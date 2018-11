Merck και Πετσιάβας Α.Ε. στοχεύουν στην αύξηση της ενημέρωσης για την πρόληψη του διαβήτη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου, οι εταιρείες Merck και Πετσιάβας Α.Ε. συμμετέχουν στην παγκόσμια δράση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το διαβήτη με τίτλο "See it. Slow it. Stop it", μέσα από την ιστοσελίδα www.diabetesday.gr.