Ανάλυση: Ο Τραμπ δεν μπλοφάρει, η κατάσταση στη Γροιλανδία είναι κρίσιμη για την ΕΕ και το ΝΑΤΟ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επικρίνει την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη...».. Αυτές είναι οι τέσσερις λέξεις που επέλεξε ένας κορυφαίος Ευρωπαίος διπλωμάτης μιλώντας στο Skynews σχετικά με τη θέση του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοια γλώσσα... «άνευ προηγουμένου», «εξαιρετική», «επείγουσα», «σοβαρή».

O Mark Stone, ανταποκριτής του Skynews στις ΗΠΑ, σημειώνει δε ότι ο Τραμπ δεν μπλοφάρει.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πραγματικά παράξενη κατάσταση για τους Ευρωπαίους συμμάχους της Αμερικής. Αλλά πάνω απ' όλα, για τον λαό της Γροιλανδίας, αυτό φαίνεται πραγματικά υπαρξιακό.

Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες σήμερα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Πώς αντέδρασαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επικρίνει την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς.

Ακολουθούν τα σχόλιά τους:

πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Kιρ Στάρμερ, δηλώνει ότι το μέλλον της Γροιλανδίας «είναι θέμα που αφορά τους Γροιλανδούς και τους Δανούς» και ότι «η επιβολή δασμών σε συμμάχους που επιδιώκουν τη συλλογική ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λανθασμένη». Προσθέτει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα επιδιώξει αυτό το θέμα απευθείας με την αμερικανική κυβέρνηση»

-Η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ «έρχεται ως έκπληξη» μετά από μια «εποικοδομητική συνάντηση» αυτή την εβδομάδα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν

Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας λέει ότι «κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει», καθώς περιγράφει την απειλή των δασμών ως «απαράδεκτη»

πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «δεν θα επιτρέψουν να τους εκβιάσουν» και περιγράφει την απειλή του Τραμπ ως «θέμα της ΕΕ».

υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Ντέιβιντ φαν Βεελ, δηλώνει ότι η χώρα του «έλαβε γνώση» των νέων δασμών και θα εξετάσει το ενδεχόμενο μιας ενιαίας απάντησης

πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δηλώνει στον Τραμπ: «Μεταξύ συμμάχων, τα ζητήματα επιλύονται καλύτερα μέσω διαλόγου, όχι μέσω πίεσης»

πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δηλώνει: «Οι απειλές δεν έχουν θέση μεταξύ συμμάχων»

Πώς σχολιάζει το BBC

Η προφανώς εκβιαστική απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάσει τους δυτικούς συμμάχους να μην αντιταχθούν στην προτεινόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας, αλλιώς θα υποστούν περαιτέρω ζημιά στο εμπόριό τους με τις ΗΠΑ, είναι άνευ προηγουμένου, γράφει ο αναλυτής του BBC, Faisal Islam και προσθέτει:

Αν το πάρουμε κυριολεκτικά, είναι μια μορφή οικονομικού πολέμου που επιβάλλει ο Λευκός Οίκος στους στενότερους συμμάχους του.

Αυτό συμβαίνει επειδή στοχεύει τους συμμάχους σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα και για έναν λόγο που ουσιαστικά θα μπορούσε να διαλύσει το ΝΑΤΟ και τη δυτική συμμαχία.

Αυτό θα αφήσει τους αξιωματούχους αυτών των χωρών απολύτως μπερδεμένους. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο παράξενο που μπορεί να είναι πιο μπερδεμένοι παρά θυμωμένοι.

Κανείς στον κόσμο δεν θα υποθέσει ότι μια απειλή όπως αυτή - βασισμένη στην απόκτηση της γης του συμμάχου σας - θα συμβεί ποτέ. Έχει ο Τραμπ πραγματικά την υποστήριξη στις ΗΠΑ, στο Κογκρέσο, ακόμη και στη δική του κυβέρνηση για να το κάνει αυτό;

