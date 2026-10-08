Μια έντονα κόκκινη κηλίδα στο λευκό του ματιού: Τι μπορεί να σημαίνει η ρήξη ενός αγγείου

Υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία (υπόσφαγμα): Κόκκινη κηλίδα στο μάτι, αίτια και αντιμετώπιση.

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Μια έντονα κόκκινη κηλίδα στο λευκό του ματιού: Τι μπορεί να σημαίνει η ρήξη ενός αγγείου
ΥΓΕΙΑ
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Μια έντονα κόκκινη κηλίδα στο λευκό του ματιού μπορεί να εμφανιστεί όταν σπάει ένα μικροσκοπικό επιφανειακό αιμοφόρο αγγείο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία (γνωστή και ως υπόσφαγμα) και συνήθως υποχωρεί χωρίς θεραπεία.

Η σημαντική διάκριση έγκειται στο αν η ερυθρότητα συνοδεύεται από πόνο, αλλοίωση της όρασης ή τραυματισμό: αυτά τα συμπτώματα χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Τι είναι η υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία;

Πρόκειται για αίμα που έχει εγκλωβιστεί κάτω από τον επιπεφυκότα: την λεπτή, διαφανή μεμβράνη που καλύπτει το λευκό του ματιού.

Επειδή η μεμβράνη αυτή είναι διαφανής, ακόμη και μια μικρή ποσότητα αίματος μπορεί να είναι πολύ εμφανής. Μια αιμορραγία χωρίς επιπλοκές συνήθως δεν προκαλεί πόνο, εκκρίσεις ή αλλαγή στην όραση, αν και είναι πιθανώς ένας ήπιος ερεθισμός. Το αίμα δεν μπορεί να απομακρυνθεί με σκούπισμα του ματιού, αφού βρίσκεται κάτω από την μεμβράνη.

Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν στην κατανόηση της πάθησης, αλλά δεν επιβεβαιώνουν ότι κάθε περίπτωση κόκκινης κηλίδας στο μάτι οφείλεται σε μια ακίνδυνη επιφανειακή αιμορραγία. Εάν δεν είστε σίγουροι για την αιτία της ερυθρότητας, προγραμματίστε μια οφθαλμολογική εξέταση.

Πότε ένα κόκκινο μάτι απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα;

Ο πόνος, οι αλλαγές στην όραση ή ο τραυματισμός δεν πρέπει να αποδίδονται σε μια απλή ρήξη αγγείου χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. Αναζητήστε άμεση οφθαλμολογική φροντίδα εάν το κόκκινο μάτι προκαλεί πόνο.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική αξιολόγηση εάν η ερυθρότητα συνοδεύεται από:

  • Αλλαγή ή απώλεια της όρασης
  • Πόνο κατά την έκθεση στο φως
  • Έντονο πονοκέφαλο με ναυτία
  • Τραυματισμό του ματιού
  • Έκθεση σε χημικές ουσίες
  • Ξένο σώμα που έχει κολλήσει στο μάτι

Εάν φοράτε φακούς επαφής και εμφανίσετε μια τέτοια κόκκινη κηλίδα, αφαιρέστε τους και ζητήστε άμεσα συμβουλή, καθώς μπορεί να έχει δημιουργηθεί κάποια λοίμωξη.

υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία

Γιατί μπορεί να σπάσει ένα μικρό αγγείο;

Συχνά δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία. Ακόμα και ο βήχας, η έντονη σωματική προσπάθεια ή κάποιος τοπικός ερεθισμός μπορούν μερικές φορές να το προκαλέσουν. Πιθανοί παράγοντες γενικά είναι:

  • Έντονος βήχας
  • Φτέρνισμα
  • Έμετος
  • Έντονη σωματική προσπάθεια (π.χ. άρση βαρέων αντικειμένων)
  • Έντονο τρίψιμο ή μικροτραυματισμός των ματιών
  • Ερεθισμός κατά τη χρήση φακών επαφής

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και οι διαταραχές της πήξης του αίματος μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα αντιπηκτικά και τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διακόπτετε αυθαίρετα την λήψη κάποιου συνταγογραφημένου αντιπηκτικού φαρμάκου και μην αλλάζετε τη δόση του με δική σας πρωτοβουλία. Συμβουλευτείτε τον γιατρό που σας το συνταγογράφησε.

