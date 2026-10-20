Δωρεά οργάνων: 51 άνθρωποι σώθηκαν χάρη σε 12 δότες τις τελευταίες δύο εβδομάδες

Snapshot Τις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν 51 μεταμοσχεύσεις οργάνων από 12 αποβιώσαντες δότες σε διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας.

Το 2026 έχουν γίνει συνολικά 268 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων από 119 αποβιώσαντες δότες και 56 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες, επιβεβαιώνοντας την αύξηση της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας.

Η ΗΔΥΚΑ προώθησε ενημερωτικά μηνύματα για τη δωρεά οργάνων μέσω άυλης συνταγογράφησης, με 4.264 νέες εγγραφές δωρητών από 10 έως 18 Οκτωβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Την ανοδική πορεία της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας στη χώρα μας, για έκτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Συνολικά, το 2026 μέχρι και σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 268 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων από 119 αποβιώσαντες δότες και 56 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες.

Μάλιστα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μεταμοσχεύθηκαν 51 άνθρωποι, από 12 δότες οργάνων, που απεβίωσαν στα νοσοκομεία: Γ.Ν.Ν.Θ.Α Η Σωτηρία (2 δότες), Γ.Ν.Α. ΚΑΤ (2 δότες), 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» - Ε.Ε.Σ., Ωνάσειο Νοσοκομείο, Γ.Ν. Λαμίας, Π.Γ.Ν. Αττικόν, Γ.Ν. Νίκαιας, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 28 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων στις Μονάδες Μεταμόσχευσης Ήπατος του ΓΝΑ «Λαϊκό» (4 μεταμοσχεύσεις ήπατος και 1 συνδυασμένη μεταμόσχευση ήπατος-νεφρού) και ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» (3 μεταμοσχεύσεις ήπατος), στις Μονάδες Μεταμόσχευσης Νεφρού του ΓΝΑ «Λαϊκό» (5 μεταμοσχεύσεις νεφρού), ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» (7 μεταμοσχεύσεις νεφρού και 1 συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού-παγκρέατος), ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» (3 μεταμοσχεύσεις νεφρού) και ΠΓΝ Πατρών (1 μεταμόσχευση νεφρού), καθώς και στις Μονάδες Μεταμόσχευσης Πνευμόνων και Καρδιάς του Ωνασείου Νοσοκομείου (2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και 1 συνδυασμένη μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων). Επίσης, τα μοσχεύματα κερατοειδών μεταφέρθηκαν στη Τράπεζα Οφθαλμικών Ιστών του ΓΝΑ Γεννηματάς και στην Τράπεζα Οφθαλμών Βορείου Ελλάδος (ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ).

Νέοι δωρητές οργάνων

Σε άνοδο βρίσκονται και οι δωρητές οργάνων. Ενδεικτικό είναι ότι από τις 10 Οκτωβρίου έως και τις 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 4.264 εγγραφές νέων δωρητών οργάνων, στο πλαίσιο της ενέργειας αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, για τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών, μέσω της ΗΔΥΚΑ, σε πολίτες που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση. Η δράση αυτή πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά και δίνει τη δυνατότητα, σε όποιον επιθυμεί, να μπορεί, άμεσα και εύκολα να εγγραφεί ως «Δωρητής Οργάνων» στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων.

Τέλος, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων εκφράζει την βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τις οικογένειες των δοτών, οι οποίες, μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές τους, επέλεξαν να προσφέρουν ελπίδα και ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας. Επίσης, απευθύνει θερμές ευχαριστίες στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, στις διοικήσεις και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας των νοσοκομείων, για την έμπρακτη και καταλυτική συμμετοχή τους σε αυτήν την αλυσίδα ζωής.