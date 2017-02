Στον Τζορτζ Κλούνεϊ το τιμητικό Σεζάρ 2017

"Ο πιο χαρισματικός ηθοποιός της γενιάς του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ενσαρκώνει αυτή την αίγλη του Χόλιγουντ που χαρακτηρίζει τους μεγάλους σταρ του κινηματογράφου. Η γοητεία του, το χιούμορ, η προσωπικότητα και η δέσμευσή του είναι στο κέντρο του αιώνιου θαυμασμού μας", αναφέρει η Ακαδημία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζοντας ότι του δίνει αυτό το βραβείο "για το λαμπρό ταλέντο του ως ηθοποιού, σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού".

Ο 55χρονος Κλούνεϊ έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις, όπως με το 'Οσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου στο "Syriana" 2006 και το 'Οσκαρ καλύτερης ταινίας ως παραγωγός του "Argo" 2013.

'Εχει επίσης βραβευτεί με δύο Χρυσές Σφαίρες καλύτερου ηθοποιού, για το "O'Brother" (Ω Αδελφέ, πού είσαι;") των αδελφών Κοέν το 2001, και το "The Descendants" ("Οι Απόγονοι") του Αλεξάντερ Πέιν το 2012.

Ο ίδιος έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως οι "Confessions of a dangerous mind" (Εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού), "Good night and good luck" ("Καληνύχτα και Καλή Τύχη"), "The Ides of March" ("Αι Ειδοί του Μαρτίου") και "Suburbicon" που θα προβληθεί το 2017.

Το 2016, ο αμερικανός ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας έλαβε το τιμητικό César, έπειτα από τρεις ακόμη Αμερικανούς, τον Κέβιν Κόσνερ το 2013, τη Σκάρλετ Γιόχανσον το 2014 και τον Σον Πεν το 2015.