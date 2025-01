Γιατί οι καρδιαγγειακές παθήσεις μάς αφορούν όλες και όλους

Η Novo Nordisk Hellas εξηγεί γιατί οι καρδιαγγειακές παθήσεις αφορούν όλη την κοινωνία.



Σε μία καθημερινότητα που πολλές φορές «τρέχει» πιο γρήγορα από εμάς, υπάρχουν μερικά σημαντικά θέματα που μάς υπενθυμίζουν να κάνουμε μία παύση για να φροντίσουμε το πολυτιμότερο αγαθό μας: Την υγεία μας. Ένα από αυτά τα θέματα είναι και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, των οποίων οι επιπτώσεις μπορεί να είναι μακροχρόνιες.

Γι’ αυτό, είναι σημαντική η ανάληψη δράσεων σε σταθερή βάση από το κράτος, αλλά και τις επιχειρήσεις.

Με στόχο, λοιπόν, να πάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο της υγείας της καρδιάς, οι δράσεις αυτές πρέπει να στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και στην ενδυνάμωση των ατόμων, των κοινοτήτων και των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο.

Και αυτό, γιατί τα καρδιαγγειακά νοσήματα μάς αφορούν όλες και όλους.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε, όμως, αρχικά, για τα καρδιαγγειακά νοσήματα;

#1 Τους αριθμούς πίσω από τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Στις καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα παθήσεων οι οποίες, όταν συνδυάζονται, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις για την υγεία.

Αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και ευθύνονται για πάνω από 20,5 εκατ. θανάτους ετησίως,

Όμως, παρά την πρόοδο της ιατρικής, εξακολουθούν να υπάρχουν λίγα ολοκληρωμένα σχέδια για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους. Χαρακτηριστικά, μόλις 7% των χωρών έχουν αναπτύξει αυτόνομα σχέδια ή στρατηγικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνδέονται άμεσα με δύο παθήσεις: Τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία. Οι καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν τις κύριες αιτίες αναπηρίας και θανάτου για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Συγκεκριμένα, τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν 2-4 φορές περισσότερες πιθανότητες καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με άτομα χωρίς τη συγκεκριμένη πάθηση.

Στην περίπτωση των ατόμων με παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι υπεύθυνες για το 70% των θανάτων περίπου. Εξαιτίας της παχυσαρκίας αυξάνεται άμεσα ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ επιταχύνεται και η ανάπτυξη άλλων παραγόντων κινδύνου όπως η αυξημένη αρτηριακή πίεση και η υψηλή χοληστερόλη.

#2 Οι καρδιαγγειακές παθήσεις επηρεάζουν την ευημερία, τα συστήματα υγείας και την

οικονομία

Πρώτα απ’ όλα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις επηρεάζουν ιδιαίτερα τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία τόσο των ατόμων που πάσχουν από αυτές όσο και των φροντιστών τους.

Συχνά, επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής, καθώς οι άνθρωποι περιορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητές τους, ή, στη χειρότερη περίπτωση, μπορούν να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής.

Επιπλέον, επιβαρύνουν οικονομικά τα άτομα και τις οικογένειές τους λόγω της ανάγκης για διαρκή ιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή και ειδική φροντίδα.

Με τις καρδιαγγειακές παθήσεις να αποτελούν χρόνιες ασθένειες με υψηλό ποσοστό εμφάνισης είναι αναμενόμενο να επιβαρύνονται σημαντικά τα συστήματα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Για να μην καταρρεύσουν τα συστήματα υγείας απαιτείται να προσαρμοστούν, με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ανάγκης για πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση των ασθενειών.

Οι κοινότητες και οι κοινωνίες πλήττονται και αυτές από τις χρόνιες ασθένειες. Οι εκτεταμένες οικονομικές τους συνέπειες οδηγούν σε επιδείνωση των ανισοτήτων στον κλάδο της υγείας, βάζοντας εμπόδια στις προσπάθειες μείωσης της φτώχειας και απειλώντας την πρόοδο σε ό,τι αφορά στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

#3 Οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να ενδυναμώσουν πραγματικά τους ανθρώπους

Μάλλον είναι αυτονόητο πως χωρίς τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Άλλωστε, είναι πάροχοι φαρμάκων. Η αλήθεια είναι, βέβαια, πως υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ακόμα πιο μεγάλο ρόλο στη δημόσια υγεία αποτελώντας μια ισχυρή φωνή που ηγείται του δημόσιου διαλόγου με ορθολογισμό, γνώση και εξειδίκευση. Ακριβώς ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Novo Nordisk Hellas.

