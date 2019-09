Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που θα διενεργηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2020, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποκλειστικά για το προσωπικό του Ομίλου.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κύκλους κατάρτισης και συγκεκριμένα ο πρώτος κύκλος με τίτλο «Diploma in Management and Customer Services for Healthcare Personnel» απευθύνεται σε Στελέχη Γραφείου και ο δεύτερος σε Μεσαία Στελέχη, με τίτλο «Advanced Diploma in Management for Healthcare Professionals».

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα διδάξουν καθηγητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητές άλλων ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς εγνωσμένου κύρους.

Τα Προγράμματα θα επαναληφθούν και την επόμενη χρονιά, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους εργαζομένους του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ενώ στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του αντίστοιχου κύκλου εκπαίδευσης, από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο της αποστολής του, δραστηριοποιείται για την επίτευξη επιμέρους στόχων μεταξύ των οποίων είναι η αποτελεσματικότερη επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και συναφών γνωστικών αντικειμένων, με σύγχρονα μέσα και έμπειρους εκπαιδευτές υψηλής πανεπιστημιακής στάθμης.

Από την ίδρυσή του, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ολοκληρώσει πάνω από 1.000 ερευνητικά έργα, εκπαιδευτικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και Ιδιωτικούς Φορείς.