Καιρός - Καλλιάνος: Έρχεται κακοκαιρία διαρκείας με ισχυρές καταιγίδες και χιόνια και στα πεδινά

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, διαδοχικά συστήματα κακοκαιριών θα μας προσεγγίσουν από τα δυτικά τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα, να εκδηλωθούν βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σποραδικές καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Αναλυτικά, η πρόγνωση του γνωστού μετεωρολόγου, όπως αναρτήθηκε στη σελίδα του στο Facebook, αναφέρει:

«Έναρξη των βροχοπτώσεων από την Τετάρτη

Από τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, θα εκδηλώνονται τοπικές βροχοπτώσεις στα τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας που βρίσκονται ανατολικά της κορυφογραμμής της Πίνδου, άρα σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της κεντροβόρειας Εύβοιας, πιθανώς τοπικά στις Σποράδες αλλά και στην ανατολική Πελοπόννησο. Από το βράδυ της Τετάρτης όμως, θα προσεγγίσουν τη δυτική Ελλάδα νεφώσεις οι οποίες θα είναι εφοδιασμένες με μεγάλα ποσά υγρασίας και έτσι θα βρέξει (τοπικά ισχυρά) και εκεί. Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (ή και λίγο μετά από αυτά) οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Βροχές και στην Αττική

Από το βράδυ τις Τετάρτης αναμένεται «πέρασμα» με βροχοπτώσεις και από την Αττική και πιθανότατα ακόμη και εκδήλωση τοπικών καταιγίδων που θα διατηρηθούν κατά διαστήματα έως και την Πέμπτη το πρωί.

Πέμπτη - Παρασκευή: Συνέχιση του άστατου καιρού

Μετά την Τετάρτη, το επόμενο διήμερο, δηλαδή αυτό της Πέμπτης και της Παρασκευής, ο καιρός αναμένεται κατά διαστήματα άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βροχές και οι κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αλλά και οι χιονοπτώσεις που θα εκδηλώνονται στα ορεινά από τα 1.000 μέτρα στη βόρεια Ελλάδα και από τα 1.300-1.400 μέτρα στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Προσοχή στις τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί

Κυρίως σε κλειστές πεδιάδες της ηπειρωτικής Ελλάδας, μέχρι και τουλάχιστον την Παρασκευή θα σημειώνονται τοπικές ομίχλες που θα περιορίζουν σημαντικά την ορατότητα.

Ψυχρή εισβολή το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και αρχής γενομένης ασφαλώς από τη βόρεια Ελλάδα. Η πτώση της θερμοκρασίας στις πιο κεντρικές περιοχές της χώρας θα γίνει αισθητή κυρίως την Κυριακή. Δεν φαίνεται με μια πρώτη εκτίμηση όμως για κάτι ακραίο. Σίγουρα θα εισέλθουν ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια και προερχόμενες από τη Ρωσία, όμως δεν θα ρίξουν τη θερμοκρασία σε τιμές που θα προβληματίσουν. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα πνέουν με εντάσεις 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα είναι σαφέστατα καλύτερη η κατάσταση.

Βροχές - καταιγίδες και χιόνια στα χαμηλά το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο βροχερός καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της επικράτειας (ανατολικά ηπειρωτικά και νησιά του Αιγαίου).

Από το βράδυ του Σαββάτου οι τοπικές χιονοπτώσεις θα αρχίσουν να επηρεάζουν και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Ειδικά σε τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Θεσσαλίας θα χιονίσει πρόσκαιρα ακόμη και πάνω από τα 400 μέτρα. Στη δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές χιονοπτώσεις πάνω από τα 500-550 μέτρα. Στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα θα χιονίσει πάνω από τα 600-700 μέτρα και 800 μέτρα αντίστοιχα και ενδεικτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χιονοπτώσεις δεν θα είναι γενικευμένες αλλά τοπικού χαρακτήρα στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά από το βράδυ του Σαββάτου και ότι θα επηρεάζουν κυρίως τμήματα της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και ότι σταδιακά θα περιοριστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και θα εξασθενήσουν. Ασφαλώς θα χιονίσει πρόσκαιρα μέχρι και στα ορεινά της Κρήτης πάνω από τα 1300 μέτρα περίπου.

Χιονοπτώσεις έως και τα πεδινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν πρόσκαιρα ακόμη και μέχρι σχεδόν τα πεδινά τμήματα. Κυρίως στα νοτιότερα γεωγραφικά τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας αλλά και σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Θράκης θα χιονίσει ακόμη και μέχρι σχεδόν τις πεδινές περιοχές.

Θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες:

Αθήνα

Τετάρτη : 14-15° C, Πέμπτη : 15° C, Παρασκευή : 14-15° C, Σάββατο : 14° C, Κυριακή : 8-9° C

Θεσσαλονίκη

Τετάρτη : 11-12° C, Πέμπτη : 11-12° C, Παρασκευή : 11-12° C, Σάββατο : 9° C (με βαθμιαία πτώση), Κυριακή : 6-7° C

Πάτρα

Τετάρτη : 15° C, Πέμπτη : 14-15° C, Παρασκευή : 13-14° C, Σάββατο : 14° C, Κυριακή : 11° C

Λάρισα

Τετάρτη : 9° C, Πέμπτη : 9° C, Παρασκευή : 10° C, Σάββατο : 8-9° C, Κυριακή : 6-7° C

Ηράκλειο

Τετάρτη : 17-18° C, Πέμπτη : 18° C, Παρασκευή : 17° C, Σάββατο : 15-16° C, Κυριακή : 13-14° C

Αλεξανδρούπολη

Τετάρτη : 9-10° C, Πέμπτη : 11° C, Παρασκευή : 11° C, Σάββατο : 7° C (με βαθμιαία πτώση), Κυριακή : 4° C

Φλώρινα

Τετάρτη : 6-7° C, Πέμπτη : 6° C, Παρασκευή : 6° C, Σάββατο : 2-3° C, Κυριακή : 2° C

Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσω σε επόμενες ανακοινώσεις μου. Πάντως, η ψυχρή εισβολή του Σαββατοκύριακου θα επηρεάσει με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις πολύ χαμηλά κυρίως το βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδας».

Δείτε την ανάρτησή του στο Facebook: