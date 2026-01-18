Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και πώς μπορεί να το επιτύχει

Από την στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές από οκτώ χώρες του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε πλέον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς τη Γροιλανδία.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο πρώτος ηγέτης των ΗΠΑ που ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση της Γροιλανδίας, του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Sean Bell, στρατιωτικό αναλυτή, που ανέλυσε την κατάσταση στο Skynews, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ κατέλαβαν τη Γροιλανδία όταν η Δανία καταλήφθηκε από τη Γερμανία, αλλά στο τέλος του πολέμου οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να αποχωρήσουν. Το 1949, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία προσχώρησαν στο ΝΑΤΟ και το 1951 υπέγραψαν μια συνθήκη που υποχρέωνε νομικά τις ΗΠΑ να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία. Ακολούθησε το 1953 η κατασκευή της αεροπορικής βάσης Thule από τις ΗΠΑ, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε διαστημική βάση Pituffik.

Τρεις λόγοι για τους οποίους η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή, οι ΗΠΑ έχουν τρεις βασικούς λόγους για να πιστεύουν ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική τους ασφάλεια.



• Πρώτον, η έγκαιρη προειδοποίηση για βαλλιστικούς πυραύλους.

Αν και η Γροιλανδία βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο και φαίνεται να βρίσκεται πολύ βόρεια από οποιαδήποτε άμεση διαδρομή μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, η Γη δεν είναι τέλεια σφαίρα η διάμετρος στους πόλους είναι περίπου 43 χιλιόμετρα (26 μίλια) μικρότερη από ό,τι στον ισημερινό. Αυτό σημαίνει ότι η συντομότερη απόσταση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ περνά πάνω από τη Γροιλανδία.

Επομένως, για να εντοπιστούν - και ενδεχομένως να καταστραφούν - βαλλιστικοί πύραυλοι με προορισμό τις ΗΠΑ, απαιτείται ικανότητα εντοπισμού και πυραυλική ικανότητα στο έδαφος της Γροιλανδίας (το οποίο εξηγεί επίσης γιατί τα εμπορικά αεροσκάφη που διασχίζουν τον Ατλαντικό ακολουθούν μια μεγάλη κυκλική διαδρομή που τα φέρνει πιο κοντά στον πόλο παρά στον ισημερινό).

• Δεύτερον, η Βόρεια Θαλάσσια Οδός (NSR) και η Βορειοδυτική Διάβαση (NWP).

Πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, και η έλευση της υπερθέρμανσης του πλανήτη ανοίγει νέες εμπορικές διαδρομές που ιστορικά ήταν παγωμένες και αδιάβατες για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Η μεταφορά εμπορευμάτων από την Ευρώπη στην Ιαπωνία είναι μια διαδρομή 13.000 μιλίων. Ωστόσο, αυτή μειώνεται σε 6.000 μίλια μέσω της NSR, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση.

Η διασφάλιση της ελευθερίας διέλευσης σε αυτές τις νέες εμπορικές διαδρομές αποτελεί θέμα ασφάλειας για τις ΗΠΑ.

• Τρίτον, η Γροιλανδία διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους, όπως ουράνιο και 50 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, το εχθρικό κλίμα καθιστούσε παραδοσιακά πολύ δύσκολη την εξόρυξη αυτών των πολύτιμων πόρων.

Ποιες επιλογές θα μπορούσε να εξετάσει η Αμερική για να επιτύχει τους στόχους της ;

α) Διαπραγμάτευση

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία και η Δανία έχει δηλώσει σαφώς ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη ικανότητα της Δανίας να περιορίσει το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον της Ρωσίας και της Κίνας για την περιοχή.

β)Αγορά

Οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει πολλές φορές στο παρελθόν να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Πράγματι, το 1946 οι ΗΠΑ πρόσφεραν 100 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσουν το νησί (περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε σημερινές τιμές), αλλά τους απαντήθηκε ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση».

γ)Στρατιωτική δράση

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ενώ οι ίδιοι οι Γροιλανδοί δεν διαθέτουν εθνική στρατιωτική ικανότητα.

Η Δανία είναι υπεύθυνη για την άμυνα και την ασφάλεια της Γροιλανδίας, αλλά δεν θα μπορούσε να αντισταθεί σε μια στρατιωτική επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ, εάν ο κ. Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.

Εκ πρώτης όψεως, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει τη Γροιλανδία, η στρατιωτική επιλογή είναι πιθανώς η λιγότερο επικίνδυνη.

Ωστόσο, η επίθεση σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ θα σήμαινε σχεδόν σίγουρα το τέλος του ΝΑΤΟ στην τρέχουσα μορφή του και θα βύθιζε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε μια κρίση ασφάλειας, δεδομένης της πολύ πραγματικής απειλής που αποτελεί σήμερα η Ρωσία.

Πώς θα μπορούσε να απαντήσει η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με το κλείσιμο των στρατιωτικών τους εγκαταστάσεων εάν προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist.

«Πολλά ευρωπαϊκά κράτη θα ήθελαν να παραμείνουν, παρά τις όποιες περιπέτειες στην Αρκτική, ως μέτρο ασφαλείας. Άλλα μπορεί να δουν μια απειλή στην απαλλαγή τους ως μοχλό πίεσης εναντίον των Αμερικανών», αναφέρει το άρθρο.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, αυτό θα περιέπλεκε σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα της Ουάσιγκτον να προβάλει στρατιωτική ισχύ στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά και γρήγορα τις αμυντικές δαπάνες.

