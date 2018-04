Ο κυριότερος εκφραστής της προκλητικής ρητορικής της Άγκυρας, απέναντι στην Ελλάδα, Γιγκίτ Μπουλούτ, «χτύπησε» και πάλι, ρίχνοντας «λάδι στη φωτιά» στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο σύμβουλος του Ερντογάν, σε τηλεοπτική συνέντευξη υποστήριξε οι Τούρκοι κομάντος δεν κατέβασαν μόνο μια σημαία, όπως είπε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπιναλί Γιλντιρίμ, αλλά «κατέβασαν σε ένα βράδυ» όλες τις σημαίες από τις «αμφισβητούμενες βραχονησίδες».

Ο ίδιος υποστήριξε, μάλιστα, ότι η επιχείρηση των Τούρκων καταγράφηκε και σε βίντεο «το οποίο στη συνέχεια στείλαμε στην ελληνική κυβέρνηση».

#Turkey 's military collected all #Greece flags planted on disputed islets and rocks in Aegean Sea overnight and shared the video footages of secret operation with Greek gov't later, claims #Erdogan 's chief aide Yigit Bulut. pic.twitter.com/4jjEdO1LBp

Ωστόσο, οι προκλήσεις από το σύμβουλο του Ταγίπ Ερντογάν δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Γιγκίτ Μπουλούτ υποστήριξε ότι ένας πόλεμος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα θα ήταν ντροπιαστικός για τη χώρα του.

Θα ήταν, λέει σαν ένας ενήλικας να χτυπάει ένα μωρό παιδί στην κούνια, αν αναλογιστεί κανείς της ισορροπία δυνάμεων Ελλάδας – Τουρκίας.

"Now, it would be embarrassing to wage a war against #Greece from a technical point of view. It almost like a grown man hitting a baby in the crib when looked at the balance of power between #Turkey and Greece", says president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut in state TV. pic.twitter.com/k6hwIKX9Wt