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων.

Το Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» διαθέτει εμπειρία στην κλινική έρευνα και συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της κλινικής και βιοτεχνολογικής έρευνας στην Ελλάδα και στην προσέλκυση νέων ερευνητικών έργων. Snapshot powered by AI

Νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη κλινικών μελετών και τη βιοϊατρική έρευνα στην Ελλάδα δημιουργεί το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και το Athens LifeTech Park, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026. Η συνεργασία αξιοποιεί τη σημαντική εμπειρία του νοσοκομείου στην κλινική έρευνα και τις εξειδικευμένες δυνατότητες του Athens LifeTech Park στις επιστήμες ζωής, δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο για την υλοποίηση και προσέλκυση νέων ερευνητικών έργων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας και στις κλινικές μελέτες, καθώς και στην υποστήριξη της πρώιμης ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών και βιοφαρμακευτικών προϊόντων. Στόχος είναι η στενότερη σύνδεση της κλινικής πράξης με τη βιοτεχνολογική και βιοαναλυτική τεχνογνωσία, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας στον χάρτη της διεθνούς κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας.

Το Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κλινική έρευνα και ισχυρή διασύνδεση με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας του με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κεντρικό ρόλο στη νέα συνεργασία έχει η Μονάδα Κλινικών Ερευνών του νοσοκομείου, με δραστηριότητα στις μελέτες Φάσης Ι και στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας και θεραπευτικής ισοδυναμίας.

Από την πλευρά του, το Athens LifeTech Park, το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, διαθέτει σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις επιστήμες ζωής, υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, από τη βιοανάλυση και τη φαρμακοκινητική έως την πρώιμη κλινική ανάπτυξη.

Η συνεργασία των δύο φορέων δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδέει την εργαστηριακή και βιοτεχνολογική έρευνα με την κλινική πράξη. Η συνδυασμένη αξιοποίηση της κλινικής εμπειρίας του Παπαγεωργίου και της βιοαναλυτικής, φαρμακοκινητικής και ερευνητικής τεχνογνωσίας του Athens LifeTech Park μπορεί να ενισχύσει την υλοποίηση μελετών υψηλών επιστημονικών και ποιοτικών προδιαγραφών, αλλά και να συμβάλει στην προσέλκυση νέων ερευνητικών και κλινικών έργων στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Μιχάλης Καραβιώτης, «η συνεργασία με το Athens LifeTech Park ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες του Νοσοκομείου στον τομέα της κλινικής έρευνας, με έμφαση στη βιοϊσοδυναμία και τις κλινικές μελέτες. Συνδυάζοντας την κλινική εμπειρία και την επιστημονική γνώση των ανθρώπων μας με την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες του ALTP, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για περισσότερες μελέτες και νέες συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη Μονάδα Κλινικής Έρευνας και τον ερευνητικό ρόλο του Παπαγεωργίου, συμβάλλοντας στην παραγωγή νέας γνώσης και στην ανάπτυξη καλύτερων θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς»

Από τη μεριά της η CEO του Athens LifeTech Park, Ελένη Πενταφράγκα δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κλινική έρευνα και να συμβάλουμε στην ταχύτερη ανάπτυξη φαρμάκων, με τον ασθενή στο επίκεντρο κάθε προσπάθειάς μας. Η καινοτομία είναι το όχημά μας, αλλά οι συνεργασίες βρίσκονται στην καρδιά όσων χτίζουμε στα Σπάτα. Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική πρόοδος έρχεται όταν η γνώση, η εμπειρία και οι δυνατότητες διαφορετικών φορέων συναντιούνται γύρω από έναν κοινό στόχο. Η σημερινή συμφωνία εκφράζει αυτή την πεποίθηση και δημιουργεί νέες προοπτικές για την έρευνα στην Ελλάδα».