Σοβαρό πρόβλημα στο Facebook (Pics)

Στοιχεία από την ιστοσελίδα Down Detector δείχνουν ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά περίπου στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος).

(Οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται μεγαλύτερο πρόβλημα)

Bad news: Facebook news feed is down. Good news: I don't have to feel guilty for missing someone's birthday. — Joe Hollingworth (@joehistrying) February 22, 2017

Facebook is down Haven't seen anything like this ever from @facebook. News feed won't refresh can't update status or see timeline #Facebook — Branden Casto (@SonOfBaltimore) February 22, 2017

@facebook news feed is down in the uk, saying retry no stories to show — John Goddard (@jiege01) February 22, 2017

I know I'm not the only one, facebook news feed. What's happening? ☁ pic.twitter.com/aOWi7YKGTn — Brixxx Neriii (@NeriBrix) February 22, 2017

Δείτε παρακάτω σε πραγματικό χρόνο την αναφορά των τεχνικών προβλημάτων στο News Feed του Facebook σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρώπης:

