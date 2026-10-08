«Προλαμβάνω»: Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ξεκινά το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων

Snapshot Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» ξεκινά ξανά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, παρέχοντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο και αναμένεται να επεκταθεί σε καρδιαγγειακά νοσήματα.

Περισσότεροι από 554.000 πολίτες έχουν διαγνωστεί έγκαιρα με ευρήματα καρκίνου ή καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω του προγράμματος.

Στην πρώτη φάση, πάνω από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και 1.536 άτομα με καρκίνο παχέος εντέρου.

Περισσότεροι από 30.000 πολίτες εντοπίστηκαν με προκαρκινικές αλλοιώσεις ή υποβλήθηκαν σε αφαίρεση πολύποδα.

Η έγκαιρη διάγνωση μέσω του προγράμματος αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά πλήρους ίασης των νοσημάτων. Snapshot powered by AI

Την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης του καρκίνου «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας, το οποίο παρέχει δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Το πρόγραμμα επανεκκινεί στα μέσα του μήνα που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ενώ αναμένεται να επεκταθεί και με προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λαμβάνουν δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά τους. Παράλληλα, όλοι οι δικαιούχοι θα μπορούν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους, να κλείνουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, καθώς και μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας στην περιφέρεια.

Περισσότεροι από 554.000 πολίτες διαγνώστηκαν έγκαιρα

Μιλώντας στο MEGA, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν τη σημασία του προγράμματος. Περισσότεροι από 554.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα για διάφορους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.

Παράλληλα:

1.536 άνδρες και γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου.

12.635 πολίτες εντοπίστηκαν με προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Σε 17.500 πολίτες πραγματοποιήθηκαν πολυποδεκτομές.

93 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Συνολικά, οι πολίτες στους οποίους εντοπίστηκαν προκαρκινικές αλλοιώσεις ή υποβλήθηκαν σε επέμβαση αφαίρεσης πολύποδα ξεπερνούν τις 30.000.

Σε ό,τι αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, περίπου 350.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, ενώ σχεδόν 1.200 χρειάστηκε να υποβληθούν άμεσα σε αγγειοπλαστική.

Όπως επισημαίνεται, όσοι διαγιγνώσκονται μέσω των προγραμμάτων πρόληψης εμφανίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά πλήρους ίασης, καθώς τα νοσήματα εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο.

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