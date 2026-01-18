Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS - Η δραματική απόδρασή της

Ένα εφιάλτη που ξεπερνά κάθε φαντασία περιγράφει μία γυναίκα Γιαζίντι, που πέρασε 7 χρόνια στα χέρια των τρομοκρατών του ISIS, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, όπου πουλήθηκε και ξαναπουλήθηκε, κακοποιήθηκε σεξουαλικά και εξαναγκάστηκε σε γάμους.

Η Σιπάν Χαλίλ απήχθη στα 15 της από το χωριό Γιαζίντι του Κότσο του Ιράκ το 2014, όταν ο ISIS εξαπέλυσε επιδρομή, κάτι που αργότερο ο ΟΗΕ αναγνώρισε ως γενοκτονία.

Horrific



"Yazidi woman enslaved by ISIS described 7 year ordeal of sexual abuse and torture at hands of ruthless terror chiefs



Sipan Khalil was just 15 when ISIS swept through her village in Iraq in 2014 during what UN later recognised as a genocide"https://t.co/Ssl7ou0Djh — Ronni Nicole #KPSS (@RonniNicole1) January 18, 2026

Μεταφέρθηκε στη Ράκκα της Συρίας - τότε πρωτεύουσα του χαλιφάτου του Ισλαμικού Κράτους - πριν πουληθεί ως σκλάβα και καταλήξει στην κατοικία του ηγέτη του ISIS, Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι για να φροντίσει τα παιδιά του.

Σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα στο Rudaw αναφέρθηκε στην ανατριχιαστική αιχμαλωσία της, όπου περιέγραψε πώς ο Μπαγκντάντι διέπραξε «επιθέσεις» εναντίον «πολύ νεαρών κοριτσιών» ηλικίας ακόμη και οκτώ ετών.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της αφηγήθηκε πώς ο Μπαγκντάντι προσπάθησε να τη βιάσει ενώ μια από τις συζύγους του την κράτησε κάτω αφού ανακάλυψαν ένα μυστικό σημειωματάριο στο οποίο κατέγραφε τα εγκλήματα του ISIS.

Το ζευγάρι όπως λέει «διέπραξε πολλές επιθέσεις» εναντίον της, ενώ την κλείδωσε σε ένα υπόγειο και της στέρησε φαγητό και το φως του ήλιου.

Ο Μπαγκντάντι τη βασάνισε με ένα γκλομπ ηλεκτροσόκ ενώ την ανέκρινε για το περιεχόμενο του ημερολογίου της.

Κάποια στιγμή, παραδόθηκε στον εκπρόσωπο του ISIS Abu Mohammed al-Adnani και της αφαιρέθηκε το όνομα.

Ο απαγωγέας της την ανάγκασε να αποκαλεί τον εαυτό της «Baqiyah» («Αυτή που παραμένει»). Η ζωή της έγινε ένας κύκλος πείνας, κακοποίησης και ταπείνωσης.

Η Σιπάν Χαλίλ αφηγήθηκε πώς είδε άλλους σκλάβους Γιαζίντι στο σπίτι να επιλέγονται ένας-ένας για να βιαστούν από τον Adnani και προσευχήθηκε να μην είναι η επόμενη.

«Επέστρεψαν σαν πτώματα. Δεν είπαν ποτέ τίποτα», είπε.

Ωστόσο, η κακοποίησή του έφτασε τελικά σε αυτήν και περιέγραψε ότι βιάστηκε βίαια από τον μαχητή.

«Έδεσε τους καρπούς μου στα πόδια του καναπέ και άρχισε να με χτυπάει καθώς κάλυπτε το στόμα μου με τον αγκώνα του. Λιποθύμησα.

«Δεν συνειδητοποίησα τίποτα μέχρι να ανατείλει ο ήλιος. Άρχισα να ουρλιάζω. Με κρατούσε δεμένη στον καναπέ και με βίαζε ξανά και ξανά πριν και μετά τις προσευχές».

Είπε ότι η κακοποίηση συνεχίστηκε για μήνες.

Ο Adnani φέρεται να διακινούσε κορίτσια Γιαζίντι ηλικίας ακόμη και εννέα ετών, πουλώντας τα σε μέρη όπως η Τουρκία, ο Λίβανος και οι χώρες του Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, αναγκάστηκε να γίνει μάρτυρας ακραίας βίας που ασκήθηκε από τους ηγέτες του ISIS.

Η Sipan είπε στο Al-Monitor πώς την πήρε ο Adnani για να παρακολουθήσει την περιβόητη εκτέλεση του αιχμάλωτου Ιορδανού πιλότου Muath al-Kaseasbeh, ο οποίος κάηκε ζωντανός σε ένα κλουβί στις αρχές του 2015.

«Είχα δει αποκεφαλισμένα κεφάλια, πτώματα, αλλά εκείνη την ημέρα μπήκα σε έναν νέο κόσμο», είπε για τη φρικτή δολοφονία που συγκλόνισε τον κόσμο.

Το 2017, η Σιπάν παντρεύτηκε τον Abu Azam Lubnani, έναν 22χρονο Λιβανέζο μαχητή του ISIS.

Είπε ότι ο μαχητής της έδειχνε περήφανα βίντεο με τον ίδιο να παρατάσσει κρατούμενους και να τους πυροβολεί ενώ φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ».

Κάποια στιγμή, ο Lubnani εντόπισε τον μικρότερο αδελφό της Majdal, ο οποίος εκπαιδεύτηκε βίαια από την τρομοκρατική ομάδα, και τον έφερε στο διαμέρισμά τους για μια σύντομη επίσκεψη, όπου είπε στον αδελφό της να πει στην οικογένειά τους ότι ήταν νεκρή.

Λίγο αργότερα, πολεμικά αεροσκάφη του συνασπισμού χτύπησαν το κτίριο όπου ζούσε η Sipan ενώ ο Lubnani έλειπε.

Επέζησε και κατά τη διάρκεια της μακράς ανάρρωσής της έμαθε ότι ήταν έγκυος.

«Ήθελα να πεθάνω αφού το άκουσα αυτό γιατί δεν ήθελα να έχω ένα παιδί που θα φέρει το όνομα ενός τρομοκράτη πατέρα», είπε.

Μετά την ήττα του ISIS, ο Lubnani και ένας λαθρέμπορος προσπάθησαν να διακινήσουν τη Sipan στον Λίβανο σε ένα ταξίδι που τελείωσε όταν μια νάρκη εξερράγη κοντά στο όχημά τους, τραυματίζοντας σοβαρά τους απαγωγείς της.

Αν και αυτή και το τριών μηνών αγοράκι της τραυματίστηκαν, κατάφερε να πιάσει το όπλο του Lubnani, πυροβολώντας τον ίδιο και τον λαθρέμπορο.

Είπε ότι δεν ένιωθε ένοχη, προσθέτοντας: «Αν δεν τους είχα σκοτώσει, δεν θα ήμουν ποτέ ελεύθερη. Ήταν η τελευταία μου ευκαιρία».

Η Σιπάν περιπλανήθηκε στην έρημο με το μωρό της μέχρι να βρει έναν αχυρώνα όταν αναζήτησε καταφύγιο. Ο γιος της πέθανε τραγικά από τα τραύματά του στην πορεία.

Μια τοπική οικογένεια Βεδουίνων τη βρήκε και την έκρυψε για δύο χρόνια. Αφού εξοικονόμησε αρκετά χρήματα για να αγοράσει ένα τηλέφωνο, άρχισε να ψάχνει μανιωδώς την οικογένειά της στα social media.

Η Sipan εντόπισε τη μητέρα της, τέσσερα αδέρφια και πέντε αδερφές που επέζησαν, οι οποίοι σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν ότι ήταν ακόμα ζωντανή.

People are only buried alive in Iraq! Sipan Khalil, an Ezidi survivor, stands on her grave in the public cemetery in Kocho village, and it has been eight years since the 1S1S attacked Kojo village, where hundreds of citizens are are held captive with 1S1S. pic.twitter.com/6yF0HmWtqc — Farhad Ali (@farhadbarakat) August 15, 2022

H Σιπάν Χαλίλ στέκεται μπροστά από τον τάφο της

Είχαν σκάψει έναν συμβολικό τάφο για εκείνη, πιστεύοντας ότι είχε σκοτωθεί από την αεροπορική επιδρομή του 2017 στο σπίτι του Lubnani.

Οι Βεδουίνοι τη βοήθησαν να επιστρέψει στο Ιράκ και απελευθερώθηκε επίσημα και επανενώθηκε με την οικογένειά της το 2021 από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων της Δυτικής Νινευή μετά από κοινή επιχείρηση πληροφοριών.

“It felt like we were already gone. There was no life left in us.”



- Sipan khalil, a Yazidi girl



“I'm so happy to be freed from Islamic State after 7 years.”



“Even though I'm surrounded by my family, I can't celebrate this happiness because my father and brother are still… pic.twitter.com/ZzsYH5GOWK — Shukri Hamk (@Yazidisto) January 8, 2026

Η Sipan, η οποία χρησιμοποιεί επίσης το επώνυμο «Ajo», ζει τώρα στο Βερολίνο, όπου σπουδάζει και συνεργάζεται με την οργάνωση Farida, μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ιδρύθηκε από επιζώντες Γιαζίντι. Φροντίζει επίσης τα αδέρφια της που επέζησαν.

Παρά την ανοικοδόμηση της ζωής της, η Sipan είπε ότι η πρόσφατη βία κατά των κουρδικών κοινοτήτων στη Συρία έφερε οδυνηρές αναμνήσεις.

«Μου θύμισε εκείνες τις μέρες του 2014 όταν επιτέθηκαν σε εμάς τους Γιαζίντι και μας σκότωσαν όλους», είπε. «Λέω ότι πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη γενοκτονία».