Πόσος χρόνος απαιτείται για να υποχωρήσει το υπόσφαγμα και τι βοηθά;

Οι περισσότερες περιπτώσεις αιμορραγίας χωρίς επιπλοκές υποχωρούν εντός 1-2 εβδομάδων. Οι μεγαλύτερες κηλίδες ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Ο οργανισμός απορροφά σταδιακά το εγκλωβισμένο αίμα. Οι λιπαντικές οφθαλμικές σταγόνες (τεχνητά δάκρυα) μπορούν να ανακουφίσουν από την ήπια αίσθηση ξένου σώματος ή τραχύτητας. Αποφύγετε να τρίβετε το μάτι.

Ένας οφθαλμίατρος μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση, να εξετάσει το μάτι και να ελέγξει την αρτηριακή πίεση. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για αιμορραγία χωρίς επιπλοκές, συνήθως δεν απαιτείται θεραπεία.

Προγραμματίστε επανεξέταση εάν η κατάσταση δεν βελτιώνεται σταδιακά ή και νωρίτερα εάν έχουν εμφανιστεί νέα συμπτώματα. Ο πόνος ή η μεταβολή στην όραση απαιτούν άμεση αξιολόγηση και δεν πρέπει να περιμένετε να υποχωρήσει το κόκκινο σημάδι.

υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία

Τι συμβαίνει αν βγάζετε συχνά τέτοιες κόκκινες κηλίδες στα μάτια;

Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια χρήζουν αξιολόγησης για τον εντοπισμό πιθανών υποκείμενων παθήσεων ή φαρμάκων που συμβάλλουν στην εμφάνισή τους.

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παρουσιάζετε επίσης ανεξήγητες μελανιές, αιμορραγία των ούλων ή άλλη ασυνήθιστη αιμορραγία. Ανάλογα με το ιατρικό σας ιστορικό, ενδέχεται να επανεξετάσει τη φαρμακευτική σας αγωγή, να μετρήσει την αρτηριακή πίεση και να διερευνήσει το ενδεχόμενο διαταραχής της πήξης του αίματος.

Η υποτροπή δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι σοβαρό, αλλά απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με ένα μεμονωμένο επεισόδιο χωρίς επιπλοκές.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι φυσιολογικό να κιτρινίζει η κηλίδα;

Ναι. Καθώς απορροφάται το αίμα, η περιοχή μπορεί να αποκτήσει κιτρινωπή χροιά, όπως συμβαίνει με μια μελανιά που υποχωρεί. Η αλλαγή χρώματος κατά τη διάρκεια της επούλωσης δεν πρέπει να συνοδεύεται από επιδείνωση της όρασης.

Μήπως η κόκκινη κηλίδα υποδηλώνει επικίνδυνα υψηλή αρτηριακή πίεση;

Όχι. Η κηλίδα δεν μπορεί να δείξει το ύψος της αρτηριακής πίεσης και πολλά επεισόδια συμβαίνουν χωρίς να εντοπίζεται συγκεκριμένη αιτία. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και όχι η όψη του ματιού είναι εκείνη, που καθορίζει αν η πίεση είναι αυξημένη.

Συμπέρασμα

Μια ανώδυνη επιφανειακή αιμορραγία στο μάτι συνήθως υποχωρεί από μόνη της. Αξιολογήστε την ανάγκη για ιατρική βοήθεια, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν συνοδά συμπτώματα και φροντίστε να εξεταστείτε σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επεισοδίων.

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