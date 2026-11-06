Γουργουρίζει το στομάχι σας, ενώ δεν πεινάτε; Αιτίες και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Μπορεί το στομάχι σας να γουργουρίζει ακόμα και αφού φάτε; Τι σημαίνουν πραγματικά αυτοί οι ήχοι.

Μιχάλης Θερμόπουλος

Γουργουρίζει το στομάχι σας, ενώ δεν πεινάτε; Αιτίες και πότε πρέπει να ανησυχήσετε
ΥΓΕΙΑ
5'
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Το στομάχι σας μπορεί να κάνει έντονο γουργουρητό ακόμα και όταν μόλις έχετε φάει και νιώθετε εντελώς χορτάτοι.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο θόρυβος αντικατοπτρίζει τη φυσιολογική κίνηση στο εσωτερικό του πεπτικού συστήματος και όχι κάποιο σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερη τροφή.

Τι είναι αυτό που κάνει το στομάχι να γουργουρίζει;

Οι ήχοι που μοιάζουν με γουργουρητό, φυσαλίδες ή αναβρασμό ονομάζονται «βορβορυγμοί» (borborygmi). Αν και τους αποκαλούμε «γουργουρητό του στομάχου», μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του στομάχου και των εντέρων.

Οι μυς του πεπτικού συστήματος συσπώνται σε συντονισμένα κύματα, προκειμένου να αναμείξουν και να προωθήσουν την τροφή, τα πεπτικά υγρά και τα αέρια κατά μήκος του εντέρου. Καθώς αυτό το περιεχόμενο μετακινείται μέσα στο έντερο, μπορεί να δημιουργήσει ήχους παρόμοιους με εκείνους που ακούγονται όταν κινείται νερό μέσα σε έναν σωλήνα.

Αυτή η δραστηριότητα συμβαίνει είτε πεινάτε είτε όχι. Μάλιστα, ορισμένοι ήχοι από το έντερο είναι τόσο συνηθισμένοι, που οι γιατροί αναμένουν να τους ακούσουν κατά την εξέταση με στηθοσκόπιο.

πεπτικο συστημα

Γιατί κάνει θόρυβο η κοιλιά σας όταν δεν πεινάτε;

Δύο καταστάσεις εξηγούν αυτήν την φαινομενική αντίφαση:

  1. Μετά από ένα γεύμα, το έντερο επεξεργάζεται ενεργά την τροφή. Ο αέρας που καταπίνεται και τα υγρά κινούνται μαζί με την τροφή, ενώ τα βακτήρια του εντέρου παράγουν επιπλέον αέρια καθώς διασπούν ορισμένους υδατάνθρακες. Επομένως, οι ήχοι που ακούγονται λίγο μετά το φαγητό υποδηλώνουν συνήθως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της πέψης και όχι ότι το γεύμα ήταν ανεπαρκές.
  2. Στο διάστημα μεταξύ των γευμάτων, το πεπτικό σύστημα δεν «απενεργοποιείται». Παράγει περιοδικά ισχυρότερες συσπάσεις που βοηθούν στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων από το στομάχι και το λεπτό έντερο. Αυτό το μοτίβο μπορεί να μετακινεί αέρια και υγρά ακόμα και όταν δεν νιώθετε την ανάγκη να φάτε. Εφόσον δεν υπάρχει αρκετή τροφή για να «αποσβέσει» ή να καλύψει αυτή την κίνηση, οι ήχοι γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί.

Το αίσθημα της πείνας μπορεί να συμπίπτει με αυτούς τους ήχους, ωστόσο η ένταση του θορύβου δεν αποτελεί ένδειξη για το πόσο πεινάτε ή για το πόσο γρήγορα χωνεύετε την τροφή.

Τι μπορεί να κάνει τους ήχους πιο έντονους;

Η κατάποση αέρα (αεροφαγία) όταν τρώτε βιαστικά, το μάσημα τσίχλας και η κατανάλωση ανθρακούχων ποτών μπορούν να αυξήσουν την ποσότητα των αερίων στο πεπτικό σύστημα.

