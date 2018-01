Αυτή είναι η αστρονομική αμοιβή των Κίντμαν-Γουίδερσπουν για το Big Little Lies 2

Χάρη στις συμφωνίες που έκλεισαν για τους ρόλους τους στη τηλεοπτική σειρά Big Little Lies 2, Κίντμαν και Γουίδερσπουν θα είναι επίσης μεταξύ των πιο υψηλά αμειβόμενων ηθοποιών στην ιστορία της τηλεόρασης. Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», οι συμπρωταγωνίστριες στη σειρά θα αμείβονται με ένα εκατομμύριο δολάρια για κάθε επεισόδιο του sequel. Η αύξηση είναι εντυπωσιακά υψηλή καθώς για τον πρώτο κύκλο της σειράς Big Little Lies κέρδιζαν 250.000 έως 350.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Το ποσό αυτό ήταν η αμοιβή τους για τους ρόλους και δεν περιελάμβανε τις απολαβές που είχαν ως παραγωγοί. Οι άλλες κεντρικές ηθοποιοί της σειράς θα δουν επίσης σημαντικές αμοιβές, αν και οι λεπτομέρειες δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Ειδικότερα, η Ζόι Κράβιτζ φέρεται να έχει συμφωνήσει για τρία εκατομμύρια δολάρια για ολόκληρη τη σεζόν, διασφαλίζοντας αύξηση αμοιβής περίπου 800% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά. Οι ειδήσεις για τις νέες συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων έρχονται εν μέσω συζητήσεων για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Χόλιγουντ, θέμα που συχνά επισημαίνεται από γυναίκες στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Γνωστό έγινε επίσης ότι η Έλεν Πομπέο υπέγραψε διετή επέκταση του συμβολαίου της για το Grey's Anatomy με αμοιβή 575.000 δολάρια ανά επεισόδιο, την υψηλότερη από κάθε άλλο ηθοποιό σε δραματική σειρά τηλεοπτικού δικτύου. Η σειρά Big Little Lies ήταν τεράστια επιτυχία για το HBO τόσο από άποψη τηλεθέασης όσο και βραβείων και ίσως είναι το πιο πολυσυζητημένο σίριαλ του δικτύου με γυναίκες πρωταγωνίστριες, από τότε που ολοκληρώθηκε το Sex and the City. Αρχικά σχεδιάστηκε μόνο ως σειρά περιορισμένου αριθμού επεισοδίων, οπότε η συνέχιση άφησε πολλά περιθώρια τόσο στην Κίντμαν όσο και στην Γουίδερσπουν να διαπραγματευτούν σε μια περίοδο που είδαν ξαφνικά την καριέρα τους στα ύψη, από τότε που κατέκτησαν την πρωτοκαθεδρία ως υψηλότερα αμειβόμενες ηθοποιοί του Χόλιγουντ.