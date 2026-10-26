Αγαπηδάκη: 250.000 άνθρωποι είχαν υπέρταση και δεν το γνώριζαν-Διαγνώστηκαν μέσα από το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Snapshot Στον πρώτο κύκλο του προμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» εξετάστηκαν περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι για καρδιαγγειακά νοσήματα, με 1.163 να υποβάλλονται σε επεμβάσεις όπως στεφανιογραφίες και stent.

Εντοπίστηκαν έγκαιρα 87.000 γυναίκες με ευρήματα στον μαστό, εκ των οποίων τουλάχιστον 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο, μέσω δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος.

Το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας συνεχίζεται με εθνικούς πόρους, με 43.500 δικαιούχους να ενημερώνονται για συνέχιση της θεραπείας και δυνατότητα λήψης έως οκτώ δόσεων φαρμάκων. Snapshot powered by AI

Ξεκινά στις αρχές Νοεμβρίου, ο νέος κύκλος του προγράμματος για τα καρδιαγγειακά, στο πλαίσιο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στον πρώτο κύκλο του, το πρόγραμμα έσωσε ζωές «στο και πέντε», σημείωσε.

Περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, στην πρώτη φάση του προγράμματος, το οποίο είχε πολύ υψηλή συμμετοχή. «Είχαμε 1.163 περιπτώσεις ανθρώπων που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφίες, stent, το γνωστό "μπαλονάκι". Ήταν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα, δεν το γνώριζαν και, έπειτα από μια απλή εξέταση αίματος, οδηγήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στο χειρουργείο», ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η κυρία Αγαπηδάκη.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που καταγράφηκε, είναι ότι 250.000 άνθρωποι είχαν υπέρταση και δεν το γνώριζαν. Διαγνώστηκαν μέσα από αυτό το πρόγραμμα. «Παρέχουμε και πάλι δωρεάν τις εξετάσεις που χρειάζονται, όπως το τεστ κοπώσεως και το stress echo, που είναι πιο εξειδικευμένη εξέταση για την ισχαιμία. Αν χρειαστεί, διασυνδέουμε ξανά τους πολίτες με τις καρδιολογικές κλινικές, για να σώζουμε ζωές».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ειδικά στη λιποπρωτεΐνη Lp(a), «μια πρωτεΐνη που σχετίζεται με την κληρονομική προδιάθεση για αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Όταν διαπιστώνεται αυξημένη τιμή στους γονείς, εξετάζουμε και τα παιδιά, διότι σε αυτή την περίπτωση αυξάνεται σημαντικά ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυξάνεται η πιθανότητα ένας άνθρωπος να υποστεί έμφραγμα ή εγκεφαλικό μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Άρα, ελέγχουμε και τα παιδιά από νωρίς, ώστε να το γνωρίζουμε και να ενημερώνεται ο παιδίατρος. Το αποτέλεσμα καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του παιδιού και αξιολογείται από τον παιδίατρο».

Δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού

Για το σκέλος της πρόληψης του καρκίνου του μαστού, η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε ότι εντοπίσθηκαν έγκαιρα 87.000 γυναίκες με ευρήματα. Από αυτές, τουλάχιστον 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού.

«Και αυτό έχει σημασία, γιατί στα προγράμματα αυτά, επειδή η διάγνωση γίνεται έγκαιρα, δεν περιμένεις να ψηλαφήσεις κάποιο σύμπτωμα, για να το πω απλά, έναν όγκο, προκειμένου να πας στον γιατρό. Εντοπίζονται οι περιπτώσεις σε αρχικά στάδια και έχουμε πλήρη ίαση. Αυτό είναι το σπουδαίο. Έχουμε γυναίκες που μπορεί να είχαν κάνει μαστογραφία, αλλά στο μεσοδιάστημα να είχε αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια. Γι' αυτό έχει αξία, όταν έχουμε ευρήματα, να μπορούμε να τα εντοπίζουμε έγκαιρα, ώστε να γνωρίζουμε εάν υπάρχει υποψία κακοήθειας ή όχι.

»Σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, στέλνουμε ξανά τα SMS και καλούμε τις γυναίκες να μην τα αγνοήσουν, γιατί πραγματικά σώζουν ζωές», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Μέσω του προγράμματος παρέχονται δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα, όταν χρειάζεται, είτε πρόκειται για ασφαλισμένες είτε για ανασφάλιστες γυναίκες. Οι ωφελούμενες του προγράμματος μπορούν να κλείνουν χωρίς ταλαιπωρία ραντεβού σε περισσότερες από 500 συμβεβλημένες δομές σε όλη τη χώρα».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας εξήγησε ότι όταν μια γυναίκα είναι δικαιούχος του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», δεν επιτρέπεται να γίνεται παράλληλη συνταγογράφηση, καθώς για τις γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, το πρωτόκολλο πρόληψης είναι το βέλτιστο δυνατό. Αν, όμως, μια γυναίκα έχει διαγνωστεί, για παράδειγμα, με καρκίνο του μαστού τα τελευταία δύο χρόνια, τότε δεν στέλνεται το σχετικό μήνυμα, γιατί πρέπει να ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες για την παρακολούθησή της. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η προβλεπόμενη ιατρική διαδικασία.

Τέλος, για τη συνέχιση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων, η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε ότι περίπου 43.500 που είναι ήδη δικαιούχοι, θα ενημερωθούν με SMS μέσα στον Νοέμβριο, προκειμένου να εξεταστούν από γιατρό και να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Ο γιατρός θα κρίνει ποιες και πόσες δόσεις φαρμάκων πρέπει να λάβουν. Το υπουργείο Υγείας παρέχει τη δυνατότητα για έως και οκτώ δόσεις.