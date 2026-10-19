Αγαπηδάκη: Επανέναρξη προγραμμάτων για την παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα τον Νοέμβριο

Snapshot Το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων θα επανεκκινήσει τον Νοέμβριο με 43.500 δικαιούχους να λαμβάνουν δωρεάν ιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή.

Το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα θα ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες και περιλαμβάνει δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης της λιποπρωτεΐνης Lp(a).

Δημιουργείται Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού σε δημόσια νοσοκομεία για την παροχή ολοκληρωμένης θεραπείας και ψυχολογικής υποστήριξης σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» προσφέρει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία σε γυναίκες άνω των 55 ετών με πάνω από 470 συμμετέχουσες δομές σε όλη τη χώρα.

Στο Περιστέρι δημιουργείται Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια με νέες μεθόδους έγκαιρου εντοπισμού και παροχής πρότυπων υπηρεσιών, υποστηριζόμενο από σημαντικές δωρεές. Snapshot powered by AI

Εντός του επόμενου μήνα αναμένεται να ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, δήλωσε η υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες. Τέλος, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», που παρέχει δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας σε γυναίκες άνω των 55 ετών, καθώς και στη δημιουργία εξειδικευμένων Κέντρων Μαστού και Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι.

Η κ. Αγαπηδάκη απηύθυνε κάλεσμα στις γυναίκες να μην αγνοήσουν το SMS που θα λάβουν και να κάνουν τη δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. «Έχουμε 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους για το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες και όλες οι εξετάσεις είναι δωρεάν».

Οι γυναίκες λαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, ως μήνυμα, εφόσον έχουν άυλη συνταγογράφηση. Όταν κάποια γυναίκα δεν διαθέτει άυλη συνταγογράφηση, μπαίνει στο proliptikes.gov.gr και βλέπει τα διαθέσιμα κέντρα, περισσότερες από 470 δομές σε όλη τη χώρα, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι, κάθε γυναίκα μπορεί απλά και δωρεάν, με τον ΑΜΚΑ, να κλείσει ραντεβού χωρίς αναμονή, τόνισε η κ. Αγαπηδάκη.

Για τη δημιουργία Δικτύου Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, ανέφερε ότι η δημιουργία Δικτύου Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού ξεκινά από τα δημόσια νοσοκομεία «και δημιουργούμε εξειδικευμένα Κέντρα Μαστού, στο «Θεαγένειο», τα νοσοκομεία «Αγίων Αναργύρων» και «Άγιος Σάββας», καθώς και σε πολλά άλλα.

«Μέσω αυτών των Κέντρων, μετά το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να βελτιώσουμε περαιτέρω την κατάσταση. Είδαμε, λοιπόν, ότι μετά τη διάγνωση για τον καρκίνο του μαστού οι γυναίκες χρειάζονται ένα κέντρο αναφοράς και όχι να χάνονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από γιατρό σε γιατρό.

Γι' αυτό φτιάχνουμε τα Κέντρα Μαστού, ώστε οι γυναίκες να ξέρουν ότι εάν διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού, θα πάνε κατευθείαν στο Κέντρο Μαστού, θα έχουν ολοκληρωμένη θεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη. Είναι πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η διαδικασία, ώστε οι γυναίκες που νοσούν να μην έχουν καμία έγνοια σε σχέση με το κομμάτι της θεραπείας».

Σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τη συμβολή του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», σημείωσε ότι το πρόγραμμα ξεκινά τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

«Παρέχεται η δυνατότητα να λάβουμε εκ νέου τα μηνύματα που μας δίνουν πρόσβαση σε δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μία εξέταση που συνήθως δεν συνταγογραφείται. Υπάρχει η Lp(a), η λιποπρωτεΐνη που δείχνει, με απλά λόγια, την κληρονομική προδιάθεση για αυξημένη χοληστερόλη. Γι' αυτό, όταν οι πολίτες λάβουν τα σχετικά μηνύματα για τα καρδιαγγειακά, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για συμβατικές εξετάσεις».

Για τη συνέχιση του προγράμματος αντιμετώπισης παχυσαρκίας ενηλίκων

Το Νοέμβριο θα ξεκινήσει εκ νέου το πρόγραμμα και οι 43.500 δικαιούχοι που είναι ήδη στο πρόγραμμα παχυσαρκίας θα πάνε εκ νέου στον γιατρό, δωρεάν, όπως γινόταν και πριν. Ο γιατρός θα κρίνει ποιες και πόσες δόσεις φαρμάκων πρέπει να λάβουν. Το υπουργείο Υγείας παρέχει τη δυνατότητα για έως οκτώ δόσεις, εκ νέου, και με βάση την κρίση του γιατρού θα υπάρχει η αντίστοιχη χορήγηση.

Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι:

«Στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, έχουμε μια πολύ σπουδαία εξέλιξη. Δημιουργούμε ένα Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια, το οποίο έχει μεν τοπική αναφορά, καθώς βρίσκεται στο Περιστέρι και θα εξυπηρετεί και την περιοχή, αλλά αφορά μια εθνική παροχή υπηρεσιών.

Με μια σπουδαία δωρεά των μεγαλύτερων Ιδρυμάτων της χώρας, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας '21», έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε πρότυπες υπηρεσίες για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, που νομίζω ότι απασχολεί σχεδόν κάθε σπίτι. Κάθε οικογένεια έχει στο περιβάλλον της κάποιον άνθρωπο με άνοια.

Είναι σημαντικό το ότι φέρνουμε νέες μεθόδους έγκαιρου εντοπισμού και καθυστέρησης της μετάβασης στα επόμενα στάδια. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε έγκαιρα και να υπάρχει προτυποποίηση στην παροχή υπηρεσιών στα Κέντρα αυτά», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

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