Η εταιρεία, διαθέτοντας ένα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πάνω από 40

εργαζόμενους και εργαζόμενες και αποτελώντας τμήμα ενός παγκόσμιου φαρμακευτικού ηγέτη που οδηγεί την αλλαγή εδώ και 100 χρόνια στις σοβαρές χρόνιες παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αιμορροφιλία και η παχυσαρκία, μεταφέρει εδώ και 45 χρόνια τα οφέλη των παγκόσμιων επενδύσεών της στη χώρα μας. Μάλιστα, είναι η μεγαλύτερη διεθνής εταιρεία σε κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα (σε αξία εντός της Ελλάδας 2.0), με επενδύσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ για δοκιμές το 2022-2023 σε μία συνολική επένδυση πάνω από 13 εκατ. ευρώ, καθιερώνοντας την Ελλάδα ως επιστημονικό κόμβο.

Τα καινοτόμα φάρμακα της εταιρείας ωφελούν τη δημόσια υγεία, την κοινωνία και την οικονομία μέσα από την πρόληψη ασθενειών που είναι απειλητικές για τη ζωή και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η Novo Nordisk Hellas, όμως, δεν μένει μόνο εκεί.

Η Novo Nordisk Hellas, ενδυναμώνει τους ανθρώπους να μαθαίνουν και να ενημερώνονται σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και να βελτιώνουν τη ζωή τους με πολλούς τρόπους.

Μάλιστα, επικεντρώνεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των stakeholders και του ευρύ κοινού για την παχυσαρκία και τις χρόνιες ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης μέσα από την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καμπανιών ευαισθητοποίησης με ενδεικτικά παραδείγματα την καμπάνια Μην το χεις βάρος και Diabetes Talks.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαθέτει online ενημερωτικό υλικό και συνεργάζεται με όλους τους θεσμικούς φορείς που αφορούν στην παχυσαρκία και τον σακχαρώση διαβήτη και προωθεί τη σημασία του υγιεινού τρόπου ζωής για την καλύτερη πρόληψη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας, είναι το πρόγραμμα «Healthy Cities», αλλά και η ομάδα

«Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη/Run to Change Diabetes» που ενημερώνει και

ευαισθητοποιεί τον γενικό πληθυσμό για τον σακχαρώδη διαβήτη.

Τελικά, αυτό που κρατάμε είναι ότι η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων δεν νοείται, μεταξύ άλλων, χωρίς την πρόληψη μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού. Ευτυχώς, υπάρχουν εταιρείες όπως η Novo Nordisk Hellas για τις οποίες η υγεία είναι υπόθεση… καρδιάς.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.novonordisk.gr.

Επιχορηγούμενη καταχώρηση από τη Novo Nordisk Ελλάδος

Βιβλιογραφικές πηγές:

action-plans-launches-global-petition/. Last accessed: Dec. 2024.

Fox CS, et al. JAMA. 2004;292:2495-9 Almdal T, et al. Arch Intern Med. 2004;164:1422-6 Khafagy R and Dash S. Front Cardiovasc Med. 2021;8:768119 Joseph JJ, et al. Circulation. 2022;145:e722-e759 Xie J,et,al. CIRCULATIONAHA.107.752006. Epub 2008 Jul Khera R, et.al, JAMA Cardiol. 2018 Aug 1;3(8):729-73 Timmis A, et.al, Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):12-85 Dunbar SB,et.al, Circulation. 2018 May 8;137(19):e558-e577 GBD 2015 Obesity Collaborators;et al, N Engl J Med. 2017 Jul

6;377(1):13-27. doi: 10.1056/NEJMoa1614362

10. Bloom DE, Cafiero ET, Jané-Llopis E, et al. The Global Economic

Burden of Noncommuni-cable Diseases. Geneva: World Economic Forum;

2011

11. World Health Organization. Global status report on noncommunicable

diseases 2014. Geneva: WHO; 2014. Last accessed: Dec. 2024.

12. Nugent R, et,al Lancet. 2018;391(10134):2029-2035.

- 4 (cont) -

13. Hajat C, et,al. Prev Med Rep. 201812:284-293

14. Jan S, et.al, Lancet. 2018;391(10134):2047-2058

15. Gheorghe A, et.al, BMC Public Health. 2018;18(1):975.

16. https://www.novonordisk.gr/content/dam/nncorp/gr/el/docum

ents/Novo-Nordisk-Greece-Sustainability-Report-2020-2021.pdf . Last accessed: Dec. 2024.

17. https://www.novonordisk.gr/our-news.html. Last accessed: Dec. 2024.