Youtube: Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή βίντεο στην Ελλάδα για το 2016 (Vids)

Με τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως, το YouTube αποτελεί πλέον ορόσημο στην αναπαραγωγή βίντεο, κάτι που ισχύει και για την Ελλάδα. Οι χρήστες χρησιμοποιούν πλέον την πλατφόρμα για να αναζητήσουν περιεχόμενο, η γκάμα του οποίου είναι ατελείωτη. Από μουσικά βίντεο έως μικρού μήκους ταινίες ή πώς να φτιάξει κανείς κάτι... Οι επιλογές είναι απεριόριστες. Με το πάτημα ενός κουμπιού ο χρήστης μπορεί από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό του να αναζητήσει το περιεχόμενο που επιθυμεί.

Σύμφωνα με τις λίστες των τραγουδιών που ξεχώρισαν το τρέχον έτος, οι Έλληνες χρήστες έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στο τραγούδι του Κωνσταντίνου Νάζη ft. Knock Out: «Όταν πονάω το γλεντάω», ενώ δεύτερο στην κατάταξη βρίσκεται το τραγούδι του Παντελή Παντελίδη: «Θυμάμαι».



Όπως αναφέρεται στην έρευνα, τα top 10 μουσικά βίντεο δείχνουν την τάση των Ελλήνων να στηρίζουν πολύ την εγχώρια μουσική βιομηχανία.

Ωστόσο, η λίστα με τα αγαπημένα βίντεο των Ελλήνων είναι μοιρασμένη μεταξύ εγχώριων και ξένων δημοφιλών μουσικών κομματιών.

Κορυφαία Μουσικά Video

1. Knock Out ft. Κωνσταντίνος Νάζης - Όταν Πονάω Το Γλεντάω (Official Videoclip)







2. Παντελής Παντελίδης - Θυμάμαι







3. Κωνσταντίνος Κουφός - Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Official Music Video [HD]







4. Era Istrefi - Bonbon (Official Video)





5. Sia - Cheap Thrills (Lyric Video) ft. Sean Paul







6. SNIK feat Ypo - DAB







7. Παντελής Παντελίδης - Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο







8. Ypo - Maradona







9. Calvin Harris - This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna







10. Coldplay - Hymn For The Weekend (Official video)