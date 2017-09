Αυτό θα είναι το νέο ...iPhone X

Του Δημήτρη Μαλλά

Η Apple έχει προγραμματίσει την παρουσίαση των νέων συσκευών της για αύριο (12 Σεπτεμβρίου) με την εκδήλωση να ξεκινά στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται η παρουσίαση τριών νέων smartphones, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάποια έκπληξη και να δούμε και κάποιο νέο Apple Watch.

Το iPhone X αναμένεται να είναι ριζικά διαφορετικό από τις υπάρχουσες συσκευές της Apple με προφανή σκοπό εκ μέρους του αμερικανικού κολοσσού να απαντήσει στον ανταγωνισμό που είναι ιδιαίτερα έντονος και κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, όμως η Apple σκοπεύει να παρουσιάσει και τους διαδόχους των iPhone 7 και 7 Plus. Απλώς, δεν είναι ακόμη σίγουρο αν θα ονομάζονται iPhone 7s και 7s Plus ή θα προτιμηθεί το iPhone 8 και 8 Plus. Μία από τις βασικές διαφορές του iPhone X από τα υπόλοιπα iPhone είναι η οθόνη. Το επετειακό μοντέλο θα έχει οθόνη 5,8 ιντσών με κυρτά άκρα, η οποία θα βασίζεται στην τεχνολογία OLED. Επίσης, αναμένεται να μην έχει κεντρικό πλήκτρο (σ.σ. πρακτικά θα είναι «κρυμμένο» κάτω από την οθόνη με την αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος να μεταφέρεται μάλλον στην πίσω πλευρά), θα έχει, όμως, αναγνώριση προσώπου και θα υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση. Επίσης, το σώμα της συσκευής θα είναι από γυαλί αντί για αλουμίνιο που χρησιμοποιείτο τα τελευταία χρόνια.

Η άλλη μεγάλη διαφορά αναμένεται να είναι η τιμή, καθώς το iPhone X εκτιμάται πως θα κινηθεί σε επίπεδα άνω των 1000 ευρώ, ενώ επιπλέον θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα είναι διαθέσιμο σε μεγάλες ποσότητες τουλάχιστον κατά τις πρώτες εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι είναι πού πιθανό να αργήσουμε να το δούμε στην Ελλάδα.