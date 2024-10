Ωνάσειο: Εκπαίδευση στις απεικονιστικές τεχνικές του καρδιαγγειακού συστήματος

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς διοργανώνει δύο σημαντικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Οι δραστηριότητες αυτές προσφέρουν σε Καρδιολόγους Παίδων και Ενηλίκων αλλά και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (Καρδιοχειρουργούς, Αναισθησιολόγους, Μαιευτήρες-Γυναικολόγους, Ακτινολόγους, κ.α.) τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις απεικονιστικές τεχνικές του καρδιαγγειακού συστήματος.

Με στόχο την εκπαίδευση των Καρδιολόγων και Ακτινολόγων στις νεότερες τεχνικές εξειδικευμένης απεικόνισης του καρδιαγγειακού συστήματος με μαγνητική τομογραφία διοργανώθηκε στο Ωνάσειο το 2ο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης στην Μαγνητική Τομογραφία Καρδιαγγειακού Συστήματος στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2024. Η μαγνητική τομογραφία της καρδιάς συμβάλλει στην άσκηση εξατομικευμένης ιατρικής υψηλής ακρίβειας ελεύθερης ακτινοβολίας. Στο σεμινάριο αναπτύχθηκαν όλες οι τεχνικές πλευρές της μαγνητικής τομογραφίας και η δυνατότητα χρήσης της στην διαγνωστική εκτίμηση όλων των τύπων καρδιοπάθειας, συγγενών και επίκτητων.

Επίσης, από σήμερα, 3 έως τις 5 Οκτωβρίου 2024, διοργανώνεται στην Αθήνα ένα τριήμερο συμπόσιο αφιερωμένο στις απεικονιστικές τεχνικές των συγγενών καρδιοπαθειών, το 1st Athens Symposium on Advanced Imaging in Pediatric and Congenital Heart Disease. Το συμπόσιο διοργανώνεται από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, την Ελληνική Εταιρεία Παιδικής Καρδιολογίας, και το Children´s Mercy Hospital, Kansas City, ΗΠΑ, στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου. Στις τρεις ημέρες του Συμποσίου, θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τη χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας, των προχωρημένων τεχνικών (αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας) και της εμβρυικής υπερηχοκαρδιογραφίας. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές είναι επιστήμονες υψηλότατου κύρους με διεθνή αναγνώριση στην απεικόνιση των συγγενών καρδιοπαθειών.

Η πρόληψη αποτελεί το κλειδί για την καλή υγεία της καρδιάς, αλλά όταν εμφανιστούν προβλήματα, η έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας. Σημαντικές είναι σήμερα οι πρόοδοι στην αντιμετώπιση της καρδιακής νόσου. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης και υψηλής ποιότητας θεραπείες και στέκεται αρωγός στην προσπάθεια για μια υγιέστερη καρδιά και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

