Αγαπηδάκη: Ξεκινά η αποστολή sms για το νέο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»-Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας

Hλεκτρονικά παραπεμπτικά σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Αγαπηδάκη: Ξεκινά η αποστολή sms για το νέο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»-Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας
ΥΓΕΙΑ
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  • 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών θα λάβουν ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».
  • Περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν σε αρχικά στάδια καρκίνου του μαστού μέσω του προγράμματος, αυξάνοντας τις πιθανότητες ίασης.
  • Στις αρχές Νοεμβρίου ξεκινά η αποστολή SMS για δωρεάν εξετάσεις καρδιαγγειακών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης λιποπρωτεΐνης Lp(a) και κληρονομικής χοληστερίνης.
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Δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες γυναίκες, 45 έως 74 ετών, θα λάβουν το επόμενο διάστημα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και δωρεάν υπερηχογράφημα, στο πλαίσιο του Μήνα Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» σε αρχικά στάδια με καρκίνο του μαστού, αυξάνοντας θεαματικά τις πιθανότητες πλήρους ίασης.

Στο νέο κύκλο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», η αποστολή των SMS θα γίνεται σταδιακά για την αποφυγή σύγχυσης των πολιτών με ταυτόχρονες εξετάσεις. «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αγνοήσει το μήνυμα, καθώς η χώρα μας παρουσιάζει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις ηλικίες 55-69 ετών» ανέφερε.

Το επόμενο βήμα του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου, με τη σταδιακή αποστολή SMS για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Στα παραπεμπτικά περιλαμβάνεται δωρεάν διενέργεια της εξέτασης λιποπρωτεΐνης Lp(a). «Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε που θα την παρέχει δωρεάν. Σε υψηλούς δείκτες, θα ελέγχονται και τα παιδιά» τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Περαιτέρω δωρεάν έλεγχος (σπινθηρογράφημα, stress echo) θα παρέχεται σε περίπτωση ευρημάτων. Στον προηγούμενο κύκλο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 άνθρωποι με σοβαρή στεφανιαία νόσο.

Το πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας συνεχίζεται με δωρεάν HPV DNA test, τεστ ΠΑΠ, κολποσκόπηση και βιοψία.

Σύμφωνα με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, ως προς το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, διασφαλίζεται η δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ δόσεων φαρμάκου για την απώλεια βάρους από την αρχή και για τους 43.500 ήδη ενταγμένους ωφελούμενους. Ο ακριβής αριθμός δόσεων (1 έως 8) θα καθορίζεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό. Πιθανή ένταξη νέων δικαιούχων θα ανακοινωθεί εν καιρώ σε συνεργασία με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

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