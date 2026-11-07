Η Α.Ι. λύνει μυστήριο 40 ετών για τα πιο παράξενα σωματίδια κυττάρων – Η αρχαία καταγωγή τους

Τα ανθρώπινα κύτταρα περιέχουν μεγάλες, κοίλες πρωτεϊνικές δομές που ονομάζονται «σωματίδια-θόλοι» (vault particles). Αακαλύφθηκαν το 1986, αλλά ο βιολογικός τους ρόλος παραμένει μέχρι σήμερα αδιευκρίνιστος.

Ερευνητές της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic αναφέρουν, ότι χρησιμοποίησαν το διάσημο σύστημά τους, Claude, για να ανασυνθέσουν μια παρεμφερή δομή, προσφέροντας έναν νέο τρόπο διερεύνησης ενός μυστηρίου που διαφεύγει των επιστημόνων εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Τι είναι αυτές οι μυστηριώδεις δομές στο εσωτερικό των κυττάρων μας;

Τα σωματίδια-θόλοι είναι μικροσκοπικά περιβλήματα σε σχήμα βαρελιού, τα οποία αποτελούνται από πολλά αντίγραφα μιας πρωτεΐνης. Εντοπίζονται σε πολλούς τύπους ανθρώπινων κυττάρων και ονομάστηκαν έτσι λόγω της ομοιότητάς τους με τις θολωτές οροφές των καθεδρικών ναών.

Οι επιστήμονες έχουν διατυπώσει την υπόθεση ότι οι δομές αυτές ενδέχεται να:

μεταφέρουν ουσίες στο εσωτερικό των κυττάρων

στο εσωτερικό των κυττάρων συμβάλλουν στην κυτταρική άμυνα

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα ανταποκρίνονται σε ορισμένα φάρμακα

Ωστόσο, καμία από αυτές τις υποθέσεις δεν έχει εξηγήσει με βεβαιότητα τον συνολικό τους ρόλο. Το αίνιγμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς πρόκειται για μεγάλες και ευρέως διαδεδομένες δομές. Δεν πρόκειται δηλαδή για δυσδιάκριτα μόρια, που εμφανίζονται μόνο υπό ασυνήθιστες συνθήκες.

Οι δομές που μοιάζουν με θόλους, οι οποίες σχηματίζονται από την ιική πρωτεΐνη L05 (αριστερά), ενσωματώνουν 96 αντίγραφα του μορίου, ενώ οι ανθρώπινοι θόλοι (δεξιά) συγκροτούνται από 78 αντίγραφα της δικής μας εκδοχής της πρωτεΐνης. science.org

Τι ανακάλυψαν οι ερευνητές με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ερευνητική ομάδα αναζήτησε σε μια βάση δεδομένων, η οποία περιέχει περίπου 15 δισεκατομμύρια προβλεπόμενες πρωτεϊνικές αλληλουχίες, στοιχεία που να παραπέμπουν σε «μακρινούς συγγενείς» των πρωτεϊνών, που σχηματίζουν αυτά τα ανθρώπινα σωματίδια-θόλους. Ορισμένες υποσχόμενες περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε βακτήρια και βακτηριοφάγους (ιούς που μολύνουν βακτήρια).

Οι επιστήμονες είχαν εντοπίσει παρεμφερείς αλληλουχίες και στο παρελθόν, αλλά παρέμενε ασαφές αν οι αντίστοιχες πρωτεΐνες τους θα μπορούσαν να συναρμολογηθούν σε ολοκληρωμένα σωματίδια, παρόμοια με τους θόλους.

Οι ερευνητές παρήγαγαν επιλεγμένες πρωτεΐνες, χρησιμοποιώντας βακτήρια στο εργαστήριο. Οι 7 από τις 15 πρωτεΐνες που παρήχθησαν επιτυχώς σχημάτισαν δομές που έμοιαζαν με θόλους (κάτι που διαπιστώθηκε μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας), ενώ μια πιο λεπτομερής απεικόνιση επιβεβαίωσε την μορφή 4 εξ αυτών.

Η ομάδα εστίασε σε μία πρωτεΐνη που προέρχεται από βακτηριοφάγο. Χρησιμοποιώντας κρυο-ηλεκτρονική μικροσκοπία (μια τεχνική που συνδυάζει εικόνες ταχέως καταψυγμένων σωματιδίων για τη δημιουργία μιας τρισδιάστατης ανασύνθεσης) χαρτογράφησαν ένα κοίλο περίβλημα, το οποίο αποτελείται από 96 αντίγραφα μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ανθρώπινα περιβλήματα αποτελούνται από 78 αντίγραφα.

Πρόκειται για μια δομή που εξετάστηκε πειραματικά, και όχι απλώς για μια παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη εικόνα του πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πρωτεΐνη.

