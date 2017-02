Εκδήλωση της Ιατρικής Σχολής και Προγραμμάτων Επιστημών Υγείας και Ζωής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ και είναι εγκεκριμένη από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Η Σχολή περιλαμβάνεται στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research). Έχει επίσης βραβευτεί με δυο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Solution και Best Education Installation. Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής είναι ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2015, βιοχημικός Tomas Lindahl και ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 1988, βιοχημικός Robert Huber. Επίσης, επίτιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής διατελεί η κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2009, βιοχημικός Ada Yonath.

H Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μια Διεθνής Σχολή με φοιτητές από Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισραήλ, Νορβηγία, Αυστραλία, Ελλάδα, κ.α

Η Κλινική Άσκηση γίνεται σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Κύπρου, με την έγκριση του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει το πληρέστερο Τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο, με προγράμματα, όπως Ακτινοδιαγνωστική/ Ακτινοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Βιολογικές Επιστήμες, Διατροφολογία/Διαιτολογία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία, και Φαρμακευτική.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Το Πανεπιστήμιο ανήκει στο μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από 70+ διαπιστευμένα Πανεπιστήμια σε 25 χώρες σε όλη την Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, και Μέση Ανατολή, πάνω από 70,000 προσωπικό και 1,000,000 φοιτητές παγκοσμίως.

Είναι το μοναδικό Ίδρυμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από τον κορυφαίο ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS Top Universities (QS Stars™). Ο δείκτης αξιολόγησης της QS Top Universities (QS Stars™) βάζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με τα καλύτερα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου με τον υψηλότερο δείκτη 5 αστέρων στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/ Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίηση και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.