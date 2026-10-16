Νέος πρόεδρος στην Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ο Πέτρος Μπακάκος
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
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- Ο Πέτρος Μπακάκος εκλέχθηκε νέος πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας στις αρχαιρεσίες του Οκτωβρίου 2026.
- Ο Πέτρος Μπακάκος είναι καθηγητής Πνευμονολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εξειδίκευση στην Πνευμονολογία και την Εντατική Θεραπεία.
- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ συγκροτήθηκε με αντιπρόεδρο τη Νικολέττα Ροβίνα και γενική γραμματέα την Παρασκευή Κατσαούνου.
Τον καθηγητή Στυλιανό Λουκίδη διαδέχεται στην προεδρία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο Πέτρος Μπακάκος, μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026.
Ο Πέτρος Μπακάκος είναι καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην Πνευμονολογία και στη συνέχεια στην Εντατική Θεραπεία.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
- Πρόεδρος: Μπακάκος Πέτρος
- Αντιπρόεδρος: Ροβίνα Νικολέττα
- Γεν. Γραμματέας: Κατσαούνου Παρασκευή
- Ταμίας: Στειρόπουλος Πασχάλης
- Ειδικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Κωστίκας Κωνσταντίνος
- Μέλη: Βιττωράκης Στυλιανός, Χαρδαβέλλα Γεωργία.
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