Συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

Από την 1η Ιουνίου 2020 βρίσκεται σε ισχύ η σημαντική συνεργασία μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.)

Η δράση, που υλοποιείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορά στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τον Ε.Ε.Σ. στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς που διαμένουν εντός των δομών προσωρινής φιλοξενίας της Νέας Μαλακάσας (χωρητικότητας 1.300 ατόμων), του Κλειδιού Σερρών (χωρητικότητας 920 ατόμων) και της Κορίνθου (χωρητικότητας 784 ατόμων), όπου ο ΔΟΜ υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές στη διαχείρισή τους.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι πολυποίκιλες ανάγκες υγείας των φιλοξενούμενων καλύπτονται μέσω της ανάπτυξης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τριών Κινητών Μονάδων Υγείας, στελεχωμένων με το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, εντός των οποίων λειτουργούν τα εξής ιατρεία: γενικό παθολογικό, γυναικολογικό/μαιευτικό, παιδιατρικό, οδοντιατρείο και Νοσηλευτικοί Σταθμοί.

Το πρόγραμμα, εκτός από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μεταναστών καλύπτει την πραγματοποίηση εμβολιασμών –ιδίως σε παιδιά, επαρκή αριθμό εκπαιδεύσεων σε θέματα προαγωγής της υγείας και της υγιεινής των μεταναστών, όπως επίσης και ιατρικές παραπομπές ασθενών σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της κοινότητας, όταν αυτό απαιτείται.

Για τον μήνα Ιούνιο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι κλινικές του Ε.Ε.Σ. και στις τρεις προαναφερόμενες δομές, δέχθηκαν 2.296 επισκέψεις για παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και υποστήριξαν συνολικά 698 μοναδικούς εξυπηρετούμενους.

Η κοινή δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)» το οποίο υλοποιείται από τον ΔΟΜ και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Μενεγάκη: Δείτε πού πήγε την Κυριακή - Μπήκε από την πίσω πόρτα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr