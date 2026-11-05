5 ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου που μοιάζουν με συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα

Δυσκοιλιότητα, φούσκωμα ή κάτι πιο σοβαρό; 5 προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

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5 ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου που μοιάζουν με συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα
ΥΓΕΙΑ
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Η δυσκοιλιότητα, το φούσκωμα και η κοιλιακή δυσφορία είναι συχνά φαινόμενα και συνήθως οφείλονται σε αίτια άλλα από τον καρκίνο.

Ωστόσο, όταν τα γνωστά πεπτικά προβλήματα γίνονται επίμονα ή παρουσιάζουν αισθητή αλλαγή, ενδέχεται μερικές φορές να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ποια είναι τα 5 συμπτώματα που πρέπει να αναγνωρίζετε

  • 1. Μια επίμονη αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου. Ένα νέο μοτίβο δυσκοιλιότητας, διάρροιας ή η ανάγκη για συχνότερη ή σπανιότερη χρήση της τουαλέτας μπορεί να μοιάζει με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ), αντίδραση σε κάποια τροφή ή μια παροδική λοίμωξη. Αυτό που έχει σημασία είναι μια απόκλιση από το σύνηθες μοτίβο σας, η οποία επιμένει και δεν φαίνεται να έχει σαφή εξήγηση. Τα ασυνήθιστα μακρόστενα κόπρανα, από μόνα τους, δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη καρκίνου.
  • 2. Αίμα στα κόπρανα ή αιμορραγία από το ορθό. Το έντονο κόκκινο αίμα μπορεί να οφείλεται σε αιμορροΐδες ή σε ραγάδα πρωκτού, αλλά, χωρίς ιατρική αξιολόγηση, δεν πρέπει να θεωρείτε δεδομένο ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο. Το αίμα μπορεί επίσης να σκουρύνει το χρώμα των κοπράνων, ενώ ορισμένες μορφές εντερικής αιμορραγίας δεν είναι ορατές. Κάθε νέα ή ανεξήγητη αιμορραγία χρήζει ιατρικής αξιολόγησης, ακόμη και αν ήδη γνωρίζετε ότι έχετε αιμορροΐδες.
  • 3. Επίμονος κοιλιακός πόνος ή φούσκωμα. Τα αέρια, οι τροφικές δυσανεξίες και η δυσκοιλιότητα προκαλούν συχνά κράμπες ή αίσθημα πρηξίματος. Αν ο πόνος ή το φούσκωμα επανέρχονται συχνά, επιδεινώνονται ή συνοδεύονται από αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, αιμορραγία ή απώλεια βάρους, τότε απαιτείται διερεύνηση και όχι ατέρμονες προσπάθειες αλλαγής της διατροφής.
  • 4. Ανεξήγητη απώλεια βάρους. Η απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια, ειδικά όταν συνοδεύεται από πεπτικές διαταραχές ή μειωμένη όρεξη, χρήζει ιατρικής αξιολόγησης. Η απώλεια βάρους μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, αλλά δεν πρέπει να αγνοείται μόνο και μόνο επειδή άλλα συμπτώματα φαίνονται ήσσονος σημασίας.
  • 5. Ασυνήθιστη κόπωση ή αδυναμία. Η επίμονη εξάντληση, η δύσπνοια και η ζάλη μπορεί να υποδηλώνουν αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου (σιδηροπενική). Οι όγκοι στο παχύ έντερο ενδέχεται να αιμορραγούν αργά, μειώνοντας τα αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό χωρίς να είναι ορατό αίμα στα κόπρανα. Η κόπωση από μόνη της είναι ένα μη ειδικό σύμπτωμα, ωστόσο η ανεξήγητη αναιμία απαιτεί ιατρικό έλεγχο.
καρκινος παχεος εντερου

Πότε πρέπει τα πεπτικά προβλήματα να σας οδηγήσουν στον γιατρό;

Μην περιμένετε ολόκληρες εβδομάδες εάν παρατηρήσετε ανεξήγητη αιμορραγία από το ορθό. Φροντίστε να εξεταστείτε από γιατρό εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε νέα, επίμονη ή επιδεινούμενη αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου, κοιλιακή δυσφορία, απώλεια βάρους ή ανεξήγητη κόπωση. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως δεν υποδηλώνουν καρκίνο, ωστόσο θα πρέπει να διαπιστωθεί η αιτία τους.

Αναζητήστε επειγόντως ιατρική βοήθεια εάν παρατηρήσετε μαύρα ή σκούρα κόκκινα κόπρανα. Η έντονη, συνεχιζόμενη αιμορραγία ή ο σοβαρός κοιλιακός πόνος που συνοδεύεται από εμετό, πρήξιμο στην κοιλιά και αδυναμία αποβολής κοπράνων ή αερίων, ενδέχεται να υποδηλώνουν επείγουσα κατάσταση.

Πώς διερευνάται ο καρκίνος του παχέος εντέρου στην Ελλάδα;

Ο γιατρός μπορεί να λάβει το ιατρικό ιστορικό, να εξετάσει την κοιλιακή σας χώρα ή το ορθό, να ζητήσει αιματολογικές εξετάσεις, καθώς και ανοσοχημική εξέταση κοπράνων (FIT) για τον εντοπισμό αίματος. Ανάλογα με τα συμπτώματα και τα ευρήματα, ενδέχεται να απαιτηθεί κολονοσκόπηση για τον έλεγχο του εντέρου και την λήψη δειγμάτων ιστού.

Ο έλεγχος σε άτομα με συμπτώματα διαφέρει από τον προληπτικό έλεγχο ρουτίνας. Στην Ελλάδα, το εθνικό πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» παρέχει σε ενήλικες ηλικίας 50–69 ετών τη δυνατότητα δωρεάν αυτοεξέτασης κοπράνων για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ακολουθεί αξιολόγηση από γαστρεντερολόγο και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, διενέργεια κολονοσκόπησης. Τα άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα πρέπει να απευθύνονται σε γιατρό, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή το αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ένα προηγούμενο αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου δεν αποτελεί «δικαιολογία», για να αγνοηθούν τυχόν νέα συμπτώματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνος του παχέος εντέρου χωρίς την παρουσία ορατού αίματος;

Ναι. Ορισμένες μορφές αιμορραγίας είναι μικροσκοπικές, ενώ ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να προκαλέσει αιμορραγία ή άλλα εμφανή συμπτώματα. Η εξέταση κοπράνων μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση πιθανής αιμορραγίας, ωστόσο δεν επαρκεί από μόνη της για τη διάγνωση ή τον οριστικό αποκλεισμό του καρκίνου.

Μπορεί να εμφανιστεί καρκίνος του παχέος εντέρου σε νεότερους ενήλικες;

Ναι. Αν και ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία, η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και πριν από την ηλικία των 50 ετών. Ένα σύμπτωμα που επιμένει ή δεν έχει σαφή αιτιολογία χρήζει ιατρικής αξιολόγησης, ακόμη και αν το άτομο είναι πολύ νέο για να συμμετέχει σε πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου ρουτίνας.

Συμπέρασμα

Οι περισσότερες συνηθισμένες πεπτικές ενοχλήσεις δεν αποτελούν ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ένα σύμπτωμα είναι νέο, ανεξήγητο, επίμονο ή συνοδεύεται από κάποια άλλη προειδοποιητική ένδειξη, καθώς και αν καθυστερεί η ιατρική αξιολόγηση.

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