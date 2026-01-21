Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους του βορείου Αιγαίου – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα από το 112 έλαβαν το βράδυ της Τετάρτης στα κινητά τους οι κάτοικοι του βορείου Αιγαίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ η κακοκαιρία συνεχίζει να σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Το μήνυμα εστάλη γύρω στις 9 το βράδυ και καλούσε τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να περιοριστούν μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι στα κινητά τους.



Κλειστά αύριο τα σχολεία σε Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο

Με απόφαση των δημάρχων Μυτιλήνης, Χίου, Ανατολικής και Δυτικής Σάμου αύριο Πέμπτη όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Κλειστοί θα είναι επίσης λόγω των αναμενόμενων άσχημων καιρικών συνθηκών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.