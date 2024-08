Σακχαρώδης διαβήτης: Πότε είναι η καλύτερη ώρα για φαγητό για να μειώσετε τον κίνδυνο

Η υψηλότερη πρόσληψη ενέργειας και γλυκαιμικού φορτίου αργά το πρωί σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε ενήλικες σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Diabetes Care. Τα κύρια σημεία της μελέτης, συνοψίζουν οι καθηγήτριες της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας) και Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής).

Οι ερευνητές διεξήγαγαν προοπτική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 8.868 ενήλικες χωρίς σακχαρώδη διαβήτη, στις ΗΠΑ, μεταξύ 2008 και 2011, που συμπεριέλαβε και μια δεύτερη μεταγενέστερη κλινική εξέταση μεταξύ 2014 και 2017. Η ώρα του γεύματος κατηγοριοποιήθηκε σε 5 χρονικές περιόδους: νωρίς το πρωί (6:00-8:59 π.μ.), αργά το πρωί (9:00-11:59 π.μ.), απόγευμα (12:00-5:59 μ.μ.), βράδυ (6: 00-11:59 μ.μ.) και νύχτα (0:00-5:59 π.μ.). Η ενεργειακή πρόσληψη και το γλυκαιμικό φορτίο των συμμετεχόντων για κάθε περίοδο αξιολογήθηκαν κατά την έναρξη. Η εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη εντοπίστηκε μέσω ετήσιων κλήσεων παρακολούθησης ή στη δεύτερη κλινική εξέταση.

Βρέθηκε ότι κάθε αύξηση κατά 100 kcal στην ενεργειακή πρόσληψη και κατά 10 μονάδες στο γλυκαιμικό φορτίο αργά το πρωί, συσχετίστηκε με 6% και 7% χαμηλότερο κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αντίστοιχα, ανεξάρτητα από τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη, την ποιότητα της δίαιτας και άλλους παράγοντες. Δεν βρέθηκε τέτοια συσχέτιση μεταξύ της ενεργειακής πρόσληψης και του γλυκαιμικού φορτίου κατά τις υπόλοιπες χρονικές περιόδους του γεύματος (δηλαδή νωρίς το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ ή τη νύχτα) και τον κίνδυνο για διαβήτη.

Η μεταφορά 100 kcal ενεργειακής πρόσληψης αργά το πρωί από νωρίς το πρωί, το απόγευμα ή το βράδυ συσχετίστηκε με 5% χαμηλότερο κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη. Ομοίως, η μεταφορά αργά το πρωί 10 μονάδων ενεργειακά προσαρμοσμένου γλυκαιμικού φορτίου από νωρίς το πρωί, το απόγευμα ή το βράδυ απέδωσε 7%-9% χαμηλότερο κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη.

Σύμφωνα με τις Καθηγήτριες, τα νέα αυτά δεδομένα ενισχύουν υπάρχοντα στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι η πρόσληψη τροφής νωρίς μέσα στην ημέρα κυρίως, μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.

Λόγω του μεγάλου επιπολασμού προδιαβήτη και σακχαρώδη διαβήτη σε αναπτυγμένες χώρες όπως στις ευρωπαϊκές, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί παρεμβάσεις στον πληθυσμό αυτό όπως η "Care4Diabetes (C4D): Reducing the burden of non-communicable diseases by providing a multidisciplinary lifestyle treatment intervention for type 2 diabetes". Η ευρωπαϊκή αυτή κοινή δράση «Φροντίδα για το Διαβήτη» στοχεύει στη βελτίωση της υγείας των πολίτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω προγραμμάτων που εστιάζουν στην αλλαγή του τρόπου ζωής και συγκεκριμένα στη διατροφή, στην άσκηση, στον ύπνο και στη διαχείριση του καθημερινού στρες. Ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2023, έχει διάρκεια 36 μηνών και συμμετέχουν συνολικά 12 χώρες. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας είναι 1η Υγειονομική́ Περιφέρεια Αττικής (1η ΥΠΕ) σε συνεργασία με τη Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