Επίσης, τα φασόλια, το λάχανο και ορισμένες γλυκαντικές ουσίες ενδέχεται να αυξήσουν την παραγωγή αερίων σε ευαίσθητα άτομα.

Το άγχος μπορεί να μεταβάλει τις κενώσεις και να κάνει τους ήχους του εντέρου πιο έντονους, ενίοτε συνοδευόμενους από κράμπες ή την επείγουσα ανάγκη για χρήση της τουαλέτας.

Ωστόσο, οι θόρυβοι στην κοιλιακή χώρα, από μόνοι τους, δεν αποτελούν ένδειξη αγχώδους διαταραχής ή κάποιας πάθησης του πεπτικού συστήματος. Αν οι ήχοι αυτοί σάς προκαλούν απλώς αμηχανία, δοκιμάστε να:

  • τρώτε πιο αργά
  • περιορίσετε τα ανθρακούχα ποτά
  • παρατηρήσετε αν συγκεκριμένες τροφές σάς προκαλούν συστηματικά δυσφορία
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Πότε πρέπει να σας ανησυχήσουν οι ήχοι στο στομάχι;

Τα συμπτώματα που συνοδεύουν τους ήχους έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τους ίδιους τους ήχους. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν νέοι ή επίμονοι θόρυβοι, οι οποίοι συνοδεύονται από:

  • επαναλαμβανόμενο κοιλιακό πόνο
  • έντονο φούσκωμα
  • ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • αίμα στα κόπρανα
  • παρατεταμένη διάρροια ή δυσκοιλιότητα

Ενδέχεται να πρόκειται για καταστάσεις όπως η τροφική δυσανεξία ή το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, αλλά οι ήχοι από μόνοι τους δεν αρκούν για να τεθεί διάγνωση.

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια σε περίπτωση έντονου κοιλιακού πόνου, ειδικά εάν συνοδεύεται από:

  • επαναλαμβανόμενους εμέτους
  • σημαντικό πρήξιμο της κοιλιάς
  • αδυναμία αποβολής κοπράνων ή αερίων

Αυτά μπορεί να αποτελούν ενδείξεις εντερικής απόφραξης και το να περιμένετε να σταματήσουν οι ήχοι θα ήταν επικίνδυνο.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η κατανάλωση νερού να σταματήσει τους ήχους στο στομάχι;

Όχι απαραίτητα. Η κατανάλωση υγρών μπορεί να αλλάξει προσωρινά την αίσθηση του άδειου στομάχου, αλλά η κίνηση των υγρών μπορεί από μόνη της να προκαλέσει ήχους (γουργουρητά). Δεν υπάρχει λόγος να καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα νερού για να «ησυχάσετε» την κοιλιά σας.

Θα μπορούσε μια τροφική δυσανεξία να εξηγήσει τους συχνούς ήχους;

Είναι πιθανό, ειδικά αν οι ήχοι εμφανίζονται επανειλημμένα μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών και συνοδεύονται από φούσκωμα, πόνο ή διάρροια. Το μοτίβο των συμπτωμάτων είναι πιο κατατοπιστικό από τον ίδιο τον θόρυβο. Συζητήστε τα επίμονα συμπτώματα με γιατρό πριν προχωρήσετε στον αποκλεισμό βασικών ομάδων τροφίμων.

Συμπέρασμα

Οι ήχοι στο στομάχι είναι συνήθως το αποτέλεσμα της πέψης και της κινητικότητας του εντέρου, ακόμα και όταν δεν υπάρχει αίσθημα πείνας. Αντί να χρησιμοποιείτε τον θόρυβο ως σηματοδότηση για να φάτε ή ως ένδειξη ασθένειας, δώστε προσοχή στο πώς αισθάνεστε και στο αν υπάρχουν άλλα συμπτώματα που συνοδεύουν τους ήχους αυτούς.

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