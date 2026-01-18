Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και πώς μπορεί να το επιτύχει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο πρώτος ηγέτης των ΗΠΑ που ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση της Γροιλανδίας - Τι έγινε κατά το Β' Παγκόσμιο Πρωτόκολλο 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και πώς μπορεί να το επιτύχει
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές από οκτώ χώρες του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε πλέον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς τη Γροιλανδία.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο πρώτος ηγέτης των ΗΠΑ που ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση της Γροιλανδίας, του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Sean Bell, στρατιωτικό αναλυτή, που ανέλυσε την κατάσταση στο Skynews, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ κατέλαβαν τη Γροιλανδία όταν η Δανία καταλήφθηκε από τη Γερμανία, αλλά στο τέλος του πολέμου οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να αποχωρήσουν. Το 1949, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία προσχώρησαν στο ΝΑΤΟ και το 1951 υπέγραψαν μια συνθήκη που υποχρέωνε νομικά τις ΗΠΑ να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία. Ακολούθησε το 1953 η κατασκευή της αεροπορικής βάσης Thule από τις ΗΠΑ, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε διαστημική βάση Pituffik.

Τρεις λόγοι για τους οποίους η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή, οι ΗΠΑ έχουν τρεις βασικούς λόγους για να πιστεύουν ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική τους ασφάλεια.


• Πρώτον, η έγκαιρη προειδοποίηση για βαλλιστικούς πυραύλους.

Αν και η Γροιλανδία βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο και φαίνεται να βρίσκεται πολύ βόρεια από οποιαδήποτε άμεση διαδρομή μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, η Γη δεν είναι τέλεια σφαίρα η διάμετρος στους πόλους είναι περίπου 43 χιλιόμετρα (26 μίλια) μικρότερη από ό,τι στον ισημερινό. Αυτό σημαίνει ότι η συντομότερη απόσταση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ περνά πάνω από τη Γροιλανδία.

Επομένως, για να εντοπιστούν - και ενδεχομένως να καταστραφούν - βαλλιστικοί πύραυλοι με προορισμό τις ΗΠΑ, απαιτείται ικανότητα εντοπισμού και πυραυλική ικανότητα στο έδαφος της Γροιλανδίας (το οποίο εξηγεί επίσης γιατί τα εμπορικά αεροσκάφη που διασχίζουν τον Ατλαντικό ακολουθούν μια μεγάλη κυκλική διαδρομή που τα φέρνει πιο κοντά στον πόλο παρά στον ισημερινό).

• Δεύτερον, η Βόρεια Θαλάσσια Οδός (NSR) και η Βορειοδυτική Διάβαση (NWP).

Πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, και η έλευση της υπερθέρμανσης του πλανήτη ανοίγει νέες εμπορικές διαδρομές που ιστορικά ήταν παγωμένες και αδιάβατες για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.
Η μεταφορά εμπορευμάτων από την Ευρώπη στην Ιαπωνία είναι μια διαδρομή 13.000 μιλίων. Ωστόσο, αυτή μειώνεται σε 6.000 μίλια μέσω της NSR, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση.
Η διασφάλιση της ελευθερίας διέλευσης σε αυτές τις νέες εμπορικές διαδρομές αποτελεί θέμα ασφάλειας για τις ΗΠΑ.

• Τρίτον, η Γροιλανδία διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους, όπως ουράνιο και 50 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, το εχθρικό κλίμα καθιστούσε παραδοσιακά πολύ δύσκολη την εξόρυξη αυτών των πολύτιμων πόρων.

Ποιες επιλογές θα μπορούσε να εξετάσει η Αμερική για να επιτύχει τους στόχους της ;

α) Διαπραγμάτευση

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία και η Δανία έχει δηλώσει σαφώς ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη ικανότητα της Δανίας να περιορίσει το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον της Ρωσίας και της Κίνας για την περιοχή.

β)Αγορά

Οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει πολλές φορές στο παρελθόν να αγοράσουν τη Γροιλανδία.
Πράγματι, το 1946 οι ΗΠΑ πρόσφεραν 100 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσουν το νησί (περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε σημερινές τιμές), αλλά τους απαντήθηκε ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση».

γ)Στρατιωτική δράση

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ενώ οι ίδιοι οι Γροιλανδοί δεν διαθέτουν εθνική στρατιωτική ικανότητα.
Η Δανία είναι υπεύθυνη για την άμυνα και την ασφάλεια της Γροιλανδίας, αλλά δεν θα μπορούσε να αντισταθεί σε μια στρατιωτική επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ, εάν ο κ. Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.

Εκ πρώτης όψεως, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει τη Γροιλανδία, η στρατιωτική επιλογή είναι πιθανώς η λιγότερο επικίνδυνη.
Ωστόσο, η επίθεση σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ θα σήμαινε σχεδόν σίγουρα το τέλος του ΝΑΤΟ στην τρέχουσα μορφή του και θα βύθιζε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε μια κρίση ασφάλειας, δεδομένης της πολύ πραγματικής απειλής που αποτελεί σήμερα η Ρωσία.

Πώς θα μπορούσε να απαντήσει η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με το κλείσιμο των στρατιωτικών τους εγκαταστάσεων εάν προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist.

«Πολλά ευρωπαϊκά κράτη θα ήθελαν να παραμείνουν, παρά τις όποιες περιπέτειες στην Αρκτική, ως μέτρο ασφαλείας. Άλλα μπορεί να δουν μια απειλή στην απαλλαγή τους ως μοχλό πίεσης εναντίον των Αμερικανών», αναφέρει το άρθρο.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, αυτό θα περιέπλεκε σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα της Ουάσιγκτον να προβάλει στρατιωτική ισχύ στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά και γρήγορα τις αμυντικές δαπάνες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κυβέρνηση και SDF συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός – Κρατικά ΜΜΕ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πέντε αστυνομικοί αψήφησαν τις φλόγες για να σώσουν εγκλωβισμένους συμπολίτες

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία, πώς μπορεί να το επιτύχει και ποια θα ήταν η αντίδραση της Ευρώπης

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε στο Μιχαλίτσι 75χρονος αγνοούμενος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σφίγγει ο κλοιός για τους Κούρδους - Οι ισλαμιστές του Τζολάνι πολιορκούν και τη Ράκα

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό με δεμένο το ρύγχος του στα Πλατανίδια

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτανί: Απόδειξη ζωής - Συναντήθηκε με την οικογένειά του σύμφωνα με ΜΚΟ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Έκλειναν επί χρόνια μετανάστες σε υπόγεια φυλακή - «Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από τάφο και ζήτησε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φυτεύτηκαν 1.000 νέα δέντρα στην Τριανδρία

16:42LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Σε αναπηρικό καροτσάκι στα 88, αλλά λαμπερή και με στιλ

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 44χρονος δράστης

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στην Αγγλία: Απολύουν νοσοκόμα γιατί αποκάλεσε... «κύριο» τρανς παιδόφιλο!

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής – Έπεσε σε γκρεμό μεγάλου ύψους

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουν τα χιονοδρομικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από τάφο και ζήτησε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει

15:39ΕΛΛΑΔΑ

«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

16:42LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Σε αναπηρικό καροτσάκι στα 88, αλλά λαμπερή και με στιλ

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό με δεμένο το ρύγχος του στα Πλατανίδια

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 44χρονος δράστης

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής – Έπεσε σε γκρεμό μεγάλου ύψους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