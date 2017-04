Έναρξη προγράμματος «Δεσμός για τους Νέους»

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δεσμού!

Σχετικά με τον Δεσμό:

Ο Δεσμός είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με σκοπό να στηρίξει κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους, κάνοντας την προσφορά εύκολη, έξυπνη και αποτελεσματική για όλους. Από την ίδρυσή του το 2012 μέχρι και σήμερα, ο Δεσμός έχει υποστηρίξει σημαντικά ένα ολοένα αυξανόμενο δίκτυο 700 κοινωφελών οργανισμών, χάρις στην προσφορά ειδών, υπηρεσιών και χρηματικών δωρεών χιλιάδων ιδιωτών, κοινωφελών ιδρυμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πάνω από 250 εταιρειών, βοηθώντας περισσότερους από 300.000 επωφελούμενους. Η εκτιμώμενη αξία των αγαθών που έχουν προσφερθεί μέσω του Δεσμού ξεπερνά τα 3.500.000€. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του Δεσμού, αλλά και για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο, να επισκεφθείτε το www.desmos.org ή τη σελίδα του Δεσμού στο facebook (Δεσμός - Desmos)!

Λίγα λόγια για την Ελληνική Πρωτοβουλία:

Αποστολή της η επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας, μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην οικονομική ανάκαμψη. Κινητοποιεί ανθρώπους με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative – TΗΙ) – ένα παγκόσμιο κίνημα των Ελλήνων της Διασποράς.



