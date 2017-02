Η θέα της πύρινης βολίδας συνοδεύτηκε από ήχους έκρηξης που ταρακούνησε σπίτια ιδιαίτερα σε περιοχές του Γουισκόνσιν και του Ιλλινόι.

Εκτιμήσεις για την τροχιά του μετεωρίτη κάνουν λόγο για πτώση του στη Λίμνη Μίσιγκαν.

Check out this INCREDIBLE video of the #meteor this morning as viewed from a Lisle, IL police car dash cam! Thanks to Lisle PD for sharing! pic.twitter.com/uYELKkBxRO