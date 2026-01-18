Explainer: Είναι τα ορυκτά και η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από το αίτημα του Τραμπ για τη Γροιλανδία;

Έχει καταστεί πλέον ξεκάθαρο με κάθε δυνατό τρόπο, από δηλώσεις μέχρι επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς τη Γροιλανδία.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο The Hill, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων – και βασικός σύμμαχος του Τραμπ – Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το έδαφος για «λόγους εθνικής ασφάλειας, κρίσιμων ορυκτών και πολλούς άλλους λόγους». Όπως γράφει το Skynews, αυτό είναι ένα διαφορετικό μήνυμα από αυτό του προέδρου, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για «λόγους εθνικής ασφάλειας, όχι για ορυκτά». Παρά την προφανή αυτή διαφορά, υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι η Γροιλανδία διαθέτει ανεκμετάλλευτα αποθέματα κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών.

Τι έχει η Γροιλανδία;

Η Γροιλανδία διαθέτει μια ποικιλία από πολύτιμα κοιτάσματα μεταλλευμάτων και ορυκτών, από χρυσό και σίδηρο έως χαλκό και γραφίτη. Μεγάλο μέρος των πόρων της χώρας παραμένει ανεκμετάλλευτο λόγω της απομόνωσης του νησιού και των σκληρών συνθηκών.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει προσδιορίσει 60 ορυκτά ως κρίσιμα για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ένα υποσύνολο αυτών των ορυκτών - γνωστά ως «σπάνια γήινα στοιχεία», όπως το νεοδύμιο και το δυσπρόσιο - είναι απαραίτητα για την κατασκευή μαγνητών και κινητήρων που τροφοδοτούν τη βιομηχανία τεχνολογίας. Άλλα είναι βασικά για τους ημιαγωγούς που οδηγούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Αλλά θα άξιζε τον κόπο;

Σε σχόλια προς το αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο εμπειρογνώμονας στον τομέα της εξόρυξης και ιδρυτής της Durin Mining Technologies, Ted Feldmann, δήλωσε: «Πιστεύω ότι είναι εξαιρετική ιδέα να επεκταθεί η παρουσία της Αμερικής στη Γροιλανδία για να αντισταθμιστεί η Ρωσία και η Κίνα». «Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάμε εκεί για τα ορυκτά», πρόσθεσε.

Ο Feldmann δήλωσε ότι δεν είναι πεπεισμένος ότι η αύξηση αυτού του αριθμού θα δικαιολογούσε την απαιτούμενη επένδυση. «Το κοίτασμα Tanbreez στη νότια Γροιλανδία είναι υποτίθεται ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ορυκτών σπάνιων γαιών στον κόσμο, αλλά ο ορυκτός πλούτος εκεί περιέχει τόσο μικρό ποσοστό του πολύτιμου μετάλλου που πιθανώς δεν είναι οικονομικά βιώσιμο να μεταφερθεί», είπε.

«Χρειαζόμαστε νέες περιοχές εξόρυξης»

Ενώ η Γροιλανδία διαθέτει πάνω από 140 ενεργές άδειες εξόρυξης ορυκτών, οι οποίες πρέπει να εκδοθούν πριν από την κατασκευή ορυχείων, υπάρχουν μόνο δύο ενεργά ορυχεία στο έδαφος.

Ο Eldur Olafsson, διευθύνων σύμβουλος της Amaroq, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από ένα από τα δύο ενεργά ορυχεία, υποστηρίζει ότι το χρυσωρυχείο της εταιρείας του στο νότο αποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι δυνατή με τη σωστή προσέγγιση.

«Χρειαζόμαστε πάντα νέες περιοχές εξόρυξης ή πρέπει να επαναδιαχειριστούμε το μέταλλο, ώστε να έχουμε αρκετό μέταλλο για την επανάσταση που έρχεται, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και παρόμοιες τεχνολογίες», πρόσθεσε.

Η πρόσβαση σε ορυκτά σπάνιων γαιών θεωρείται βασικό σημείο συμφόρησης για πολλές αλυσίδες εφοδιασμού υψηλής τεχνολογίας.

Η Κίνα, ένας από τους τεχνολογικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ, έχει αναπτυχθεί και κυριαρχεί στην παραγωγή σπάνιων γαιών και έχει χρησιμοποιήσει την πρόσβαση ως διαπραγματευτικό ατού με τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από Skynews

Διαβάστε επίσης