Πώς συνέβαλε το Claude στην πραγματοποίηση αυτής της ανακάλυψης;

Υπό την καθοδήγηση επιστημόνων, το Claude βοήθησε στην:

αναζήτηση στη βάση δεδομένων πρωτεϊνών

προετοιμασία γενετικών σχεδιασμών για εργαστηριακές δοκιμές

βελτίωση μιας μεθόδου απομόνωσης των σωματιδίων

επεξεργασία δεδομένων από μικροσκόπια

Η Anthropic αναφέρει ότι η βελτιστοποιημένη μέθοδος προετοιμασίας που χρησιμοποίησε διήρκεσε περίπου 90 λεπτά, σε σύγκριση με τις περίπου 3 ημέρες που απαιτούνται για μια συμβατική διαδικασία. Ένα αρχικό τρισδιάστατο (3D) δομικό μοντέλο ήταν έτοιμο μετά από μόλις 34 ώρες, μια εργασία που, σύμφωνα με την ομάδα, υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσε ολόκληρες εβδομάδες.

Οι συγκρίσεις αυτές προέρχονται από την ίδια την Anthropic και όχι από κάποιον ανεξάρτητο έλεγχο σχετικά με το πόσο χρόνο εξοικονομεί η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η ανθρώπινη επίβλεψη κρίθηκε επίσης απαραίτητη. Ένα εργαστηριακό πρωτόκολλο που συντάχθηκε από το Claude προκάλεσε καθυστέρηση δύο εβδομάδων, ενώ μια αρχική προσπάθεια επεξεργασίας εικόνων μικροσκοπίας οδήγησε στη δημιουργία ενός λανθασμένου χάρτη. Οι επιστήμονες εντόπισαν και διόρθωσαν και τα δύο προβλήματα.

Τι σημασία έχουν όλα αυτά για τη βιολογία και την ιατρική;

Η μελέτη των «vaults» (δομών σε σχήμα θόλου) στα ανθρώπινα κύτταρα είναι δύσκολη, εν μέρει επειδή η λειτουργία τους δεν είναι σαφής, ενώ συχνά απουσιάζουν από τους συνήθεις πειραματικούς οργανισμούς. Η δυνατότητα παραγωγής παρόμοιων δομών σε βακτήρια που αναπτύσσονται ταχύτατα ενδέχεται να προσφέρει στους ερευνητές έναν απλούστερο τρόπο για να εξετάσουν το πώς αυτές οι δομές συναρμολογούνται, εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν με άλλα μόρια.

Μια επιστημονική ανασκόπηση του 2025 περιέγραψε έρευνες σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ των πρωτεϊνών που απαρτίζουν τα «vaults» και της βιολογίας του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα κύτταρα ανταποκρίνονται στις αντικαρκινικές θεραπείες. Το κοίλο σχήμα τους έχει επίσης εμπνεύσει πειράματα, που διερευνούν αν τέτοιες τεχνητά κατασκευασμένες δομές, θα μπορούσαν να μεταφέρουν φάρμακα ή άλλα βιολογικά υλικά.

Ωστόσο, η νέα αυτή εργασία ΔΕΝ οδήγησε σε κάποια θεραπεία για τον καρκίνο, ΔΕΝ απέδειξε κάποιον ρόλο στην ανθεκτικότητα στα φάρμακα, ΟΥΤΕ και παρουσίασε κάποιο νέο σύστημα φαρμακευτικής χορήγησης. Αυτά παραμένουν ξεχωριστά ερευνητικά ερωτήματα.

Δηλαδή η Τεχνητή Νοημοσύνη έλυσε το μυστήριο που παρέμενε άλυτο επί 40 χρόνια;

Όχι ακόμα. Οι ερευνητές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ποια είναι η λειτουργία των σωματιδίων «vault».

Επιπλέον, οι δομές που εξετάστηκαν παρήχθησαν σε βακτήρια στο εργαστήριο. Η ερευνητική ομάδα δεν έχει ακόμη διαπιστώσει αν τα ίδια σωματίδια σχηματίζονται φυσικά στους οργανισμούς που φέρουν τα σχετικά γονίδια, ούτε αν η λειτουργία τους προσομοιάζει με εκείνη των αντίστοιχων δομών στα ανθρώπινα κύτταρα.

Τα αποτελέσματα έχουν περιγραφεί στην ερευνητική έκθεση της Anthropic καθώς και σε μια προδημοσίευση (preprint) που υποβλήθηκε στην πλατφόρμα bioRxiv, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (peer review) και δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό ιατρικής επιθεώρησης. Απαιτούνται ανεξάρτητη επαλήθευση και περαιτέρω πειράματα. Μέχρι τότε, τα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας θεωρούνται προκαταρκτικά.

Συμπέρασμα

Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Claude βοήθησε τους επιστήμονες να μετατρέψουν ένα δυσδιάκριτο βιολογικό στοιχείο σε μια λεπτομερή δομή, η οποία μπορεί να μελετηθεί αναλυτικότερα.

Το επίτευγμα αυτό ενδέχεται να διευκολύνει την μελέτη των σωματιδίων τύπου «vault» (vault particles), αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς μιας έρευνας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης: το μυστήριο παραμένει, αλλά οι ερευνητές διαθέτουν πλέον έναν ακόμη τρόπο για να το διερευνήσουν.

Πηγές: